Анна Болейн: королева без головы Анна Болейн – наиболее интересная фигура в ряду жён английского короля Генриха VIII. Её личность до сих пор вызывает массу вопросов и часто подвергается совершенно нелепым кривотолкам.

Анна Болейн – наиболее интересная фигура в ряду жён английского короля Генриха VIII. Её личность до сих пор вызывает массу вопросов и часто подвергается совершенно нелепым кривотолкам.

Юные годы Анны Болейн

На данный момент существует ряд догадок касаемо точной даты рождения Анны Болейн. Она родилась между 1501 и 1507 годами в семье придворного дипломата английского короля Томаса Болейна. Ей прочили замужество с представителем высшей знати Англии или любой другой европейской державы. В 1513 году Анна была отправлена отцом ко двору Маргариты Австрийской в Нидерланды. Жизнь при дворе эрцгерцогини дала девушке превосходную подготовку. Маргарита писала сэру Томасу Болейну о достоинствах и об остром уме его дочери. Анна вошла в состав лучших представителей свиты эрцгерцогини. Позднее Болейн уехала во Францию в свите Марии Тюдор – сестры короля Генриха VIII, которая вышла замуж за французского монарха Людовика XII. Мария овдовела и уехала со своим любовником Чарльзом Брэндоном ( герцог Саффолк, фаворит Генриха VIII ), а Анна Болейн стала фрейлиной при королеве Клавдии, супруге Франциска I. Девушка находилась под влиянием сестры французского короля – Маргариты, будущей королевы Наваррской. Она была примером подражания для Анны Болейн.

В 1521 году Анна была отозвана своим отцом в Англию для заключения брачного союза с сыном дальнего родственника семьи Пирса Батлера ( ирландского графа Ормонда ). Сэр Томас хотел с помощью брака своей дочери уладить все старые земельные споры с Батлерами. Однако церемонии не суждено было состояться: Анна была назначена фрейлиной при королеве Англии Екатерине Арагонской. Благодаря своему образованию и подготовке при европейских дворах Болейн выгодно выделялась среди других персон королевского двора. Первое появление при дворе Анны Болейн относится к 1 мая 1522 года. Связано оно с карнавалом, устроенным в честь послов герцога Карла Бургундского. Приём был приправлен главным зрелищем вечера – нападением восьми рыцарей на Шато-Вер (Зелёный замок), в котором обитали красота, честь и шесть их служанок, которые символизировали различные женские добродетели. В этом спектакле король Генрих VIII играл главного нападавшего, а Анна Болейн выступала как “Дама-стойкость”.

Анна Болейн и Генрих VIII: серьёзный роман

Летом 1523 года у неё завязался тайный роман с Генри Перси, сыном графа Нортумберленда. Пара даже тайно обручилась, ведь семья Перси желала его брака с Мэри Тэлбот, дочерью Джорджа Тэлбота, графа Шрусбери. Но уже через год на фрейлину положил глаз сам английский монарх. Он и до этого крутил роман с сестрой Анны, Марией. Говорили, что сам король приказал расторгнуть помолвку Перси и Болейн. Анна была отправлена в замок Хивер.

После женитьбы Перси Анне Болейн позволили вернуться к королевскому двору в качестве фрейлины. С ней закрутил роман поэт Томас Уайет, который являлся её кузеном. К тому времени любовная связь Генриха VIII и Марии Болейн сошла на нет. Король взялся за её сестру. В 1527 году монарх начал бракоразводный процесс с Екатериной Арагонской: отсутствие наследника беспокоило короля. Он не ослаблял давление на Анну Болейн, к которой у него возникли бурные чувства. В библиотеке Ватикана до сих пор хранятся 17 любовных писем Генриха VIII к Анне Болейн. В 1528 году Анна вновь приблизилась ко двору короля и поддержала религиозные преобразования, которые он желал ввести в стране. Её влияние росло, а отношения с монархом значительно укрепились. Генрих VIII тратил множество средств на подарки своей возлюбленной.

25 января 1533 года Генрих VIII и Анна Болейн тайно поженились.

Анна без головы

23 мая 1533 года архиепископ Кентерберийский признал брак Екатерины Арагонской и Генриха VIII недействительным. Екатерина лишилась статуса английской королевы. 29 мая стартовали гуляния, посвященные коронации Анны Болейн: Генрих поспешил усадить на трон рядом с собой свою возлюбленную. 1 июля прошла пышная церемония в Тауэре и в холле Вестминстерского аббатства. Восхождение на трон новой королевы вызвало бурю возмущений как в самой Англии, так и за ее пределами. Габсбурги были крайне недовольны выходкой английского монарха. Папа римский объявил новый брак короля недействительным и 11 июля отлучил Генриха от церкви.

7 сентября 1533 года Анна родила королю дочь, которую назвали Елизаветой. Сложные отношения с апостольским престолом заставили в 1534 году Генриха принять Акт о супрематии, по которому король стал главой церкви. Супруга поддерживала Генриха в его начинаниях. Она вновь забеременела, но в конце года у неё случился выкидыш. Её гнев обрушился на Екатерину Арагонскую и её дочь Марию Тюдор: она потребовала у короля казни своих соперниц. Тайный брак её сестры Марии Болейн с воином Уильямом Стэффордом привёл в ярость королеву. Она отправила свою сестру прочь от двора.

Круг врагов королевы Анны сжимался. В окружении короля появилась Джейн Сеймур, представительница старой дворянской семьи. Анну Болейн обуяла ревность, которая стала причиной ссор и перепалок с королём. В 1535 году Генрих обратил внимание на Джейн Сеймур, отец которой был придворным Генриха. Новая пассия заставила монарха задуматься, что делать с законной супругой. Через год Анна вновь забеременела. Но непростые отношения в семье дали очки в пользу придворной партии сторонников папы, чтобы избавиться от Анны. Её дядя Томас Говард ( герцог Норфолкский ), развязал травлю королевы; также Томас Кромвель ( граф Эссекса и советник короля ), ее союзник в прошлом, участвовал в ее дискредитации. Ей вменяли порочную связь с неким дворянином Генри Норрисом и рядом знатных мужчин, связанных с королевским двором.

2 мая 1536 года Анна была арестована, обвинена в измене и отправлена в Тауэр. По акту об измене короля Эдуарда III неверность королевы равнялась государственной измене. 17 мая было объявлено о смертной казни Анны Болейн. 19 мая 1536 года её обезглавили мечом на эшафоте.

Источники:

Ives, Eric. The Life and Death of Anne Boleyn. The Most Happy. — United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004. — P. 458

Линдсей, Карен. Разведённые. Обезглавленные. Уцелевшие. Жёны короля Генриха VIII / Пер. с англ. Т. Азаркович. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. — 336 с.

Лоудз, Дэвид. Генрих VIII и его королевы / Пер. с англ. Ю. И. Губатова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 320 с.