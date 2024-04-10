9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 1781-1997

БРЕНДОН П.

Книга Пирса Брендона и по названию, и по содержанию перекликается с эпохальным трудом Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». И это не случайно: британцы, стремясь к завоеванию мира, всегда оглядывались на Древний Рим. Они нашли ключ к обретению истинного могущества на руинах Рима. Но там же следует искать и причины падения Британской империи. Об этом и многом другом автор размышляет на страницах данной книги и рисует многоплановую картину упадка и разрушения Британской империи между 1781 и 1997 годом.