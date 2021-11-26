АТВУД Томас (Thomas Attwood)

Английский политический деятель, радикал.

Став во главе большого банкирского дома, А. выступал против намерений правительства уничтожить бумажные деньги и заменить их металлической монетой (смотрите Деньги ). В 1816 издал несколько брошюр на эту тему. Возглавлял Бирмингем­ский политический союз, сыгравший видную роль в борьбе за избирательную реформу 1832, которая увеличила представительство промышленной буржуазии в парламенте . В 1832—1839 — член парламента. В 1839 внес в парламент чартистскую петицию. Стремясь удержать массовое народное движение в конституционных рамках, выступал против революционного крыла чартистов. Вскоре отошел от чартизма.

Автор статьи: Доброва Е.А.