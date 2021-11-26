Гнилые местечки

Гнилы`е месте`чки — термин, обозначавший в Британии малонаселенные городки и поселения, имевшие право избирать депутатов парламента. Г. м. возникли исторически, поскольку корона с XIII в. выдавала городам хартии, позволявшие посылать депутатов в парламент . С развитием экономики и внутренними миграциями многие старые города приходили в упадок, переживали отток населения, но продолжали по-прежнему избирать депутатов. Г. м. были удобным объектом коррупции и электоральных манипуляций, ибо в 30 % городов их патрон — местный лендлорд — просто называл избирателям имена будущих депутатов, поэтому Г. м. еще назывались «карманными местечками» (англ. pocket boroughs). В XVIII в. сложившийся порядок электорального патроната изжил себя, подвергался резкой критики и был изменен избирательной реформой 1832. Лит.: O’Gorman F. Voters, Patrons, and Parties: Unreformed System of Hanoverian England, 1734—1832. Oxford, 1989; Jupp P. Governing of Britain, 1688—1848. Abingdon, 2006.