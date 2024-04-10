9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

«АДМИРАЛ ДЭВИД БИТТИ. ИСТОРИЯ БРИТАНСКОГО ФЛОТА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.»

ЛИХАРЕВ Д.

Монография доктора исторических наук, профессора Д. В. Лихарева представляет собой первое на русском языке научное исследование жизни и деятельности выдающегося английского флотоводца, одного из самых известных адмиралов первой мировой войны Дэвида Лонгфилда Битти. Биография адмирала дана на фоне развития военно-морских сил Великобритании, политики и дипломатии крупнейшей морской державы в первой трети XX в., решающих сражений в водах метрополии в годы первой мировой войны. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.