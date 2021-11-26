МОР ТОМАС
МОР ТОМАС - английский гуманист и государственный деятель.
Сын юриста, впоследствии судьи королевской скамьи Дж. Мора (около 1450-1453 годов – 1530 год). Начальное образование получил в грамматической школе при госпитале Св. Антония. В 13 лет принят пажом в дом архиепископа Кентерберийского Дж. Мортона, где привлёк внимание своими интеллектуальными способностями. В 1492-1494 годы в Оксфордском университете изучал грамматику, риторику и логику, древне-греческий и французские языки, математику, историю, приобрёл навыки игры на скрипке и флейте, затем проходил обучение в лондонских школах правоведения Нью-Инн и Линкольнс-Инн (с 1496 года). Активно изучал произведения античных и раннехристианских мыслителей, в т. ч. Платона, Аристотеля, Лукиана, Августина.
Значительное влияние на Т. Мора оказало сближение с кружком оксфордских гуманистов - Дж. Колетом (1467-1519 годы), Т. Линакром (около 1460-1524 годы), У. Гросином (1446-1519 годы), У. Лили (1468-1522 годы). В 1499 году Т. Мор познакомился с Эразмом Роттердамским.
Около 1502 года Т. Мор занялся адвокатской практикой, в 1502-1504 годы также преподавал право в школе Фернивалс-Инн. В 1504 году избран в парламент, в стенах которого подверг критике финансовую политику Генриха VII. Опасаясь репрессий, на время оставил политику и вернулся к адвокатской деятельности. В 1506 году в Париже опубликовал подготовленный им совместно с Эразмом Роттердамским перевод на латинский язяк книги диалогов Лукиана (сотрудничество Т. Мора и Эразма Роттердамского продолжалось и в последующие годы; Эразм Роттердамский посвятил Т.Мору книгу «Похвала глупости», написанную в 1509 году, когда он гостил в доме Т. Мора). В 1508 году Т. Мор посетил Лёвенский и Парижский университеты, где познакомился с практиковавшейся в них системой преподавания. В 1509 году вступил в Компанию торговцев тканями (Mercer’s Company), от имени которой в сентябре того же года вёл переговоры о заключении контрактов с антверпенскими торговцами.
В 1510 года как депутат от Лондона Т. Мор вновь вошёл в парламент, созванный новым королём Генрихом VIII; тогда же назначен помощником городского шерифа (занимал этот пост до 1518 года, выполняя функции судьи и юридического советника). В 1515 году по рекомендации лондонских торговцев включён в состав английского посольства, направленного во Фландрию для переговоров о продлении срока действия соглашений о торговле шерстью. Находясь во Фландрии, Т. Мор вновь встретился с Эразмом Роттердамским и познакомился с другими видными нидерландскими гуманистами П. Эгидием и И. Буслидием.
Во время торговых переговоров, проходивших со значительными перерывами, Т. Мор приступил к написанию 1-й книги сочинения «Утопия», которую завершил по возвращении на родину в 1516 году; 2-я книга (собственно повествование о якобы недавно открытом государстве утопийцев) была им в основном написана гораздо раньше. Предварив произведение вступительное письмами единомышленников-гуманистов, Т. Мор издал его в декабре 1516 года в Лёвене под названием «Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» («Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reip. statu deque nova Insula Utopia»). 3-е, базельское издание «Утопии» 1518 году Т. Мор дополнил «Эпиграммами» («Epigrammata») - собранием поэтическое произведений различного жанра (стихотворениями, поэмами и собственно эпиграммами, направленными в т. ч. против французского гуманиста Ж. де Бри, секретаря французской королевы, восхвалявшего в своей поэме «Chordigera» потопление английского корабля французским судном). «Утопия» была переведена на немецкий (1524 год), итальянский (1548 год), французский (1550 год), английский (1551 год), нидерландский (1553 год) языки. Она заложила основу жанра филосовской утопий, получившего развитие в XVII-XIX веках (работы Ф. Бэкона, Т. Кампанеллы, С. Джонсона, Э.Г. Морелли, Г. Бабёфа, К.А. де Рувруа Сен-Симона, Ш. Фурье, Э. Кабе и др.).
Влияние на «Утопию» Т. Мора оказали диалоги Платона о государстве, «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, сочинения Цицерона «О пределах добра и зла», Диогена Лаэртия «Жизни и мнения прославленных философов...», трактат Августина «О граде Божием», работы Эразма Роттердамского, письма А. Веспуччи и др. 1-я и 2-я книги «Утопии» тематически и концептуально вполне самостоятельны. В 1-й - даётся анализ социально-экономич. положения Англии, подвергаются острой критике огораживание и хозяйств. монополизм, рисуется картина разложения английской деревни, упадка ремесла, нравственной порчи общества. Во 2-й - описано идеальное государство Утопия, покоящееся на экономико-политических и нравственно-правовых основаниях, адекватных представлению о человеке, сложившемуся в ренессансной культуре. В нём счастье индивидуума не приносится в жертву благополучию гражданского коллектива, а регламентация материальных потребностей не только не ведёт к закрепощению личности, но, напротив, призвана создать оптимальные условия для «духовной свободы и просвещения».
