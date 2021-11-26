ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ 1840, 1841, 1871

Со­гла­ше­ния ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, Российской им­пе­ри­ей и ев­ропейскими дер­жа­ва­ми о ста­ту­се Чер­но­морских про­ли­вов (Бос­фор и Дар­да­нел­лы), за­клю­чён­ные в рам­ках уре­гу­ли­ро­ва­ния Вос­точ­но­го во­про­са. Под­пи­са­ны в Лон­до­не.

Лон­дон­ская кон­вен­ция 3(15). 7.1840 за­клю­че­на ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Рос­си­ей, Ав­ст­ри­ей и Прус­си­ей по­сле об­ра­ще­ния тур. сто­ро­ны за по­мо­щью к Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в борь­бе про­тив мя­те­жа егип. па­ши Му­хам­ме­да Али (см. в ст. Еги­пет­ско-ту­рец­кие кон­флик­ты 1831–1833​ и 1839–1841 ). Фран­ция, в этот пе­ри­од под­дер­жи­вав­шая Му­хам­ме­да Али, от­ка­за­лась при­сое­ди­нить­ся к кон­вен­ции, но не пред­при­ня­ла ре­ши­тель­ных дей­ствий в за­щи­ту егип. па­ши. Кон­вен­ция 1840 оп­ре­де­ля­ла ус­ло­вия пре­кра­ще­ния во­ен. дей­ст­вий ме­ж­ду Егип­том и центр. тур. вла­стя­ми и ме­ры «к при­ве­де­нию сих ус­ло­вий в ис­пол­не­ние». Ус­ло­вия из­ла­га­лись в от­дель­ном ак­те, пре­ду­смат­ри­вав­шем, что в об­мен на пре­кра­ще­ние во­ен. дей­ст­вий Му­хам­ме­дом Али и при­зна­ние им вер­хов­ной вла­сти ос­ман­ско­го пра­ви­тель­ст­ва сул­тан Аб­дул-Мед­жид I го­тов пе­ре­дать Му­хам­ме­ду Али Еги­пет в по­том­ст­вен­ное, а юж. часть Си­рии – в по­жиз­нен­ное управ­ле­ние. Соб­ст­вен­но кон­вен­ция пре­ду­смат­ри­ва­ла, что фло­ты Ав­ст­рии и Ве­ли­ко­бри­та­нии не­за­мед­ли­тель­но пре­се­кут пе­ре­бро­ску егип. войск в Си­рию, а по прось­бе Тур­ции все 4 дер­жа­вы мо­гут на­пра­вить воо­руж. си­лы для за­щи­ты про­ли­вов и Стам­бу­ла (Кон­стан­ти­но­по­ля) от на­па­де­ния егип. войск. Под­твер­жда­лось «древ­нее пра­ви­ло» Ос­ман­ской им­пе­рии, со­глас­но ко­то­ро­му, по­ка она не на­хо­дит­ся в со­стоя­нии вой­ны, в Чер­но­мор­ские про­ли­вы не до­пус­ка­ют­ся иностр. во­ен. ко­раб­ли (кро­ме лёг­ких во­ен. ко­раб­лей, об­слу­жи­вав­ших ди­пло­ма­тические мис­сии дру­же­ст­вен­ных дер­жав). По­сле то­го как Му­хам­мед Али от­верг уль­ти­ма­тум ев­ропейских дер­жав, 10.9.1840 Ав­ст­рия и Ве­ли­ко­бри­та­ния на­ча­ли во­ен. дей­ст­вия про­тив Егип­та, не­ко­то­рые пле­ме­на в Си­рии и Ли­ва­не вос­ста­ли про­тив егип. ок­ку­па­ци­он­ных войск, и вско­ре Му­хам­мед Али ка­пи­ту­ли­ро­вал.

