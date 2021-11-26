МАННИНГ ГЕНРИ ЭДВАРД

МАННИНГ ГЕНРИ ЭДВАРД - британский ре­лигиозный и об­щественный дея­тель, кар­ди­нал Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, ар­хи­епи­скоп Вест­мин­стер­ский.

Из се­мьи пре­ус­пе­ваю­ще­го ком­мер­сан­та и фи­нан­си­ста, чле­на пар­ла­мен­та от то­ри.

На­ме­ре­ва­ясь сде­лать по­ли­тическую карь­е­ру, по­сле окон­ча­ния Окс­форд­ско­го университета (1830 год) слу­жил в Министерстве ко­ло­ний. Вско­ре ос­та­вил государственную служ­бу, в 1832 году стал пре­по­да­ва­те­лем Мер­тон-кол­лед­жа Окс­форд­ско­го университета, в том же го­ду был ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки Анг­ли­кан­ской церк­ви. В 1833 году на­зна­чен при­ход­ским свя­щен­ни­ком в Ла­винг­то­не (граф­ст­во Западный Сус­секс). С 1841 года ар­хи­диа­кон Чи­че­стер­ский. За­нял ме­сто в чис­ле ве­ду­щих анг­ли­кан­ских бо­го­сло­вов и цер­ков­ных пи­са­те­лей, сбли­зил­ся с чле­на­ми так называемого Окс­форд­ско­го дви­же­ния, по­сле пе­ре­хо­да в ка­то­ли­цизм Дж.Г. Нью­ме­на (1845 год) стал од­ним из его ли­де­ров. В сво­их про­по­ве­дях Маннинг кри­ти­ко­вал со­ци­аль­ное и иму­ще­ст­вен­ное не­ра­вен­ст­во, вы­сту­пал за бóль­шую са­мо­стоя­тель­ность Анг­ли­кан­ской церк­ви в от­но­ше­ни­ях с го­су­дар­ст­вом.

В 1847-1848 годы несколько ме­ся­цев жил в Ри­ме, где на­чал изу­чать ка­то­лическое бо­го­сло­вие, встре­чал­ся с па­пой Рим­ским Пи­ем IX . В апреле 1851 года в знак про­тес­та про­тив вме­ша­тель­ст­ва свет­ских вла­стей в цер­ков­ные де­ла (на­зна­че­ние при­ход­ским свя­щен­ни­ком ни­дерландского бо­го­сло­ва Дж. Го­рема, при­дер­жи­вав­ше­го­ся воль­ной трак­тов­ки та­ин­ст­ва кре­ще­ния) пе­ре­шёл в ка­то­ли­цизм и 14 ию­ня был ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. Учил­ся в римской Ака­де­мии цер­ков­ной зна­ти (окон­чил в 1854 году), в 1857 году ос­но­вал Кон­гре­га­цию об­ла­тов святого Кар­ло Бор­ро­мео, чле­ны ко­то­рой за­ни­ма­лись пас­тыр­ской дея­тель­но­стью и бла­го­тво­ри­тель­но­стью в бед­ных рай­онах Лон­до­на. С 1857 года на­стоя­тель Вест­мин­стер­ско­го со­бо­ра, с 1865 года ар­хи­епископ Вест­мин­стер­ский и при­мас Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в Анг­лии (ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы 8 июня 1865 года), с 1875 года кар­ди­нал. Уча­ст­во­вал в Ва­ти­кан­ском I со­бо­ре, от­стаи­вая прин­ци­пы ульт­ра­мон­тан­ст­ва.

Маннинг сыг­рал важ­ную роль в из­бра­нии па­пой Рим­ским Льва XIII (1878 год), под­дер­жи­вал его курс на вы­ра­бот­ку но­во­го со­ци­аль­но­го уче­ния Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Вёл ак­тив­ную об­щественную дея­тель­ность: вы­сту­пал за раз­ви­тие дос­туп­но­го об­ра­зо­ва­ния (в том числе спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию в Ве­ли­ко­бри­та­нии ка­то­лических при­ход­ских школ), ог­ра­ни­че­ние дет­ско­го тру­да, про­па­ган­ди­ро­вал трез­вость. Был од­ним из ини­циа­то­ров за­ко­но­про­ек­та о са­мо­управ­ле­нии для Ир­лан­дии (смотри в статье Гом­руль), вне­сён­но­го в 1893 году на рас­смот­ре­ние пар­ла­мен­та пре­мьер-ми­ни­ст­ром У.Ю. Глад­сто­ном (дру­гом Маннинга со вре­ме­ни учё­бы в Окс­фор­де).

Маннинг под­дер­жи­вал борь­бу ра­бо­чих за спра­вед­ли­вую оп­ла­ту тру­да, в 1889 году сыг­рал ре­шаю­щую роль в пе­ре­го­во­рах, спо­соб­ст­во­вав­ших за­вер­ше­нию все­об­щей стач­ки пор­то­вых ра­бо­чих.

Сочинения:

The unity of the Church. L., 1842;

The ground of faith. L., 1852;

The office of the Holy Ghost. L., 1857;

The temporal mission of the Holy Ghost. L., 1865;

The eternal priest­hood. L., 1883.