В Утопии различия в склонностях и взглядах каждого члена общества принимаются в расчёт: об этом свидетельствует свободный выбор утопийцами рода занятий, разномыслие при истолковании наблюдений природы, несходство точек зрения на мораль, различие религ. верований и их терпимое отношение друг к другу. «Аскетическая простота» утопийского быта сочетается с утончёнными духовными наслаждениями (coluptas), связанными с упражнением в добродетели и сознанием беспорочной жизни, которые являются «высшим благом» (summum bonum). Сам образ утопийского общежития, в котором упразднены частная собственность, денежное обращение, привилегии, получаемые по происхождению, произ-во роскоши на потребу имущим, стал своего рода кульминацией гуманистич. мечтаний о строе, возвышающем людей образованных и добродетельных. Именно лица образованные и добродетельные занимают первенствующее место в Утопии: из их числа избираются высшие должностные лица государства (траниборы или протофилархи), члены гл. политич. органа (Сената), а также правители каждого из 54 городов (принцепсы). В утопийском государстве люди, проявившие способности к науке, освобождались от повседневного труда, в то время как остальные жители должны были изучить ремёсла и работать ежедневно по 6 час, а также трудиться в течение 2 лет в качестве земледельцев. После ежедневного труда в свободное время утопийцы занимались «благородными науками», разл. видами иск-ва и физич. упражнениями. Наиболее тяжёлую работу в Утопии выполняли рабы. Ими становились граждане, совершившие тяжкие уголовные преступления, пленники, захваченные во время войны, и выкупленные утопийцами иностранцы, которым на их родине грозила смертная казнь.
По-видимому, в одно время с «Утопией» Т. Мора работал и над «Историей Ричарда III» («History of King Richard III»), историческим сочинением, которое так и осталось незавершённым. Посвящённое краткому периоду - от смерти Эдуарда IV до вступления на престол Ричарда III (1483 год) - это произведение содержит не только изложение событий из истории Англии, но и анализ системы власти, основывающейся на произволе и насилии. Первоначально оно было издано анонимно в 1543 году в составе хроники Дж. Гардинга, затем в 1548 и 1550 годы в хронике Э. Холла с указанием на принадлежность его Т. Мора. В 1557 годы отдельным изданием «Историю Ричарда III» опубликовал У. Растелл. Версия этого произведения на латинский язык, имеющая расхождения с англоязычной, вышла в свет в 1566 году. В 1587 году «Историю Ричарда III» в своей хронике перепечатал Р. Холиншед, из которой её заимствовал У. Шекспир, работая над трагедией «Ричард III».
Король Генрих VIII, обеспокоенный разорением крестьянства в результате огораживаний, одобрил критический пафос «Утопии» и назначил Т. Мора в 1517 году своим советником. В том же году Т. Мор в составе английской делегации участвовал в переговорах с Францией, проходивших в городах Кале и Булонь. В 1518 году Т. Мор стал королевским секретарём, в 1520 и 1521 годы принимал участие в переговорах с императором Священной Римской империи Карлом V и торговцами Ганзы. В 1521 году стал заседать в «Звёздной палате», тогда же назначен помощником казначея королевства и возведён в рыцарское достоинство.
Генрих VIII ценил Т. Мора за обширные познания и острый ум, любил беседовать с ним о политике, науках и искусстве, доверял ему деликатные поручения дипломатического и литературного характера. При этом сам Т. Мор не переоценивал степень доверия Генриха VIII. В 1521 году от имени короля вышел в свет трактат «Защита семи таинств против Мартина Лютера» («Assertio septem sacramentum aduersus Martinum Lutherum»), редактором, а также, возможно, соавтором которого был Т. Мор. На ответный памфлет М. Лютера, содержавший оскорбления в адрес короля, Т. Мор в 1523 году опубликовал (сначала под псевдонимом Фердинанд Баравеллий, затем Уильям Росс) «Ответ Лютеру» («Responsio ad Lutherum»), в котором обвинил немецкого реформатора в подстрекательстве народа к бунту против законных властей. В полемике с Лютером М. выдвинул 4 постулата, отражавшие его собств. отношение к церковной традиции: 1) о безусловном авторитете Библии; 2) о том, что Писание не содержит всего, что было совершено и сказано Богом; 3) о способности католич. церкви (благодаря присутствию в ней Св. Духа) безошибочно отличать божественную традицию от человеческой; 4) идея о том, что для правильной интерпретации Писания необходимо руководствоваться мнением отцов Церкви и верой всех христиан.
В своих работах Т. Мор вёл полемику не только с Лютером, но и с его английскими последователями, в т. ч. У. Тинделом (1494-1536 годы). В ряде сочинений («Диалог о ересях», 1529 год; «Опровержение ответа Тиндела», 1532-1533 годы) Т. Мор выступил не только против основных лютеранских тезисов, поддерживаемых Тинделом (спасение исключительно через веру, Писание как единственный её источник, несвобода человеческой воли и др.), но и обвинил его в тенденциозном переводе Библии на английский язык, в котором, по мнению Т. Мора , Тиндел путём искажения смысла слов сознательно продвигал лютеранскую доктрину. При этом саму идею перевода Писания на английский язык Т. Мор оценивал положительно.
