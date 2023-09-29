О’Кóннелл, Дэниэл

О’Кóннелл ( англ. O’Connell) , Дэниэл (06.08.1775, Кархен, Ирландия — 15.05.1847, Генуя) — ирландский политик и общественный деятель, прозванный Освободителем. Родился в католической семье, получив образование в Ирландии и во Франции, стал одним из первых ирландских католических адвокатов. Отрицая революционное насилие при решении политических и социальных вопросов, выступал за предоставление католикам политических прав мирным путем, рассматривая их как воплощение теории естественных прав человека. В результате деятельности возглавляемой им Католической ассоциации в 1829 британским правительством был принят Акт об эмансипации, предоставивший католикам право избираться в парламент. Эмансипация стала существенным шагом в преодолении религиозно-­политической дискриминации католиков, а О’К. — общепризнанным лидером национального движения. Известен как инициатор новых форм общественного протеста — многотысячных митингов, способствовавших мобилизации населения. Став в 1830 депутатом Вестминстера, О’К. использовал парламентскую трибуну для поддержки ирландского крестьянского движения против лендлордизма, борьбы c бедностью, за муниципальную реформу, выступал против рабства. Возглавив ирландский национализм, в 1840 создал Ассоциацию рипиля, начав кампанию за отмену англо-­ирландской Унии 1801, восстановление автономии и создание национального парламента. Опираясь на опыт борьбы за эмансипацию, делал ставку на ненасильственную агитацию, привлекая на митинги сотни тысяч участников для сбора подписей под проектом рипиля. Напуганное размахом движения, британское правительство осенью 1843 запретило намеченный в Клонтарфе близ Дублина митинг. Несмотря на то, что, не решившись бросить вызов правительству, О’К. отменил митинг, он был обвинен в подстрекательстве к мятежу и арестован. Трехмесячное заключение и раскол в Ассоциации подорвали его здоровье, он постепенно отошел от дел. Скончался в Генуе.

Лит. : O’Ferrall F . Daniel O’Connell. Dublin, 1981; Мирошников А. В. Три века Ирландии. Воронеж, 2008. Е. Ю. Полякова.