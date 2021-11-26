ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ БРИТАНИЯ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ БРИТАНИЯ - политическая партия в Великобритании в середине XIX века - 1988 году.

Сло­жи­лась на ос­но­ве пар­тии ви­гов; в со­став пар­тии во­шли так­же фрит­ре­де­ры и от­ко­лов­шие­ся от пар­тии то­ри сто­рон­ни­ки Р. Пи­ля. Название « ли­бе­ра­лы » поя­ви­лось не­за­дол­го до пар­ла­мент­ской ре­фор­мы 1832 года. В 1839 году лорд Дж. Рас­сел пе­ре­име­но­вал ви­гов в ли­бе­ра­лов. Пер­вая национальная ли­бе­раль­ная ор­га­ни­за­ция воз­ник­ла в 1861 году в Лон­до­не. Боль­шую роль в ста­нов­ле­нии Либеральной партии сыг­рал Г.Дж.Т. Паль­мер­стон. Воз­глав­ляв­шие­ся им в 1859-1865 годах ка­би­не­ты счи­та­ют­ся пер­вы­ми ли­бе­раль­ны­ми пра­ви­тель­ст­ва­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1877 году Дж. Чем­бер­лен соз­дал Национальную фе­де­ра­цию ли­бе­раль­ных ас­со­циа­ций, в ре­зуль­та­те че­го Либеральная партия пре­вра­ти­лась в по­ли­тическую ор­га­ни­за­цию с мас­со­вым член­ст­вом и на­ря­ду с Кон­сер­ва­тив­ной пар­ти­ей ста­ла важ­ной со­став­ной ча­стью британской двух­пар­тий­ной сис­те­мы. Пар­тия вы­ра­жа­ла ин­те­ре­сы час­ти британской про­мыш­лен­но-тор­го­вой бур­жуа­зии и сред­не­го клас­са. Её по­ли­ти­ка в зна­чительной сте­пе­ни от­ве­ча­ла так­же ин­те­ре­сам ква­ли­фи­цированных ра­бо­чих, вхо­див­ших в тред-юнио­ны. Ру­ко­во­дству­ясь идея­ми клас­сического эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма и вы­сту­пая в за­щи­ту сво­бо­ды тор­гов­ли и пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, Либеральная партия не от­ри­ца­ла воз­мож­но­сти вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в хо­зяйственную жизнь, ес­ли оно осу­ще­ст­в­ля­лось не в ин­те­ре­сах при­ви­ле­ги­ро­ван­ных эко­но­мических групп, а в ин­те­ре­сах об­ще­ст­ва в це­лом и име­ло це­лью обес­пе­чить бóль­шую со­ци­аль­ную спра­вед­ли­вость.

По­ли­ти­ка ли­бе­раль­ных ка­би­не­тов ока­за­ла зна­чительное влия­ние на по­ли­тическое раз­ви­тие Ве­ли­ко­бри­та­нии во 2-й половине XIX - начале XX веков. Пра­ви­тель­ст­ва, воз­глав­ляв­шие­ся ли­де­ром Либеральной партии У.Ю. Глад­сто­ном (пре­мь­ер-министр в 1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894 годах), про­ве­ли ре­фор­му об­ра­зо­ва­ния, зе­мель­ную ре­фор­му, из­би­рательную ре­фор­му, по ко­то­рой пра­во го­ло­са по­лу­чи­ли поч­ти все взрос­лые муж­чи­ны, за­ко­но­да­тель­но за­кре­пи­ли де­мо­кра­тическую сис­те­му ме­ст­но­го управ­ле­ния, до­би­лись от­де­ле­ния Церк­ви от го­су­дар­ст­ва в Ир­лан­дии, ли­к­ви­ди­ро­ва­ли па­тро­наж на гражданской служ­бе и в ар­мии и др.

