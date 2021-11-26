КОПИГОЛЬДЕРЫ

КОПИГОЛЬДЕРЫ - категория зависимого крестьянства в Англии в позднем Средневековье и в раннее Новое время .

Сло­жи­лась на ру­бе­же XIV-XV веков в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей лич­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян (см. в ст. Вил­ла­ны).

Ин­сти­тут копигольдер по­лучил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в XV веке.

Пра­во кре­сть­я­ни­на-копильдера на дер­жа­ние зе­мель­но­го уча­ст­ка и его ус­ло­вия под­твер­жда­лись т. н. ко­пи­ей - вы­пис­кой из про­то­ко­ла ма­но­ри­аль­но­го су­да.

Копигольдеры не мог­ли об­ра­щать­ся в ко­ро­лев­ские су­ды, рас­по­ря­жать­ся на­де­лом без ве­до­ма лор­да и не­сли зна­чительные по­вин­но­сти в его поль­зу; в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев ста­тус копильгодера счи­тал­ся по­жиз­нен­ным.

В хо­де ого­ра­жи­ва­ния про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­ное обез­зе­ме­ле­ние копигольдеров.

Ин­сти­тут копигольдеров фор­маль­но от­ме­нён в 1925 году.

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