Как изменилось промышленное положение Великобритании к концу XIX века?

Оно осталось неизменным, Англия по-прежнему была первой промышленной державой мира.

Великобритания утратила положение промышленного лидера, уступив США и Германии.

Великобритания превратилась в чисто аграрную страну, отказавшись от фабрик и заводов.