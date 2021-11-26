АВСТРАЛИЯ (англ. Australia)

Материк в Южном полушарии.

Площадь — 7 617 930 км². С востока А. омывает Тихий океан, на севере, западе и юге — Индийский. Название «А.» происходит от Terra Australis, обозначавшего в трудах средневековых космографов предполагаемый Южный Материк. Закрепилось в XIX в. по предложению английского мореплавателя М. Флиндерса, выдвинутого в книге «Путешествие к Terra Australis Incognita». С 1824 название А. официально утверждено за материком решением Британского адмиралтейства. Заселение Австралийского материка началось 50 тыс. лет назад. Предки современных австралийцев — племена, пришедшие из Юж. Азии. Вплоть до конца XX в. характерным для А. было существование более 500 племен, находившихся на уровне хозяйства и культурного развития позднего палеолита , мезолита и, отчасти, — неолита . История географических исследований А. начинается с посещения А. в 1606 голланским мореплавателем А. Янсзоном, открывшим западный берег п-ова Кейп-Йорк. В 1616–1643 голландский мореплаватель открыл многие участки побережья А. и прилегающие острова. В 1644 А. Тасман в результате морской экспедиции доказал, что все они принадлежали к одному материку. В 1770 Дж. Кук открыл восточное побережье А., назвав его Новым Южным Уэльсом и объявив английским владением. В 1788 начался процесс колонизации А. — в Новом Южном Уэльсе было основано первое английское поселение ссыльных Порт-Джэксон (будущий Сидней). В 1792–1793 французская экспедиция Ж. Д’Антркасто исследовала побережье Зап. и Юж. А. После плаваний английских мореплавателей Дж. Басса, М. Флиндерса и Д. Марри (1797–1803) и французской экспедиции Н. Бодена и Ф. Перона (1801–1802) не осталось неисследованных участков побережья материка. Исследования внутренней области А. начинаются лишь с 1813 и завершаются в 1929 после экспедиции Медигена в пустыню Арунта и котловину оз. Эйр. Правильное представление о физической карте материка складывается уже к 1870-м. Колонизация сопровождалась войнами с коренным населением, вытесняемым во внутренние бесплодные районы. К середине ХХ в. численность коренного населения сократилась в 5–6 раз. Окончательно английский суверенитет над всей территорией А. был провозглашен в 1827. Первой английской колонией считается Новый Юж. Уэльс. Постепенно выделились другие колонии: Земля Ван-Димена (с 1856 — Тасмания) (1825), Северные территории (1825, с 1863 — в составе колонии Юж. А.), Зап. А. (1829), Юж. А. (1836), Виктория (1851), Квинсленд (1859). До середины ХХ в. австралийскими колониями управляли губернаторы, назначаемые английским правительством. Первоначально процесс колонизации А. осуществлялся путем создания военно-каторжных поселений. Труд сосланных сыграл решающую роль в экономическом развитии колонии. К 1800 здесь жило 5 тыс., в 1830 — 70 тыс. чел. Отсутствие феодальных пережитков, как и содействие английских властей притоку переселенцев, росту промышленного производства и с. х., способствовало высоким темпам развития капитализма в А. После открытия пастбищ в глубине материка начало быстро развиваться овцеводство, процветало скваттерство (захват отдельными лицами и овцеводческими компаниями пастбищных угодий). Это привело к преобладанию в А. крупного землевладения над мелким. С 1807 австралийскую шерсть экспортировали в Англию . Массовая иммиграция привела во второй половине XIX в. к обострению борьбы переселенцев против захвативших лучшие земли скваттеров. Эта проблема становится одной из главных в политической жизни А. второй четверти — конца XIX в. Переселенцы добились издания законов, ограничивающих произвол скваттеров и дающих им возможность приобретать землю. В 1830-х возникло первое промышленное предприятие, создаются новые города, в том числе — Мельбурн (1835). В 1868 официально прекращена ссылка преступников в колонии. Переломным моментом в политическом и экономическом развитии материка стало открытие золота в Виктории и «золотая лихорадка» 1851–1861. Массовая свободная эмиграция привела к увеличению населения в 3 раза. В ряде регионов А. была построена разветвленная ж.-д. сеть, развивались фермерские хозяйства. Основание первых австралийских университетов в Сиднее (1850) и Мельбурне (1853) способствовало развитию образования и науки в А. С середины XIX в. начинает складываться австралийская нация на основе слияния национальных элементов англичан, ирландцев, уэльсцев и шотландцев. Увеличение численности населения привело к дефициту земли и росту социальной напряженности. Появление в 1854 китайских переселенцев-золотоискателей приводит к межрасовым столкновениям на почве конкуренции. Политическое бесправие, произвол колониальной бюрократии вызвали массовые выступления золотоискателей 1850-х в колонии Виктория. Движение возглавила основанная в 1854 Балларатская Лига Реформ, выдвинувшая требования всеобщего избирательного права, создания законодательных собраний в А., отмены специальных разрешений на добычу золота и платы за нее. Несмотря на поражение этого выступления, движение золотоискателей добилось удовлетворения всех своих требований, в том числе — предоставления самоуправления колониям. Другим результатом движения золотоискателей стало развитие в А. 1850–1870-х массового рабочего движения, изначально организованного в профсоюзы . В 1890-е происходят массовые забастовки с требованиями повышения заработной платы и разрешения деятельности профсоюзов. Уже к 1870-м, раньше, чем в других странах, в А. был установлен 8-часовой рабочий день. В 1890-х возникла представлявшая интересы профсоюзов Лейбористская партия А. В 1899 эта партия сформировала лейбористское правительство в Квинсленде. В 1888 было принято постановление об ограничении на въезд для китайцев, а затем — фактически запрещена иммиграция в А. представителей «неевропейских рас». Войска, набранные из жителей А., с 1880-х используются Великобританией в колониальных войнах. Приток капиталов и квалифицированной рабочей силы способствовал развитию промышленности. В 1891 в Сиднее собрался первый федеральный съезд представителей колоний, разработавший проект конституции, сделанной по образцу конституции США, с разделением властных полномочий между федеральным правительством и правительствами штатов. В 1895 премьер-министр колоний созвал второй федеральный съезд, чтобы представить на рассмотрение избирателей конституцию и в случае ее принятия добиться утверждения ее английским парламентом. В 1897 второй федеральный съезд принял конституцию, взяв за образец проект 1891 с учетом поправок, предложенных парламентами колоний. После принятия компромиссных поправок, касавшихся налогообложения и выбора федеральной столицы, второй референдум (1899) увенчался принятием дополненного варианта конституции в 5 восточных колониях. Весной 1900 английский парламент принял закон об объединении всех 6 колоний в федерацию — Австралийский союз, имеющий статус доминиона. 09.07.1900 закон санкционировала королева Виктория. В сентябре 1900 было сформировано первое федеральное правительство во главе с Э. Бартоном. С 01.01.1901 закон вступил в силу и А. получила статус доминиона Австралийский союз , бывшие колонии — права штатов.

Автор статьи: Д. И. Рублев.

© Российская Историческая Энциклопедия