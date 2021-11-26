ЛУБА
ЛУБА (Luba) - раннегосударственное образование народа луба в XVII (по другим данным, XVI) - XIX веков на плато Катанга (юго- восточный район современной Демократической Республики Конго).
К конце XVIII века территория Лубы простиралась от озера Танганьика на востоке до реки Бушимае на западе, от реки Лукуга на севере до границ современной Замбии на юге. Социальный строй Лубы сохранял следы догосударственных институтов; заметны были начатки раннефеодальных отношений. В Лубе издавна занимались добычей и обработкой медной руды, отливки (ханда) поставляли соседям. К концу XIX века Луба распалась на независимые мелкие территориальные объединения, её южная часть была захвачена правителем вождества Гаренганзе - Мсири. В начале 1890-х годов Луба была завоёвана бельгийцами и вошла в состав «Независимого государства Конго».