9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ (XIX - НАЧАЛО XX В.)

Бургете А. Р.

Произведения, включенные в настоящий сборник, впервые публикуются на русском языке. И хотя они далеко не исчерпывают все многообразие и богатство прогрессивной латиноамериканской мысли XIX — начала XX в., тем не менее мы надеемся, что они помогут читателю раскрыть новую страницу в истории культуры народов Латинской Америки, лучше понять особенности и характер их современной борьбы за национальную независимость и культурное обновление и будут способствовать сближению и укреплению дружбы между народами Советского Союза и Латинской Америки.