В 1880-1890-х годах от Либеральной партии ото­шла часть бур­жуа­зии, ко­то­рая в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния кон­ку­рен­ции с Гер­ма­ни­ей, США и другими стра­на­ми ста­ла скло­нять­ся к про­тек­цио­низ­му. В пар­тии раз­вер­ну­лась так­же ост­рая борь­ба по во­про­су о гом­ру­ле, в ре­зуль­та­те че­го в 1886 году её ря­ды по­ки­ну­ла груп­пи­ров­ка во гла­ве с Дж. Чем­бер­ле­ном, вы­сту­пав­шая про­тив пре­дос­тав­ле­ния Ир­лан­дии са­мо­управ­ле­ния. В конце XIX века в Либеральной партии уси­ли­лось влия­ние кру­гов во гла­ве с А.Ф. Роз­бе­ри (пре­мьер-министр в 1894-1895 годах) и Г.Г. Ас­к­ви­том, тре­бо­вав­ших рас­ши­ре­ния ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­сле об­ра­зо­ва­ния в 1900 году Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии Либеральная партия ис­пы­ты­ва­ла ост­рую кон­ку­рен­цию с её сто­ро­ны за го­ло­са ра­бо­чих из­би­ра­те­лей, что во мно­гом по­бу­ди­ло ли­бе­ра­лов уси­лить со­ци­аль­ную со­став­ляю­щую сво­ей по­ли­ти­ки. Ли­бе­раль­ные пра­ви­тель­ст­ва Г. Кэм­пбелл-Бан­нер­ма­на (1905-1908 годы) и Ас­к­ви­та (1908-1916 годы) про­ве­ли ряд со­ци­аль­ных ре­форм (ини­ции­ро­ва­ны Д. Ллойд Джорд­жем, за­ни­мав­шим в 1905-1908 годах пост министра тор­гов­ли, а в 1908-1915 годах министра фи­нан­сов). Бы­ли вве­де­ны пен­сии по ста­рос­ти, медицинское стра­хо­ва­ние, медицинское об­слу­жи­ва­ние де­тей, дет­ские по­со­бия, по­со­бия по без­ра­бо­ти­це и др., в 1909 году при­нят т. н. народный бюд­жет, пре­ду­смат­ри­вав­ший уве­ли­че­ние на­ло­га на бо­га­тых.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны в Либеральной партии уси­ли­лись раз­но­гла­сия, часть ли­бе­ра­лов за­ня­ла па­ци­фи­ст­ские по­зи­ции. В ус­ло­ви­ях вой­ны в це­лях кон­со­ли­да­ции всех по­ли­тических сил ли­бе­раль­ное пра­ви­тель­ст­во Г.Г. Ас­к­ви­та в мае 1915 года бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в коа­лиционный во­енный ка­би­нет, в ко­то­рый на­ря­ду с ли­бе­ра­ла­ми во­шли кон­сер­ва­то­ры и лей­бо­ри­сты. В 1916 году в Либеральной партии обо­ст­ри­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми Ас­к­ви­та и Д. Ллойд Джорд­жа, вы­сту­пав­ше­го совместно с кон­сер­ва­то­ра­ми за бо­лее ре­ши­тель­ное ве­де­ние вой­ны. Про­ти­во­бор­ст­во за­кон­чи­лось об­ра­зо­ва­ни­ем в декабре 1916 года коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с Ллойд Джорд­жем (пре­мьер-министр в 1916-1922 годах), в ко­то­ром ряд важ­ней­ших по­стов за­ня­ли кон­сер­ва­то­ры. Фак­тический рас­кол Либеральной партии яр­ко про­явил­ся на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1918 года. На них часть ли­бе­ра­лов во гла­ве с Ллойд Джорд­жем вы­сту­па­ла в коа­ли­ции с кон­сер­ва­то­ра­ми, а сто­рон­ни­ки Ас­к­ви­та ве­ли пред­вы­бор­ную борь­бу са­мо­стоя­тель­но. Убе­ди­тель­ная по­бе­да ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ной коа­ли­ции на вы­бо­рах 1918 года зна­ме­но­ва­ла на­ча­ло упад­ка Либеральной партии. Тя­жё­лые по­ра­же­ния ли­бе­ра­лов на вы­бо­рах 1920-х годов, вы­зван­ные не в по­след­нюю оче­редь пе­ре­хо­дом час­ти чле­нов и из­би­ра­те­лей пар­тии на сто­ро­ну кон­сер­ва­то­ров и лей­бо­ри­стов (в этот пе­ри­од из Либеральной партии в Кон­сер­ва­тив­ную пар­тию пе­ре­шёл и У.Л.С. Чер­чилль), при­ве­ли к то­му, что ме­сто Либеральной партии в британской двух­пар­тий­ной сис­те­ме за­ня­ла Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия. Ко­ли­че­ст­во мест в Па­ла­те об­щин британского пар­ла­мен­та, ко­то­ры­ми рас­по­ла­га­ла Либеральная партия, со­кра­ти­лось к 1924 году до 40 (в 1910 году - 274 мес­та). По­сле смер­ти Ас­к­ви­та в 1928 году ли­бе­ра­лы вновь объ­е­ди­ни­лись под руководством Ллойд Джорд­жа, но уже в начале 1930-х годов про­изо­шёл оче­ред­ной рас­кол (в 1931 году из Либеральной партии вы­шла груп­па т. н. на­цио­нал-ли­бе­ра­лов во гла­ве с Дж.О. Сай­мо­ном и У. Рен­си­меном). В 1930-х годах влия­ние Либеральной партии про­дол­жа­ло сни­жать­ся. Её но­во­му ли­де­ру Г. Сэ­мю­элю (1931-1935 годы) не уда­лось пре­д­от­вра­тить даль­ней­шее со­кра­ще­ние пред­ста­ви­тель­ст­ва пар­тии в пар­ла­мен­те (на вы­бо­рах 1935 года ли­бе­ра­лы су­ме­ли по­лу­чить толь­ко 21 ман­дат). По­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны Либеральная партия в 1940 году под­дер­жа­ла коа­лиционное военное пра­ви­тель­ст­во Чер­чил­ля. А. Синк­лер, яв­ляв­ший­ся ли­де­ром Либеральной партии в 1935-1945 годах, за­нял пост министра авиа­ции (по­след­ний пост ли­бе­ра­лов в британских пра­ви­тель­ст­вах).

