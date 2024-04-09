7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ЭКСПАНСИЯ ПОРТУГАЛИИ В АФРИКЕ И БОРЬБА АФРИКАНСКИХ НАРОДОВ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ. XVI-XVIII ВВ.

Хазанов А.

Книга знакомит читателей с историей колониальной экспансии Португалии в Африке в период так называемого первоначального накопления и раннего капитализма. Основываясь на богатом фактическом материале, почерпнутом из источников XVI—XVIII вв., автор показывает историю формирования португальской колониальной империи, вскрывает основные особенности португальского колониализма, ярко описывает грабительскую политику португальских конкистадоров и ее губительные последствия для народов Африки. Большое внимание в книге уделено освободительной борьбе африканских народов.