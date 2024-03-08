СОЛСБЕРИ, РОБЕРТ АРТУР ТАЛБОТ ГАСКОЙН-СЕСИЛ

Сóлсбери ( ангk. Salisbury) , Роберт Артур Талбот Гаскойн-Сесил , 3-й маркиз (03.02.1830, Хэтфилд, Хартфордшир — 22.08.1903, Хэтфилд) — британский политик, государственный деятель. Из аристократического рода Сесилов. Учился в Итоне, затем на домашнем обучении. Поступил в Оксфорд, из-за слабого здоровья был вынужден прервать обучение. По рекомендации врачей в 1851–1853 совершил путешествие через Капскую колонию к Австралии и Новой Зеландии. В 1853 избиран в Палату общин от Консервативной партии. Параллельно сотрудничал с различными изданиями, активно публиковался. После смерти брата в 1865 титуловался как виконт Кранборн, после кончины отца в 1868 унаследовал титул маркиза Солсбери, место в Палате лордов. В 1866–1867 — министр по делам Индии. В 1874 вступил в правительство Б. Дизраэли ; в 1874–1878 — министр по делам Индии, 1878–1880 — министр иностранных дел. Одержал серьезные дипломатические успехи на Берлинском конгрессе, был пожалован орденом Подвязки (1878). После смерти Дизраэли в 1881 — глава Консервативной партии Велико­британии . В 1885–1886, 1886–1892, 1895–1902 — премьер-министр, параллельно до 1900 занимал пост министра иностранных дел. Выступал оппонентом У . Гладстона в вопросе о гомруле . Заключил соглашения с Италией и Австро-Венгрией (1887). Был проводником интересов британского империализма. В годы министерства Солсбери активизировалась экспансия в Африке. Добился принятия Акта о морской обороне (1889). Проводил идеи европейского согласия и баланса, стремился придерживаться принципа «блестящей изоляции» Великобритании, отказа от обязывающих альянсов. Тем не менее в изменившихся обстоятельствах согласился на союз с Японией (1902). В связи с ухудшением здоровья в 1900 передал пост главы Форин-офис Г. Лэнсдауну, летом 1902 вышел в отставку.

Соч. : Lord Salisbury on Politics: a Selection from his Articles in the Quarterly Review, 1860–1883 / Ed. by P. Smith. Cambridge, 1972.

Лит .: Науменков О. А. Роберт Солсбери и его время: Викторианская Англия в лицах. СПб., 2004; Steele D. Lord Salisbury: A Political Biography. London–New York, 2001. А. Б. Ларин.