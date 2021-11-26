КОПИГОЛЬДЕРЫ
КОПИГОЛЬДЕРЫ - категория зависимого крестьянства в Англии в позднем Средневековье и в раннее Новое время.
Сложилась на рубеже XIV-XV веков в связи с ликвидацией личной зависимости крестьян (см. в ст. Вилланы).
Институт копигольдер получил широкое распространение в XV веке.
Право крестьянина-копильдера на держание земельного участка и его условия подтверждались т. н. копией - выпиской из протокола манориального суда.
Копигольдеры не могли обращаться в королевские суды, распоряжаться наделом без ведома лорда и несли значительные повинности в его пользу; в большинстве случаев статус копильгодера считался пожизненным.
В ходе огораживания происходило постепенное обезземеление копигольдеров.
Институт копигольдеров формально отменён в 1925 году.