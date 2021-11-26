ЛУГАРД, ДИЛТРИ ЛУГАРД ФРЕДЕРИК ДЖОН

ЛУГАРД (Lugard), ДИЛТРИ ЛУГАРД (De­alt­ry Lugard) ФРЕДЕРИК ДЖОН, 1-й ба­рон Лугард Абинджерский - британский ко­ло­ни­аль­ный дея­тель.

Сын ар­мей­ско­го свя­щен­ни­ка. Учил­ся в Ко­ро­лев­ском во­енном училище в Санд­хер­сте (Ве­ли­ко­бри­та­ния). С 1878 года на служ­бе в британской ар­мии. Уча­ст­ник 2-й анг­ло- аф­ган­ской (1878-1880) вой­ны (см. Анг­ло- аф­ган­ские вой­ны), су­дан­ской кам­па­нии (1884-1885). В 1886-1887 годы офи­цер британских ко­ло­ни­аль­ных войск в Бир­ме, в 1888 году гла­ва британской экс­пе­ди­ции «по борь­бе с ра­бо­торгов­лей» в Нья­са­лен­де. В 1889-1892 годы на служ­бе в Им­пер­ской бри­тан­ской вос­точ­но­аф­ри­кан­ской ком­па­нии. В 1890-1892 годы ру­ко­во­ди­тель во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции Уган­ды, в 1894-1895 слу­жил в ко­ро­лев­ской Ни­гер­ской ком­па­нии. С 1897 годапред­ста­ви­тель британского пра­ви­тель­ст­ва в Ни­ге­рии, в 1897-1899 годы гла­ва Западно-африканских по­гра­нич­ных сил, соз­дан­ных для за­щи­ты ин­те­ре­сов Ве­ли­ко­бри­та­нии в ре­гио­не. В 1900-1906 годы вер­хов­ный ко­мис­сар про­тек­то­ра­та Северная Ни­ге­рия. В 1901 году возведён в рыцарское достоинство. С 1907 года гу­бер­на­тор Гон­кон­га, с 1912 года гу­бер­на­тор про­тек­то­ра­тов Южная и Северная Ни­ге­рия, в 1914-1919 годы генерал-гу­бер­натор объ­е­ди­нён­ной ко­ло­нии Ни­ге­рия. В 1922-1936 годы член Постоянной мандатной комиссии Ли­ги На­ций. Один из соз­да­те­лей т. н. сис­те­мы кос­вен­но­го управ­ле­ния, пре­ду­смат­ри­вав­шей со­хра­не­ние в ко­ло­ни­ях тра­диционной сис­те­мы управ­ле­ния на мес­тах, на­де­ле­ние во­ж­дей административными и по­ли­цей­ски­ми пол­но­мо­чия­ми. В 1928 году пожало­ван титулом барона .