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ЛАГОС-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1851
ЛАГОС-АНГЛИЙСКАЯ ВОЙНА 1851 года - военная агрессия Великобритании против Лагоса с целью установления контроля над его территорией и в целом над дельтой Нигера.
Боевые действия начались 20 ноября 1851 года с высадки на остров Лагос британского десанта. Сопротивление британской агрессии возглавил правитель Лагоса Косоко, собравший отряд численностью 5 тысяч воинов. 25 ноября жителям Лагоса удалось вытеснить десант с острова. Однако новый британский десант (свыше 200 человек), высаженный в конце декабря, захватил и сжёг город. По договору 1852 года английские торговцы и миссионеры получили полную свободу действий на территории Лагоса.
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