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18.06.2026
Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы
Почему политическое развитие Великобритании шло путём реформ, а не революций?
Политическая система реагировала на социальные изменения с некоторым опозданием, но изменениями и уступками, а не подавлением.
В Англии полностью отсутствовали рабочие движения и какие-либо социальные противоречия.
Англия была абсолютной монархией, и король подавлял любые попытки реформ, направляя энергию народа в русло завоеваний.
Все реформы в Англии были проведены революционным путём (восстаниями).
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