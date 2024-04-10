9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ЮНОСТЬ НАУКИ. ЖИЗНЬ И ИДЕИ МЫСЛИТЕЛЕЙ-ЭКОНОМИСТОВ ДО МАРКСА

АНИКИН А.

Автор книги, доктор экономических наук, в форме занимательных рассказов рисует живые портреты крупнейших предшественников Маркса в политической экономии. Перед читателем проходит целая плеяда ученых прошлого — Буагильбер, Петти, Кенэ, Смит, Рикардо, Сен-Симон, Фурье, Оуэн и ряд других выдающихся мыслителей, труды которых сыграли важную роль в становлении марксизма. Идеи их раскрываются в тесной связи с особенностями эпох, когда они жили и творили. Автор показывает, что некоторые мысли этих ученых сохранили свое значение вплоть до наших дней. Во второе издание введен значительный новый материал.