МАНЧЕСТЕРСКАЯ ЧАРТИСТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1852

Манчестерская чартистская конференция 1852 — конференция представителей Национальной чартистской ассоциации, прошедшая в английском городе Манчестер 17—21 мая 1852. Способствовала консолидации радикального крыла чартизма , ориентировавшегося на создание более прочной организации и привнесение в чартистскую агитацию социалистических идей. В ходе конференции была подтверждена приверженность программе Чартистского национального конвента 1851 , принято решение сохранить в силе все 6 пунктов Народной хартии, несмотря на стремление реформистских групп отказаться от части из них. Конференция признала в качестве главного печатного органа чартистов «The People’s Paper» («Народную газету»), основанную в мае 1852 и еженедельно выходившую в Лондоне под редакцией одного из лидеров левого крыла чартистского движения публициста и поэта Э. Ч. Джонса .

Ист. : People’s Paper. 1852. May 22, 29.

Лит. : Gammage. R. G. History of the Chartist Movement, 1837—1854. Newcastle-on-Tyne—London, 1894; Рожков Б. А. Революционное направление в английском рабочем движении 50-х годов XIX в. М., 1964. А. Б. Ларин.