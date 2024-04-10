9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

БАЙРОН. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА

Байрон Джордж Гордон

В основу данного издания дневников и избранных писем Байрона, публикуемых в переводе на русский язык, положены тексты, входящие в известное шеститомное собрание писем и дневников поэта, изданное под редакцией Р.Э.Протеро в 1898-1901 гг. В нашем издании публикуются полностью все сохранившиеся до настоящего времени дневники Байрона, а также его "Разрозненные мысли" и "Мой словарь", близкие по своим жанровым особенностям к его дневникам. В книгу включен краткий хронограф жизни и творчества Байрона, а также библиография отзывов современников о Байроне (на иностранных и русском языках).