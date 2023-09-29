Ра́ссел, Джон

Ра́ссел ( англ. Russell) , Джон , 1‑й граф (18.08.1792, Лондон — 28.05.1878, Пемброк-­Лодж, графство Суррей) — британский государственный деятель, премьер-­министр Великобритании в 1846–1852, 1865–1866. Третий сын шестого герцога Бедфорда, дед философа Б. Рассела. Проходил обучение в Вестминстерской школе, в университете Эдинбурга. В 1813 прошел в Палату общин Парламента (от «гнилого местечка»), присоединился к вигам . Выступал за отмену тест-актов, эмансипацию католиков, свободу торговли, предлагал расширение парламентского представительства. В 1830–1834 — член вигского кабинета лорда Ч. Грея . Составил проект парламентской реформы, проведенной в 1832. Лидер вигов в Палате общин (с 1834). В 1835–1839 — министр внутренних дел в Кабинете лорда Мельбурна. Выступил инициатором реформы городского самоуправления (1835), гражданской регистрации брака, рождения и смерти (1836). В 1839–1841 — министр колоний. С 1841 — во главе оппозиции, при этом, когда правительство Р. Пиля пошло на отмену хлебных законов, Р. выступил в его поддержку (1845). После падения кабинета Пиля, в 1846–1852 — премьер-­министр. В этом качестве стремился распространять принципы свободной торговли, провел фабричный закон, ограничивавший продолжительность рабочего дня для женщин и детей (1847), акт о здравоохранении (1847), в 1849 отменил Навигационные акты . В то же время подавил волнения в Ирландии, преследовал чартистов. Важную роль в правительстве Р. играл министр иностранных дел Г. Дж. Т. Пальмерстон . Трения между ними привели к отставке Пальмерстона в 1851, за чем последовало и падение кабинета. При коалиционном правительстве Дж. Г. Г. Абердина (1852–1855) — лидер Палаты общин и министр иностранных дел (до 1853), затем — председатель Тайного совета. В качестве министра иностранных дел выступал за участие Великобритании в Крымской вой­не 1853–1856 . В 1859–1865 — министр иностранных дел в кабинете лорда Пальмерстона, с внешнеполитическим курсом которого идеалистические взгляды Р. несколько расходились. В 1861 пожалован титулами граф Рассел и виконт Амберли, перешел в Палату лордов. В 1865–1866 — премьер-­министр, к падению кабинета привел провал предложенного У. Ю. Гладстоном проекта парламентской реформы. С этого времени Р. не занимал должностей, однако принимал активное участие в работе Палаты лордов. Автор ряда публицистических и художественных сочинений.

Соч .: Essay on the History of the English Government and Constitution. London, 1873; Recollections and Suggestions, 1813–1873. London, 1875.

Лит .: Walpole S. The Life of Lord J. Russell. 2 vols. London–New York, 1889; Tilby A. W . Lord J. Russel. London, 1930; Prest J. Lord J. Russell. Columbia, 1972; Scherer P. Lord J. Russell: a Biography. London, 1999. А. Б. Ларин.