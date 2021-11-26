АНГЛО-ЕГИПЕТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СУДАНЕ 1899

«Соглашение о совместном управлении Суданом» («О кондоминиуме»), подписанное в Каире 18.01.1899 между Египтом и Великобританией .

(Англо-египетский кондоминиум). Судан стал именоваться «Англо-египетским Суданом» (до 1956), так он был объявлен совместным владением ( кондоминиумом ) Англии и Египта. Фактически с 1899 по 1956 Судан — колония Великобритании, хотя формально он так и не был включен в состав Британской империи. Вся власть была сосредоточена в руках генерал-губернатора , назначавшегося декретом египетского хедива по рекомендации британского правительства. Для отставки генерал-губернатора требовалось согласие британского правительства. Подчинялся генеральному консулу Великобритании в Египте. В 1956 режим кондоминиума был упразднен.

Автор статьи: Серегичев С.Ю.

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