В Лон­дон­ской кон­вен­ции 1(13). 7.1841 (дей­ст­во­ва­ла до 1871) стра­ны, под­пи­сав­шие Л. к. 1840, а так­же Фран­ция (её но­вое пра­ви­тель­ст­во, где наи­боль­шим влия­ни­ем поль­зо­вал­ся Ф. Ги­зо, ис­кав­ший сою­за с К. Мет­тер­ни­хом, от­ка­за­ло Егип­ту в под­держ­ке) под­твер­ди­ли по­ло­же­ния Л. к. 1840 о ре­жи­ме Чер­но­мор­ских про­ли­вов. Кон­вен­ции 1840 и 1841 ли­к­ви­ди­ро­ва­ли пре­иму­ще­ст­во Рос­сии, по­лу­чен­ное ею со­глас­но Ун­кяр-Ис­ке­ле­сий­ско­му до­го­во­ру 1833 (обя­зы­вал Тур­цию в слу­чае вой­ны по тре­бо­ва­нию Рос­сии за­кры­вать прол. Дар­да­нел­лы для во­ен. ко­раб­лей всех стран). В пе­ри­од Крым­ской вой­ны 1853–1856 нор­ма о за­кры­тии про­ли­вов не дей­ст­во­ва­ла, по­сколь­ку Тур­ция объ­я­ви­ла вой­ну Рос­сии и ко­раб­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции бес­пре­пят­ст­вен­но про­хо­ди­ли в Чёр­ное мо­ре.

Лон­дон­ская кон­вен­ция 1(13). 3.1871 за­клю­че­на ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Рос­си­ей, Прус­си­ей, Ав­ст­ро-Венг­ри­ей, Фран­ци­ей и Ита­ли­ей в свя­зи с от­ка­зом Рос­сии в 1870 от по­ло­же­ний Па­риж­ско­го ми­ра 1856, за­пре­щав­ших ей иметь во­ен. флот на Чёр­ном мо­ре. Кон­вен­ция за­кре­п­ля­ла од­но­сто­рон­нее ре­ше­ние Рос­сии; ус­та­нав­ли­ва­ла, что Чер­но­мор­ские про­ли­вы долж­ны ос­та­вать­ся за­кры­ты­ми для во­ен. ко­раб­лей, но пре­дос­тав­ля­ла Тур­ции пра­во от­кры­вать их в мир­ное вре­мя для ко­раб­лей «дру­же­ст­вен­ных и со­юз­ных дер­жав» во ис­пол­не­ние ста­тей Па­риж­ско­го ми­ра 1856 , ко­то­рые со­хра­ня­ли свою си­лу; под­твер­жда­лось пра­во про­хо­да в Чёр­ное м. тор­го­вых ко­раб­лей всех стран и пра­во Ос­ман­ской им­пе­рии по­сы­лать свои во­ен. ко­раб­ли в р. Ду­най. Кон­вен­ция по­зво­ли­ла Рос­сии уси­лить свой ВМФ на Чёр­ном м. в пред­две­рии рус.-тур. вой­ны 1877–1878, но ос­тав­ля­ла ре­жим поль­зо­ва­ния Чер­но­мор­ски­ми про­ли­ва­ми прак­ти­че­ски преж­ним, по­сколь­ку окон­чат. ре­ше­ние по по­во­ду про­хо­да во­ен. ко­раб­лей ос­та­ва­лось за Тур­ци­ей. Кон­вен­ция бы­ла под­твер­жде­на 63-й стать­ёй Бер­лин­ско­го трак­та­та 1878, и пре­ду­смот­рен­ный ею ре­жим про­ли­вов про­дол­жал дей­ст­во­вать до 1-й ми­ро­вой вой­ны.

Исторические ис­точники :

Мар­тенс Ф. Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1898. Т. 12; СПб., 1909. Т. 15;

Ключ­ни­ков Ю.В., Са­ба­нин А.В. Ме­ж­ду­на­род­ная по­ли­ти­ка но­вей­ше­го вре­ме­ни в до­го­во­рах, но­тах и дек­ла­раци­ях. М., 1925. Ч. 1;

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми, 1856–1917. М., 1952.

Автор статьи: О. В. Те­ре­бов.

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