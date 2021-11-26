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АТВУД Томас (Thomas Attwood)
Английский политический деятель, радикал.
Став во главе большого банкирского дома, А. выступал против намерений правительства уничтожить бумажные деньги и заменить их металлической монетой (смотрите Деньги). В 1816 издал несколько брошюр на эту тему. Возглавлял Бирмингемский политический союз, сыгравший видную роль в борьбе за избирательную реформу 1832, которая увеличила представительство промышленной буржуазии в парламенте. В 1832—1839 — член парламента. В 1839 внес в парламент чартистскую петицию. Стремясь удержать массовое народное движение в конституционных рамках, выступал против революционного крыла чартистов. Вскоре отошел от чартизма.
Автор статьи: Доброва Е.А.
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