АНГЛО-ИСПАНСКИЕ ВОЙНЫ XVI‒XVIII ВЕКОВ

Войны между Англией (с 1707 Великобританией ) и Испанией за господство над океанскими торговыми путями и за колониальные владения.

Во второй половине XVI в. Англия вступила в острую конкуренцию с первыми колониальными империями Нового времени — Испанией и Португалией. В 1560-х начались военные столкновения между английскими судами, промышлявшими контрабандой в Карибском море, и испанскими кораблями, переросшие в необъявленную морскую войну английских пиратов с Испанией. Ее подлинным героем стал Ф. Дрейк. В 1570-х он организовал 3 экспедиции к берегам Америки, где грабил испанские суда. В XVI–XVII вв. острота противоборства между Англией и Испанией значительно усиливалась влиянием религиозного фактора. В последней трети XVI в. английское правительство оказывало активную помощь нидерландским протестантам, восставшим против испанского конфессионального и налогового гнета. В свою очередь, Филипп II поддерживал и финансировал католическое подполье в Англии и в Ирландии, которое устраивало заговоры против Елизаветы I . Испания была вынуждена отвлекать на борьбу с английскими пиратами в Атлантике и у побережья Лат. Америки большие ресурсы, которые могла бы использовать для подавления Нидерландской революции XVI в. После того как Елизавета I без объявления войны направила в Нидерланды английский военный контингент (1585), а в Лондоне казнили шотландскую королеву-католичку Марию Стюарт (1587), Филипп II начал готовить нападение на Англию. В 1587 эскадра Ф. Дрейка сожгла в Кадисе значительную часть испанского военного флота, готовившегося к экспедиции. Однако в 1588 Филипп II отправил на завоевание Англии Непобедимую армаду — флот из 130 кораблей. В июле 1588 Армада, уже потрепанная к тому времени непогодой, подверглась атаке быстроходных английских кораблей в Кале, а затем, уже в море, была разметана бурей. Экспедиция окончилась провалом. Противоборство Англии и Испании продолжилось во Франции, где гугеноты воевали с католиками. Англичане поддерживали Генриха IV, Испания помогала Католической лиге. В 1590 испанцы оккупировали Бретань, создав плацдарм для вторжения в Англию, и Елизавете I пришлось отправить во Францию войска (1591). В 1595 испанский контингент в Корнуолле потерпел неудачу, однако и английская экспедиция 1596 в Пуэрто-Рико окончилась крахом. В 1596 и 1597 2 экспедиции, отправленные Филиппом II в Англию, были рассеяны штормами. Ничем окончился и рейд Эссекса к Азорским островам (1597). В 1601 испанский отряд в 3400 чел., высадился в Ирландии, но был блокирован и быстро капитулировал. Новый английский король Яков I Стюарт подписал 18.08.1604 с испанцами Лондонский мир, по которому английские купцы могли торговать в Испании и Фландрии, не опасаясь преследований инквизиции . Но рынки испанских колоний в Америке остались для них закрытыми. В 1620-е в Лондоне возникла идея династического брака между наследником английского престола и испанской инфантой. В 1623 для переговоров в Мадрид инкогнито прибыли принц Карл Стюарт (будущий Карл I) и герцог Бекингем. Провал переговоров привел к войне. Бекингем предпринял экспедицию в Кадис (октябрь — ноябрь 1625), завершившуюся провалом, после чего активные действия сторон прекратились. В 1630 они подписали мир в Мадриде. Новое столкновение между Англией и Испанией произошло при протекторате Кромвеля (смотрите в статье Аглийская революция середины XVII в. ) , который активно поддерживал развитие колоний. В 1654 Англия без объявления войны отправила флот с десантом в Карибское море. Он попытался захватить о. Эспаньолу, но неудачно. Однако в мае 1655 англичане заняли о. Ямайку (1655). 25.10.1655 Англия, вступившая перед этим в военный союз с Францией, официально объявила войну Испании. Английский флот под командованием Блейка в 1656 уничтожил испанскую флотилию в Малаге, блокировал Кадис, а в апреле 1567 победил испанский флот у о. Тенерифе. В 1658 англо-французская армия разбила испанцев и во Фландрии, после чего к Англии отошел Дюнкерк, проданный Карлом II французам в 1662. В 1670 Испания была вынуждена признать английский суверенитет над Ямайкой. В Войне за испанское наследство Испания и Англия оказались во враждующих коалициях. Англию не устраивало, что новый испанский король Филипп V предоставил французским купцам исключительное право торговать в испанских колониях и что Бурбоны поддерживали притязания изгнанных из Англии Стюартов на реставрацию. По Утрехтскому миру 1713 А. получила Гибралтар, о. Менорку, территории в Сев. Америке, торговые концессии и асиенто. В 1717 Филипп V попытался вернуть Испании ряд итальянских территорий, что привело к созданию антииспанского Четверного союза (Великобритания, Франция, Австрия и Республика Соединенных провинций). В 1718–1720 стороны вели войну, в ходе которой английский адмирал Дж. Бинг разбил испанский флот в сражении у мыса Пассаро (август 1718). Англичанами были также захвачены испанские города Виго и Понтеведра (октябрь 1719). В 1727–1729 в очередной англо-испанской войне Испания безуспешно попыталась вернуть себе Гибралтар, выдержавший пятимесячную осаду. Севильский мир (1729) подтвердил довоенное статус-кво. В 1739 началась англо-испанская война «из-за уха Дженкинса», капитана торгового судна, которому по подозрению в контрабанде испанцы отсекли ухо. Продолжением ее стало участие обеих стран в Войне за австрийское наследство 1740–1748 . Вначале успех был на стороне англичан. В ноябре 1739 их эскадра захватила на панамском перешейке город Портобелло, где располагался серебряный рудник. Однако действия эскадры на Тихом океане и Филиппинах были неудачными. Попытка захватить Картахену в Южной Америке (март 1741) также была отбита. Неудачными оказались атаки англичан на Флориду, Кубу и Панаму. Впрочем, нападения испанцев на Джорджию и о. Сент-Саймон (1742) тоже потерпели неудачу. Аахенский мир 1748 опять подтвердил право Великобритании на асиенто. В Семилетней войне 1756–1763 Испания, в отличие от Великобритании, первоначально активного участия не принимала, и лишь 15.08.1761 заключила с Францией, Неаполитанским королевством и Пармой антибританский «Фамильный договор». В 1762 испанские войска оккупировали Португалию, но вскоре потерпели там несколько поражений. В 1762 британский флот захватил Гавану на Кубе и Манилу на Филиппинах. В руки англичан попала пятая часть всего военно-морского флота Испании и более 100 купеческих судов. По Парижскому миру 1763Великобритания вернула Испании Манилу и Гавану в обмен на Флориду. В войну за независимость английских северо-американских колоний. Испания вступила на стороне колонистов (1779). Испанцы опять предприняли длительную, но безуспешную осаду Гибралтара, захватили о. Менорку и Зап. Флориду. По Версальскому миру 1783Испания вернула себе часть Флориды и о. Минорку.

Автор статьи: Кондратьев С.В.

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