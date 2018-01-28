Краткий курс истории. Самый успешный пират в истории 28 января (н. ст.) 1596 года на борту своего корабля скончался знаменитый корсар – пират, находившийся на службе у английской короны, сэр Фрэнсис Дрейк. Он стал первым англичанином, совершившим кругосветное путешествие, а также внес весомый вклад в разгром Непобедимой армады – испанского флота. Капитан Дрейк родился около 1540 года в семье фермера на юго-западе Англии, в Девоншире. Он был старшим из 12 детей в семье и в 12 лет отправился юнгой на торговое судно, капитаном которого был дальний родственник Фрэнсиса. Отношения между ними сложились до того замечательные, что Фрэнсис в 18 лет получил этот корабль в наследство и сам стал...

28 января (н. ст.) 1596 года на борту своего корабля скончался знаменитый корсар – пират, находившийся на службе у английской короны, сэр Фрэнсис Дрейк. Он стал первым англичанином, совершившим кругосветное путешествие, а также внес весомый вклад в разгром Непобедимой армады – испанского флота.

Капитан

Дрейк родился около 1540 года в семье фермера на юго-западе Англии, в Девоншире. Он был старшим из 12 детей в семье и в 12 лет отправился юнгой на торговое судно, капитаном которого был дальний родственник Фрэнсиса. Отношения между ними сложились до того замечательные, что Фрэнсис в 18 лет получил этот корабль в наследство и сам стал капитаном. Вместе с еще одним родственником, Джоном Хокинсом, Дрейк занялся работорговлей – возил негров из Африки в Америку (тогда английские законы этого не запрещали), а также промышлял мелким пиратством.

Эль Драко

Все шло хорошо, пока в 1567 году Дрейк и Хокинс едва уцелели при коварном нападении испанцев на корабли их работорговой экспедиции. С этого момента Фрэнсис возненавидел испанцев, чей флот доминировал среди морей в ту эпоху. Дрейк с беспощадной жестокостью стал грабить испанские суда и снискал жуткую славу Эль Драко – Дракона. Однако деятельность пирата была на руку английскому престолу, стремившемуся ослабить морское могущество Испании. И в 1575 году по высочайшему предложению королевы Елизаветы I Френсис Дрейк становится корсаром – пиратом на службе у английской короны. Благодаря дальнейшей деятельности Дрейка финансы высокопоставленных английских чиновников выросли в несколько раз.

Первая победа Дрейка

В 1572 году Дрейк начал своё первое крупное независимое предприятие: он спланировал нападение на Панамский перешеек.

Серебро и золото из Перу (с западного побережья) отправляли по суше в Номбре де Диос [англ.] — порт Карибского моря , откуда галеоны заберут сокровища в Испанию. Дрейк покинул Плимут 24 мая 1572 года с командой из 73 человек на двух небольших судах, «Паша» (70 тонн) и «Суон» («Лебедь», 25 тонн), чтобы захватить Номбре де Диос.

Первый набег Дрейка состоялся в конце июля 1572 года. Дрейк заключил союз с симарронами и захватил город и сокровища. Когда его люди заметили, что Дрейк истекает кровью от раны, они настояли на отступлении, чтобы спасти его жизнь, и оставили сокровища. Дрейк оставался в этом районе почти год, совершая набеги на испанские корабли и пытаясь захватить партию сокровищ.

Самым известным из приключений Дрейка на Испанском Мэйне был захват испанского серебряного конвоя в Номбре де Диос в марте 1573 года. Он совершил набег на воды вокруг Дарьена с командой, в которую входило множество французских каперов, включая Гийома Ле Тестю , французского пирата, и африканских рабов, сбежавших от испанцев. Одним из этих людей был Диего, который при Дрейке стал свободным человеком, а также был способным кораблестроителем. Дрейк проследил за серебряным конвоем до ближайшего порта Номбре де Диос. После нападения на конвой Дрейк и его группа обнаружила, что захватили около 20 тонн серебра и золота. Они закопали большую часть сокровищ, так как их партия не могла нести их, и скрылись с целым состоянием золота. (Сообщение об этом могло послужить поводом для последующих историй о пиратах и захороненных сокровищах). Раненый Ле Тестю был схвачен и позже обезглавлен. Пираты несли столько золота и серебра, сколько могли, через 18 миль, покрытых джунглями и горами, к тому месту, где они оставили лодки. Когда они добрались до берега, лодок не было. Дрейку и его людям, подавленным, измученным и голодным, некуда было идти, а испанцы не отставали.

В этот момент Дрейк сплотил своих людей, закопал сокровище на берегу и построил плот, чтобы плыть с двумя добровольцами на десять миль вдоль поросшего прибой побережья к тому месту, где они оставили флагман. Когда Дрейк, наконец, достиг палубы, его люди были встревожены его потрёпанным видом. Опасаясь худшего, они спросили его, как прошёл рейд. Дрейк не удержался от шутки и поддразнил их, глядя на них удручённым. Затем он засмеялся, снял с шеи ожерелье из испанского золота и сказал: «Наше путешествие сделано, ребята!» К 9 августа 1573 года он вернулся в Плимут.

Последнее путешествие

Знаменитый пират стал вторым европейцем, совершившим кругосветное путешествие, но, в отличие от Магеллана, Фрэнсис вернулся живым. Он открыл пролив, соединяющий Тихий океан с Атлантическим, и вернулся в Англию с такой суммой денег, которая была в два раза больше годового дохода английской казны. По возвращении корсара Елизавета лично взошла на палубу и посвятила его в рыцари, с этого момента пират Дрейк стал сэром Фрэнсисом Дрейком. Еще более знаменитым национальным героем уже адмирала Дрейка сделала победа над испанской Непобедимой армадой, которую испанцы специально выстроили и направили против Англии, дабы навсегда решить, кто главный на море. В дальнейшем благоволение Елизаветы к своему фавориту сменилось немилостью. Дрейк не смог выполнить важное поручение, потратив вдобавок крупную сумму из королевской казны. В 55 лет сэр Фрэнсис Дрейк отправился в свое последнее путешествие в Америку за новыми сокровищами. Старые раны, солидный по тем временам возраст и разразившаяся на корабле эпидемия стали причиной смерти самого известного корсара.