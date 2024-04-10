9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ

АЛЕКСАНДР Ф.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто. Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал её «королевой-республиканкой». Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу. Страстная натура, она почти до безумия любила своего Альберта. И, овдовев в сорок два года, до самой смерти слепо следовала лютеранским принципам своего немецкого принца. Это биографическое повествование без всяких прикрас рассказывает о пылкой и неистовой Виктории.