В апреле 1523 года Т. Мор при поддержке лорд-канцлера Т. Уолси избран спикером Палаты общин, в 1524 году - высоким распорядителем Оксфордского, в 1525 году Кембриджского университетов. В июле 1525 года ему пожалован пост канцлера герцогства Ланкастерского. В 1527 году Т. Мор участвовал в переговорах с представителями французского короля в г. Амьен, в 1529 году - в заключении договора о мире между Англией, Францией и Священной Римской империей. После смещения Уолси в октябре 1529 года Т. Мора была вручена большая печать лорд-канцлера Англии. В ноябре того же года он открыл работу реформационного парламента, претензии которого к английскому духовенству нашли понимание у короля.
Уже в 1530 году возникли разногласия между Генрихом VIII и Т. Мором, который стал противником развода короля с его супругой Екатериной Арагонской и также не принял религиозную политику короля. Т. Мор, в частности, отказался подписать письмо, составленное английской знатью и духовенством (в т. ч. Т. Уолси) в 1530 году, в котором содержался призыв, обращённый к папе Римскому, аннулировать брак короля. Т. Мор также не поддержал попытки парламента запретить конвокации (соборы духовенства) без разрешения короля и объявить их решения недействительными. Резкая критика Т. Мора парламентского билля о прекращении выплаты т. н. первых плодов Риму привела к его отставке в мае 1532 году.
Напряжённость в отношениях между королём и Т. Мором возросла после отказа последнего в 1533 году присутствовать на коронации А. Болейн, на которой Генрих VIII женился после развода с Екатериной Арагонской. Начались преследования бывшего канцлера, отказывавшегося признавать короля главой английской церкви. 13 апреля 1534 года Т. Мор предстал перед королевской комиссией, потребовавшей от него присяги по Акту о престолонаследии, признававшему законными наследников новой королевы. Т. Мор выразил готовность признать легитимность прав Болейн, но отказался от присяги, т. к. она не признавала папской супрематии.
17 апреля 1534 года Т. Мор был заключён в Тауэр. В тюрьме Т. Мор, пользовавшийся благодаря рыцарскому титулу некоторыми привилегиями по сравнению с другими заключёнными, написал теологическую работу «Диалог об утешении в невзгодах» («A dialogue of comfort against tribulation»). В июле 1535 году по обвинению в государственной измене Т. Мор осуждён на смерть и казнён. Традиционная казнь для обвинённых в государственной измене (повешение, потрошение и четвертование) была заменена по решению Генриха VIII на отсечение головы. Тело Т. Мора было захоронено в церкви Св. Петра в Тауэре, по некоторым версиям, в дальнейшем оно было перенесено в церковь в Челси, в строительстве одной из капелл которой Т. Мор принимал участие. Его голова, выставленная после казни на лондонском мосту, была, по преданию, выкуплена близкими родственниками или выдана им. Впоследствии, как утверждают биографы Т. Мора , голова была похоронена вместе с телом дочери Т. Мора - Маргарет в церкви в Челси.
Гибель Т. Мора была болезненно воспринята современниками. Папа Павел III обещал отлучить Генриха VIII от Церкви, Эразм Роттердамский подчёркивал, что такого англичанина не было и больше не будет в истории, Карл V заявил о том, что был бы готов потерять лучший город, чем советника, подобного Мору.
В 1886 году Т. Мор был объявлен Римско-католической церковью блаженным мучеником, в 1935 году канонизирован. День памяти св. Томаса Мора, установленный Римско-католической церковью 14 февраля 1966 года, приходится на 22 июня.
Сочинения:
Утопия / Пер. и комментарии А. И. Малеина, Ф. А. Петровского. 2-е изд. М., 1953;
The complete works. New Haven; L., 1963–1997. Vol. 1–21;
Эпиграммы. История Ричарда III / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров, Е. В. Кузнецов, И. Н. Осиновский, Ю. Ф. Шульц. М., 1973;
Утопия / Пер. Ю. М. Каган. М., 1978.
Дополнительная литература:
Surtz E.L. The praise of wisdom: a commentary on the religious and moral problems and backgrounds of St. T. More’s Utopia. Chi., 1957;
Surtz E.L. The praise of pleasure: philosophy, education and communism in More’s Utopia. Camb. (Mass.), 1957;
Hogrefe P. The sir T. More circle: a program of ideas and their impact on secular drama. Urbana, 1959;
Reynolds E.E. The field is won: the life and death of St. T. More. L., 1968;
Johnson R.S. More’s Utopia: ideal and illusion. New Haven; L., 1969;
Hexter J. H. More’s Utopia: the biography of an idea. Westport, 1976;
Осиновский И.Н. Т. Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация. М., 1978;
Осиновский И.Н. Т. Мор. М., 1985;
Т. Мор, 1478–1978: коммунистические идеалы и история культуры / Под ред. В. И. Рутенбурга. М., 1981;
Logan G.M. The meaning of More’s Utopia. Princeton, 1983;
Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.