МАРИЯ I ТЮДОР, МАРИЯ КРОВАВАЯ (англ. Mary Tudor)

Старшая дочь Генриха VIII от его первого брака с Екатериной Арагонской, королева Англии с 1553 года. С юных лет Мария готовилась стать одной из самых выгодных партий католического мира. Некоторое время она была помолвлена с Императором Карлом V.

Сложные отношения отца Марии с римским престолом предопределили ее правление в большей мере, чем Эдуарда VI и ее преемницы Елизаветы I. Само ее восшествие на трон было сопряжено с конфликтом - герцог Нортумберленд попытался сделать королевой юную протестантку Джейн Грей (правнучку Генриха VII), чьим мужем был его сын. Став королевой, Мария казнила Джейн и ее мужа, а уже в 1555 г. начались гонения на деятелей английской Реформации: Томаса Кранмера, Джона Брэдфорда, Хью Латимера и многих других.

Упрочивая позиции Англии в католическом мире, Мария сочеталась браком с Филиппом II Габсбургом, уточнив что никаких прав на английскую корону он не будет иметь. Краткий период религиозной реакции в Англии сыграл впоследствии важную роль в становлении "протестантской легенды". Образ правителя-католика приобретал, во многом из-за Марии, явные черты тиранического правления: костры и тюрьмы.

Осенью 1558 г. Мария, чье здоровье не отличалось крепкостью, почувствовала себя хуже. У нее не было прямого наследника, а ближайшим претендентом на корону была Елизавета, ее сводная сестра. Перед смертью она смогла переступить через объяснимую неприязнь к ней и передала той устное благословение, легитимировав тем самым ее права на престол.

Иллюстрация:

Ганс Эворт. Мария Тюдор. 1554 г., Национальная Портретная Галерея, Лондон.