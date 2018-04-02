Краткий курс истории. Гибель «Титаника» 2 апреля 1912 года знаменитый трансатлантический пассажирский лайнер «Титаник» вышел в море для ходовых испытаний, которые прошли успешно, но из-за спешки не были проведены в полном объеме. Уже 10 апреля «Титаник» отправился в свое первое и последнее путешествие. Причины катастрофы Благодаря пиару вокруг гибели «Титаника» многие уверены, что это была самая крупная морская катастрофа в истории. На самом деле в списке крупнейших морских катастроф по количеству жертв гибель «Титаника» занимает лишь 4-е место. Что касается обстоятельств, приведших к катастрофе, их крайне много. Начиная от низкого качества стали (в угоду темпам производства), из которой делалась обшивка с корпусом и соединительные заклепки...

2 апреля 1912 года знаменитый трансатлантический пассажирский лайнер «Титаник» вышел в море для ходовых испытаний, которые прошли успешно, но из-за спешки не были проведены в полном объеме. Уже 10 апреля «Титаник» отправился в свое первое и последнее путешествие.

Причины катастрофы

Благодаря пиару вокруг гибели «Титаника» многие уверены, что это была самая крупная морская катастрофа в истории. На самом деле в списке крупнейших морских катастроф по количеству жертв гибель «Титаника» занимает лишь 4-е место. Что касается обстоятельств, приведших к катастрофе, их крайне много. Начиная от низкого качества стали (в угоду темпам производства), из которой делалась обшивка с корпусом и соединительные заклепки лайнера, заканчивая уникальными для того сезона и той роковой ночи метеорологическими и геопроцессами (то есть попросту не зависящими ни от кого причинами) и устаревшими представлениями о правилах мореплавания относительно того технологического прорыва, который наблюдало человечество в начале XX века.

Капитан Рострон

Операцию по спасению выживших фактически организовал Артур Генри Рострон, капитан пассажирского судна «Карпатия», который в ту ночь, пожалуй, был единственным капитаном, добросовестно выполнившим свои обязанности. В ночь на 15 апреля 1912 года, в 00:35, то есть через 55 минут после столкновения «Титаника» с айсбергом, спящему в каюте Рострону радист сообщил о поступившем сигнале бедствия с «Титаника». Рострон мгновенно отдал приказ разворачиваться и идти на помощь, причем выяснять, не напутал ли чего радист, капитан стал уже после. Максимальная скорость по паспорту у «Карпатии» составляла 14 узлов. Рострон напоил весь экипаж кофе, поднял все три смены кочегаров и механиков, приказал отключить все ненужные для движения потребители энергии и направить весь пар в машины. «Карпатия» пошла со скоростью 17,5 узла, а главный механик мог только молиться, чтобы ничего не взорвалось. Среди пассажиров Рострон нашел двух врачей (помимо бортового хирурга), им был дан приказ подготовить импровизированные медпункты. Рассчитывая принять около 2000 людей (в реальности он спас 712 выживших) посреди Атлантики, Рострон отправил своих офицеров в каюты к матросам, чтобы освободить дополнительные места. Параллельно в течение трех часов Рострон лично вел свой пароход с пассажирами – ночью, на огромной скорости, сквозь те самые льды, среди которых нашел свою гибель «Титаник». Позже он сказал: «Когда рассвело и я увидел, через какой лед я продирался ночью, меня затрясло, и я подумал, что рука Бога была на штурвале рядом с моей». За эту спасательную операцию Рострона наградили в США, а король Георг посвятил его в рыцари.

Современное состояние

В настоящее время останки «Титаника» находятся на глубине 3750 метров в разломе между океаническими плитами. Носовую и кормовую части судна разделяет расстояние 600 метров. Нос сохранился достаточно хорошо и все еще доступен для исследований, тогда как корма сильно повреждена. Обломки корабля покрывает многослойная ржавчина, а на самом корпусе и вокруг него обитает более 20 видов беспозвоночных и 4 вида рыб. Деревянные элементы употребили глубоководные морские черви. Отдельный интерес представляет неизвестный до 2010 года вид бактерий Halomonas titanicae. Его обнаружили специалисты, изучавшие фрагменты ржавчины, поднятые с «Титаника» в 1991 году для химико-биологического исследования. Эти бактерии живут за счет окисления металлических конструкций «Титаника».