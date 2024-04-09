7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ОСВОЕНИЕ ЮЖНОЙ АФРИКИ БЕЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ВЕЛИКИЙ ТРЕК

Тодер О.

Освоение Южной Африки белым человеком – событие не менее эпохальное, чем завоевание Америки, а подвиги и приключения южноафриканских колонистов – одна из интереснейших страниц истории, достойная самого вдумчивого и тщательного изучения. За полтора столетия о тех временах написано и позабыто много замечательных книг, а слово вуртреккер – первопроходец – исчезло из круга современных понятий так же, как выцвела и потускнела роль белого человека в определении судьбы Южной Африки. История о переселении буров вглубь континента – Великом Треке – стоит того, чтобы ее пересказать еще раз, хотя бы потому, что она насыщена драматическими событиями. К тому же, не зная прошлого, невозможно понять натянутые отношения буров-африканеров с Британской Империей, вылившиеся в ряд англо-бурских войн.