ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ 1840, 1841, 1871
Соглашения между Османской империей, Российской империей и европейскими державами о статусе Черноморских проливов (Босфор и Дарданеллы), заключённые в рамках урегулирования Восточного вопроса. Подписаны в Лондоне.
Лондонская конвенция 3(15). 7.1840 заключена между Османской империей, Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией после обращения тур. стороны за помощью к России, Великобритании и Франции в борьбе против мятежа егип. паши Мухаммеда Али (см. в ст. Египетско-турецкие конфликты 1831–1833 и 1839–1841). Франция, в этот период поддерживавшая Мухаммеда Али, отказалась присоединиться к конвенции, но не предприняла решительных действий в защиту егип. паши. Конвенция 1840 определяла условия прекращения воен. действий между Египтом и центр. тур. властями и меры «к приведению сих условий в исполнение». Условия излагались в отдельном акте, предусматривавшем, что в обмен на прекращение воен. действий Мухаммедом Али и признание им верховной власти османского правительства султан Абдул-Меджид I готов передать Мухаммеду Али Египет в потомственное, а юж. часть Сирии – в пожизненное управление. Собственно конвенция предусматривала, что флоты Австрии и Великобритании незамедлительно пресекут переброску егип. войск в Сирию, а по просьбе Турции все 4 державы могут направить вооруж. силы для защиты проливов и Стамбула (Константинополя) от нападения егип. войск. Подтверждалось «древнее правило» Османской империи, согласно которому, пока она не находится в состоянии войны, в Черноморские проливы не допускаются иностр. воен. корабли (кроме лёгких воен. кораблей, обслуживавших дипломатические миссии дружественных держав). После того как Мухаммед Али отверг ультиматум европейских держав, 10.9.1840 Австрия и Великобритания начали воен. действия против Египта, некоторые племена в Сирии и Ливане восстали против егип. оккупационных войск, и вскоре Мухаммед Али капитулировал.
В Лондонской конвенции 1(13). 7.1841 (действовала до 1871) страны, подписавшие Л. к. 1840, а также Франция (её новое правительство, где наибольшим влиянием пользовался Ф. Гизо, искавший союза с К. Меттернихом, отказало Египту в поддержке) подтвердили положения Л. к. 1840 о режиме Черноморских проливов. Конвенции 1840 и 1841 ликвидировали преимущество России, полученное ею согласно Ункяр-Искелесийскому договору 1833 (обязывал Турцию в случае войны по требованию России закрывать прол. Дарданеллы для воен. кораблей всех стран). В период Крымской войны 1853–1856 норма о закрытии проливов не действовала, поскольку Турция объявила войну России и корабли Великобритании и Франции беспрепятственно проходили в Чёрное море.
Лондонская конвенция 1(13). 3.1871 заключена между Османской империей, Великобританией, Россией, Пруссией, Австро-Венгрией, Францией и Италией в связи с отказом России в 1870 от положений Парижского мира 1856, запрещавших ей иметь воен. флот на Чёрном море. Конвенция закрепляла одностороннее решение России; устанавливала, что Черноморские проливы должны оставаться закрытыми для воен. кораблей, но предоставляла Турции право открывать их в мирное время для кораблей «дружественных и союзных держав» во исполнение статей Парижского мира 1856, которые сохраняли свою силу; подтверждалось право прохода в Чёрное м. торговых кораблей всех стран и право Османской империи посылать свои воен. корабли в р. Дунай. Конвенция позволила России усилить свой ВМФ на Чёрном м. в преддверии рус.-тур. войны 1877–1878, но оставляла режим пользования Черноморскими проливами практически прежним, поскольку окончат. решение по поводу прохода воен. кораблей оставалось за Турцией. Конвенция была подтверждена 63-й статьёй Берлинского трактата 1878, и предусмотренный ею режим проливов продолжал действовать до 1-й мировой войны.
Исторические источники:
Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1898. Т. 12; СПб., 1909. Т. 15;
Ключников Ю.В., Сабанин А.В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. М., 1925. Ч. 1;
Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. М., 1952.
Автор статьи: О. В. Теребов.