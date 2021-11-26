БЛАГОДАТНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО (The Pilgrimage of Grace)

Народное восстание в северо-западных графствах Англии осенью 1536 — зимой 1537.

Вызвано закрытием монастырей , ростом цен на зерно из-за неурожая и огораживанием земель. Поводом послужила деятельность королевских комиссий в Ланкашире по закрытию монастырей и сбору парламентских субсидий, которая дала почву для слухов о предстоящем закрытии приходских церквей.

В начале октября 1536 по призыву священника Томаса Кенделла начались волнения в местечке Лоут (Louth), где перед этим было закрыто аббатство. Спустя несколько дней под знаменем с изображением инсигний Христа собралось уже до 40 тыс. чел., которые затем заняли Линкольн.

В петиции Генриху VIII повстанцы заявили о лояльности королю, но потребовали восстановить закрытые монастыри, приостановить сбор субсидий, не взимать с клира десятину в пользу короны, изгнать из Тайного совета «злодеев» и примерно наказать проводников Реформации — епископов Кранмера и Латимера. Хотя восставшие сначала и убили трех человек, в дальнейшем они стремились избегать насилия.

Войска с герцогом Суффолком во главе были направлены против мятежников, которым король под страхом смерти повелел разойтись по домам, что большинство и поспешило сделать. Кенделл и еще около 50 лидеров и зачинщиков восстания были схвачены и казнены.

Однако в середине октября 1536 в Йоркшире началось восстание во главе с юристом Робертом Эске. Здесь повстанцы также старались избегать насилия, надеясь уговорить короля отказаться от Реформации. Во главе 9-тысячной армии Эске занял Йорк, а затем королевский замок Понтерфракт (21 октября 1536). Король приказал герцогу Норфолку и графу Шресбери силой подавить движение, но те предпочли переговоры, поскольку к концу октября число повстанцев достигало уже 40 тыс. 27 октября 1563 на встрече Норфолка и Эске было решено под гарантии герцога отправить к королю делегацию, чтобы сообщить требования восставших. Получив требования, Генрих VIII тянул с ответом, надеясь, что повстанцы вскоре начнут расходиться по домам.

В начале декабря лидеры восставших составили петицию из 24 статей, включавших пожелание созвать парламент для обсуждения петиции и требование всеобщей амнистии. К королю их доставил сам Эске, который при встрече был очарован монархом, получил обещание всеобщей амнистии и, вернувшись в январе 1537 в Йоркшир, сообщил о ней соратникам.

Среди «паломников» начались разногласия. В январе-феврале 1537 вспыхнули новые восстания — в Кемберленде и Вестморленде. Герцог Норфолк предпринял энергичные действия по подавлению движения, а повстанцы со своей стороны все больше теряли волю к сопротивлению. Повинуясь приказу короля, лидеры «паломников» добровольно прибыли в Лондон, где их немедленно арестовали и приговорили к смерти. Большинство из них, включая дворян и духовных лиц, были казнены в Лондоне.

Эске был повешен на городской стене Йорка. Общее число казненных превысило 200 чел.

Автор статьи: С. В. Кондратьев.

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