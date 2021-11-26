МАННИНГ ГЕНРИ ЭДВАРД
МАННИНГ ГЕНРИ ЭДВАРД - британский религиозный и общественный деятель, кардинал Римско-католической церкви, архиепископ Вестминстерский.
Из семьи преуспевающего коммерсанта и финансиста, члена парламента от тори.
Намереваясь сделать политическую карьеру, после окончания Оксфордского университета (1830 год) служил в Министерстве колоний. Вскоре оставил государственную службу, в 1832 году стал преподавателем Мертон-колледжа Оксфордского университета, в том же году был рукоположен в священники Англиканской церкви. В 1833 году назначен приходским священником в Лавингтоне (графство Западный Суссекс). С 1841 года архидиакон Чичестерский. Занял место в числе ведущих англиканских богословов и церковных писателей, сблизился с членами так называемого Оксфордского движения, после перехода в католицизм Дж.Г. Ньюмена (1845 год) стал одним из его лидеров. В своих проповедях Маннинг критиковал социальное и имущественное неравенство, выступал за бóльшую самостоятельность Англиканской церкви в отношениях с государством.
В 1847-1848 годы несколько месяцев жил в Риме, где начал изучать католическое богословие, встречался с папой Римским Пием IX. В апреле 1851 года в знак протеста против вмешательства светских властей в церковные дела (назначение приходским священником нидерландского богослова Дж. Горема, придерживавшегося вольной трактовки таинства крещения) перешёл в католицизм и 14 июня был рукоположен в священники. Учился в римской Академии церковной знати (окончил в 1854 году), в 1857 году основал Конгрегацию облатов святого Карло Борромео, члены которой занимались пастырской деятельностью и благотворительностью в бедных районах Лондона. С 1857 года настоятель Вестминстерского собора, с 1865 года архиепископ Вестминстерский и примас Римско-католической церкви в Англии (рукоположен в епископы 8 июня 1865 года), с 1875 года кардинал. Участвовал в Ватиканском I соборе, отстаивая принципы ультрамонтанства.
Маннинг сыграл важную роль в избрании папой Римским Льва XIII (1878 год), поддерживал его курс на выработку нового социального учения Римско-католической церкви. Вёл активную общественную деятельность: выступал за развитие доступного образования (в том числе способствовал созданию в Великобритании католических приходских школ), ограничение детского труда, пропагандировал трезвость. Был одним из инициаторов законопроекта о самоуправлении для Ирландии (смотри в статье Гомруль), внесённого в 1893 году на рассмотрение парламента премьер-министром У.Ю. Гладстоном (другом Маннинга со времени учёбы в Оксфорде).
Маннинг поддерживал борьбу рабочих за справедливую оплату труда, в 1889 году сыграл решающую роль в переговорах, способствовавших завершению всеобщей стачки портовых рабочих.
Сочинения:
The unity of the Church. L., 1842;
The ground of faith. L., 1852;
The office of the Holy Ghost. L., 1857;
The temporal mission of the Holy Ghost. L., 1865;
The eternal priesthood. L., 1883.