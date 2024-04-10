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18.06.2026
Великобритания: «мастерская мира» сдаёт позиции
Как изменилось промышленное положение Великобритании к концу XIX века?
Оно осталось неизменным, Англия по-прежнему была первой промышленной державой мира.
Великобритания утратила положение промышленного лидера, уступив США и Германии.
Великобритания превратилась в чисто аграрную страну, отказавшись от фабрик и заводов.
Англия сохранила лидерство, но только в текстильной промышленности, а в остальных отстала.
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