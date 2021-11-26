ГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 1814

Гентский договор - договор между США и Великобританией, завершивший англо-американскую войну 1812-1814 . Подписан 24 декабря 1814 года в городе Гент.

Пре­ду­смат­ри­вал пре­кра­ще­ние во­енных дей­ст­вий, под­твер­дил не­за­ви­си­мость США и со­хра­не­ние гра­ниц, оп­ре­де­лён­ных Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1783 года. Уча­ст­ни­ки до­го­во­ра обя­за­лись воз­вра­тить друг дру­гу за­хва­чен­ные тер­ри­то­рии (ст. 1), пре­кра­тить во­енные дей­ст­вия про­тив ин­дей­цев (ст. 9), при­нять ме­ры к пре­кра­ще­нию ра­бо­тор­гов­ли (ст. 10) и т. д. Гентский договор не раз­ре­шил всех спор­ных во­про­сов (уточ­не­ние гра­ни­цы США с Ка­на­дой, во­прос о сво­бо­де мо­рей и др.) и по­слу­жил ос­новой для даль­ней­ших пе­ре­го­во­ров. В 1814 году он был до­пол­нен америко-британской тор­го­вой кон­вен­ци­ей. В 1817 году пра­ви­тель­ст­ва США и Ве­ли­ко­бри­та­нии под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о де­ми­ли­та­ри­за­ции Ве­ли­ких озёр, в 1818 году – кон­вен­цию о ры­бо­лов­ст­ве в Северной Ат­лан­ти­ке. По до­го­во­ру от 20 октября 1818 года бы­ла ус­та­нов­ле­на севеверная гра­ни­ца США (от озера Лес­ное до Ска­ли­стых гор по 49-й па­рал­ле­ли). Ве­ли­ко­бри­та­ния от­ка­за­лась от пра­ва на сво­бод­ное пла­ва­ние по реке Мис­си­си­пи , а америконские су­да по­лу­чи­ли на 10 лет сво­бод­ный дос­туп в британские вла­де­ния в Вест-Ин­дии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)