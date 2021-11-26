ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ БРИТАНИЯ
ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ БРИТАНИЯ - политическая партия в Великобритании в середине XIX века - 1988 году.
Сложилась на основе партии вигов; в состав партии вошли также фритредеры и отколовшиеся от партии тори сторонники Р. Пиля. Название «либералы» появилось незадолго до парламентской реформы 1832 года. В 1839 году лорд Дж. Рассел переименовал вигов в либералов. Первая национальная либеральная организация возникла в 1861 году в Лондоне. Большую роль в становлении Либеральной партии сыграл Г.Дж.Т. Пальмерстон. Возглавлявшиеся им в 1859-1865 годах кабинеты считаются первыми либеральными правительствами Великобритании. В 1877 году Дж. Чемберлен создал Национальную федерацию либеральных ассоциаций, в результате чего Либеральная партия превратилась в политическую организацию с массовым членством и наряду с Консервативной партией стала важной составной частью британской двухпартийной системы. Партия выражала интересы части британской промышленно-торговой буржуазии и среднего класса. Её политика в значительной степени отвечала также интересам квалифицированных рабочих, входивших в тред-юнионы. Руководствуясь идеями классического экономического либерализма и выступая в защиту свободы торговли и предпринимательства, Либеральная партия не отрицала возможности вмешательства государства в хозяйственную жизнь, если оно осуществлялось не в интересах привилегированных экономических групп, а в интересах общества в целом и имело целью обеспечить бóльшую социальную справедливость.
Политика либеральных кабинетов оказала значительное влияние на политическое развитие Великобритании во 2-й половине XIX - начале XX веков. Правительства, возглавлявшиеся лидером Либеральной партии У.Ю. Гладстоном (премьер-министр в 1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894 годах), провели реформу образования, земельную реформу, избирательную реформу, по которой право голоса получили почти все взрослые мужчины, законодательно закрепили демократическую систему местного управления, добились отделения Церкви от государства в Ирландии, ликвидировали патронаж на гражданской службе и в армии и др.
В 1880-1890-х годах от Либеральной партии отошла часть буржуазии, которая в условиях обострения конкуренции с Германией, США и другими странами стала склоняться к протекционизму. В партии развернулась также острая борьба по вопросу о гомруле, в результате чего в 1886 году её ряды покинула группировка во главе с Дж. Чемберленом, выступавшая против предоставления Ирландии самоуправления. В конце XIX века в Либеральной партии усилилось влияние кругов во главе с А.Ф. Розбери (премьер-министр в 1894-1895 годах) и Г.Г. Асквитом, требовавших расширения колониальной экспансии Великобритании. После образования в 1900 году Лейбористской партии Либеральная партия испытывала острую конкуренцию с её стороны за голоса рабочих избирателей, что во многом побудило либералов усилить социальную составляющую своей политики. Либеральные правительства Г. Кэмпбелл-Баннермана (1905-1908 годы) и Асквита (1908-1916 годы) провели ряд социальных реформ (инициированы Д. Ллойд Джорджем, занимавшим в 1905-1908 годах пост министра торговли, а в 1908-1915 годах министра финансов). Были введены пенсии по старости, медицинское страхование, медицинское обслуживание детей, детские пособия, пособия по безработице и др., в 1909 году принят т. н. народный бюджет, предусматривавший увеличение налога на богатых.
С началом 1-й мировой войны в Либеральной партии усилились разногласия, часть либералов заняла пацифистские позиции. В условиях войны в целях консолидации всех политических сил либеральное правительство Г.Г. Асквита в мае 1915 года было преобразовано в коалиционный военный кабинет, в который наряду с либералами вошли консерваторы и лейбористы. В 1916 году в Либеральной партии обострились противоречия между сторонниками Асквита и Д. Ллойд Джорджа, выступавшего совместно с консерваторами за более решительное ведение войны. Противоборство закончилось образованием в декабре 1916 года коалиционного правительства во главе с Ллойд Джорджем (премьер-министр в 1916-1922 годах), в котором ряд важнейших постов заняли консерваторы. Фактический раскол Либеральной партии ярко проявился на парламентских выборах 1918 года. На них часть либералов во главе с Ллойд Джорджем выступала в коалиции с консерваторами, а сторонники Асквита вели предвыборную борьбу самостоятельно. Убедительная победа либерально-консервативной коалиции на выборах 1918 года знаменовала начало упадка Либеральной партии. Тяжёлые поражения либералов на выборах 1920-х годов, вызванные не в последнюю очередь переходом части членов и избирателей партии на сторону консерваторов и лейбористов (в этот период из Либеральной партии в Консервативную партию перешёл и У.Л.С. Черчилль), привели к тому, что место Либеральной партии в британской двухпартийной системе заняла Лейбористская партия. Количество мест в Палате общин британского парламента, которыми располагала Либеральная партия, сократилось к 1924 году до 40 (в 1910 году - 274 места). После смерти Асквита в 1928 году либералы вновь объединились под руководством Ллойд Джорджа, но уже в начале 1930-х годов произошёл очередной раскол (в 1931 году из Либеральной партии вышла группа т. н. национал-либералов во главе с Дж.О. Саймоном и У. Ренсименом). В 1930-х годах влияние Либеральной партии продолжало снижаться. Её новому лидеру Г. Сэмюэлю (1931-1935 годы) не удалось предотвратить дальнейшее сокращение представительства партии в парламенте (на выборах 1935 года либералы сумели получить только 21 мандат). После начала 2-й мировой войны Либеральная партия в 1940 году поддержала коалиционное военное правительство Черчилля. А. Синклер, являвшийся лидером Либеральной партии в 1935-1945 годах, занял пост министра авиации (последний пост либералов в британских правительствах).
В послевоенные годы при сменившем А. Синклера в роли лидера партии К. Дэвисе позиции либералов продолжали ослабевать. После выборов 1951 года они располагали лишь 6 местами в Палате общин. Попытки избранного в 1956 году лидером партии Д. Гримонда представить Либеральную партию в качестве радикальной несоциалистической альтернативы консерваторам и привлечь на её сторону молодых избирателей не увенчались успехом. Расширения электоральной базы партии ни при Гримонде, ни при сменившем его в роли лидера в 1967 году Дж. Торпе либералам достичь не удалось (во 2-й половине 1950-х - 1970-х годах они завоёвывали от 6 до 14 мест в Палате общин).
После парламентских выборов 1974 года Либеральная партия имела шанс впервые после 1940 года вновь войти в состав британского правительства, однако переговоры Дж. Торпа с лидером консерваторов Э. Хитом закончились провалом из-за отказа последнего содействовать переходу к пропорциональной системе выборов, что позволило бы либералам упрочить свои позиции в парламенте. Сменивший Торпа в 1976 году на посту лидера партии Д. Стил заключил пакт с лейбористами о поддержке последних на парламентских выборах, однако в 1978 году пакт был расторгнут по причине нежелания лейбористов, подобно консерваторам, согласиться на изменение избирательной системы.
В начале 1980-х годов Либеральная партия вступила в коалицию с вновь образованной Социал-демократической. партией (СДП). На выборах 1983 и 1987 годов Союз СДП - Либералы получил соответственно 23 (Либеральная партия - 17, СДП - 6) и 22 (Либеральная партия - 17, СДП - 5) места в парламенте. В 1988 году Либеральная партия и СДП объединились, новая партия получила название Либеральные демократы.