В по­сле­во­ен­ные го­ды при сме­нив­шем А. Синк­ле­ра в ро­ли ли­де­ра пар­тии К. Дэ­ви­се по­зи­ции ли­бе­ра­лов про­дол­жа­ли ос­ла­бе­вать. По­сле вы­бо­ров 1951 года они рас­по­ла­га­ли лишь 6 мес­та­ми в Па­ла­те об­щин. По­пыт­ки из­бран­но­го в 1956 году ли­де­ром пар­тии Д. Гри­мон­да пред­ста­вить Либеральную партию в ка­че­ст­ве ра­ди­каль­ной не­со­циа­ли­стической аль­тер­на­ти­вы кон­сер­ва­то­рам и при­влечь на её сто­ро­ну мо­ло­дых из­би­ра­те­лей не увен­ча­лись ус­пе­хом. Рас­ши­ре­ния элек­то­раль­ной ба­зы пар­тии ни при Гри­мон­де, ни при сме­нив­шем его в ро­ли ли­де­ра в 1967 году Дж. Тор­пе ли­бе­ра­лам дос­тичь не уда­лось (во 2-й половине 1950-х - 1970-х годах они за­воё­вы­ва­ли от 6 до 14 мест в Па­ла­те об­щин).

По­сле пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1974 года Либеральная партия име­ла шанс впер­вые по­сле 1940 года вновь вой­ти в со­став британского пра­ви­тель­ст­ва, од­на­ко пе­ре­го­во­ры Дж. Тор­па с ли­дером кон­сер­ва­то­ров Э. Хи­том за­кон­чи­лись про­ва­лом из-за от­ка­за по­след­не­го со­дей­ст­во­вать пе­ре­хо­ду к про­пор­цио­наль­ной сис­те­ме вы­бо­ров, что по­зво­ли­ло бы ли­бе­ра­лам уп­ро­чить свои по­зи­ции в пар­ла­мен­те. Сме­нив­ший Тор­па в 1976 году на по­сту ли­де­ра пар­тии Д. Стил за­клю­чил пакт с лей­бо­ри­ста­ми о под­держ­ке по­след­них на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, од­на­ко в 1978 году пакт был рас­торг­нут по при­чи­не не­же­ла­ния лей­бо­ри­стов, по­доб­но кон­сер­ва­то­рам, со­гла­сить­ся на из­ме­не­ние из­би­рательной сис­те­мы.

В начале 1980-х годов Либеральная партия всту­пи­ла в коа­ли­цию с вновь об­ра­зо­ван­ной Со­ци­ал-де­мо­кра­тической. пар­ти­ей (СДП). На вы­бо­рах 1983 и 1987 годов Со­юз СДП - Ли­бе­ра­лы полу­чил со­от­вет­ст­вен­но 23 (Либеральная партия - 17, СДП - 6) и 22 (Либеральная партия - 17, СДП - 5) мес­та в пар­ла­мен­те. В 1988 году Либеральная партия и СДП объ­е­ди­ни­лись, но­вая пар­тия по­лу­чи­ла название Ли­бе­раль­ные де­мо­кра­ты.

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