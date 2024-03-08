СОЦИАЛИЗМ

Социали́зм (от лат. socialis — «общественный») — стадия исторического развития, социальный строй, основанный на общественной собственности на средства производства, в котором не существует господствующих классов (социальных элит). Термин «С.» также употребляется для обозначения движения сторонников С. За С. выступают социалистическое и коммунистическое идейно-политические течения, а также некоторые течения анархизма . Первоначально социалистическая мысль развивалась в качестве утопического социализма . При этом сам термин «С.» введен в употребление с 1830-х. В середине XIX в. теоретики стали претендовать на научность своего моделирования С. и коммунизма (тогда эти термины часто употреблялись в качестве синонимов) как новой стадии исторического развития, более совершенной, чем капитализм . Модель общества будущего в работах П.-Ж. Прудона , К. Маркса и других основывалась на достижениях новейшей философии и экономической науки («политэкономии»). Уже на стадии утопического С. возникло два понимания общества будущего — рационально управляемое из единого центра либо состоящее из самоуправляемых территориальных и производственных сообществ, свободно координирующих свою деятельность. Первый вариант отстаивали такие теоретики, как А. де Сен-Симон, К. Маркс и Ф. Энгельс , второй — Ш. Фурье, Р. Оуэн и ­П.-Ж. Прудон. В 1825 Р. Оуэн основал в США социалистическую общину «Новая Гармония». Несмотря на неудачу этого эксперимента, Р. Оуэн, последователи Ш. Фурье, а затем и другие сторонники С. и анархизма предпринимали попытки создать социалистические и коммунистические отношения в локальном масштабе. Большинство сторонников С. и коммунизма считали, что новый строй будет установлен в ходе революции, возможно мировой. Попытки революционных действий предпринимали сторонники бабувизма , марксизма и анархизма. В ходе Революции 1848 – 1849 во Франции по инициативе Л. Блана были предприняты первые государственные реформы, направленные на создание основ С. С конца 1840-х, начиная с работ А. И. Герцена , развивается российский вариант идеологии С. — народничество , стремящееся к созданию С. на основе общины. Некоторые идеологи народничества стали также идеологами анархизма (М. А. Бакунин , П. А. Кропоткин ). После возникновения Интернационала 1-го С. соединился с рабочим движением. Интернационал превратился в арену противоборства сторонников Маркса и Бакунина, которое в 1872–1873 привело к расколу организации. Сторонники С. (преимущественно бланкисты и последователи Прудона) пришли к власти в Парижской коммуне 1871 . В период существования Интернационала 2-го сторонники С. и коммунизма доминировали в рабочем движении Европы и Сев. Америки. Их умеренная часть оставила надежды на достижение С. в ближайшей перспективе и сосредоточилась на улучшении положения рабочих и других тактических шагах по созданию и укреплению элементов С. Эта стратегия, предложенная еще Прудоном, была выражена в учении Э. Бернштейна . Сторонники С. социал-демократы создавали партии для взятия власти, в том числе с помощью участия в выборах. С 1899 социал-демократы участвовали в европейских правительствах. Радикальные марксисты (В. И. Ленин , Р. Люксембург и др.) выступали за скорейшую пролетарскую революцию, которая сокрушит капитализм, установит диктатуру пролетариата и в течение короткого времени обеспечит предпосылки для создания С. В ходе Революции 1905 – 1907 в России члены Российской социал-демократической рабочей партии , социалисты-революционеры и анархисты участвовали в создании альтернативных органов власти трудящихся — Советов . После начала Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 часть сторонников С. поддержала свои правительства, что привело к распаду Интернационала, так как его участники были разделены линиями фронтов и отношением к вой­не. На Циммервальдской конференции 1915 левые сторонники С. заявили о необходимости скорейшего заключения мира без аннексий и контрибуций. С началом Российской революции 1917 сторонники С. создавали Советы, в мае 1917 вошли во Временное правительство 1917 . Но умеренные сторонники С. не решились начать собственно социалистические преобразования. После Октябрьского переворота 1917 сторонники большевизма и левые эсеры приступили к таким преобразованиям. Этот первый опыт преодоления капитализма вызвал симпатии части социал-демократов и анархистов за пределами России, в 1919 был создан Коммунистический интернационал . В 1923 социал-демократические партии объединились в Рабочий социалистический интернационал. В ходе Гражданской вой­ны 1917 – 1922 в России проводилась политика « военного коммунизма », воспринимавшаяся как прямой путь к новому обществу. Однако к 1921 лидерам большевизма стало ясно, что такой прямой переход невозможен, и была введена новая экономическая политика . В 1929 в СССР возобновилось форсированное создание С., который в идеологии марксизма-ленинизма трактовался как первая фаза коммунизма, индустриальное общество без частной собственности, развивающееся в соответствии с планами, выработанными под руководством коммунистической партии. С конца 1930-х официально считалось, что в СССР в основном построен С., хотя социальная иерархия в советском обществе сохранялась. Сторонники С. за пределами Коммунистического интернационала не признавали, что советское общество, в котором нет демократии и власть принадлежит бюрократии, может претендовать на характер С. Сторонники демократического пути к С., социал-демократы, в 1951 объединились в Социалистический интернационал . Практика социал-демократических партий, в том числе во время их пребывания у власти, способствовала созданию социального государства, но не преодолению капитализма. Во время Испанской революции 1931 – 1939 анархисты и левые социал-демократы осуществляли передачу предприятий в руки работников. После Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 советская модель строительства С. была распространена на страны Вост. Европы. В 1940–1970-е сторонники марксизма-ленинизма приходили к власти в странах Азии (Китай, Индокитай и др.), Африки (Ангола, Мозамбик, Эфиопия и др.) и Латинской Америки (Куба, Никарагуа), где начинали «строительство С.» сначала по советскому образцу, а затем со своими особенностями (см., например, Маоизм ). Форсированная модернизация, осуществлявшаяся авторитарно-этатистским путем политиками, не разделявшими идеи марксизма-ленинизма, также иногда именовалась С. (арабский С., африканский С.). После начала советско-югославского конфликта в Югославии стали проводиться преобразования в направлении «югославской модели С.», основанной на рабочем самоуправлении. Часть участников массовых антикоммунистических выступлений в Вост. Европе ( Венгерское восстание 1956 , движение «Солидарность» в Польше в 1980–1981) выступала за демократический С., основанный на самоуправлении. Аналогичные идеи выдвигали «новые левые» на Западе. В 1970-е существовавшая в СССР общественная система официально считалась «реальным С.». В ходе Перестройки была предпринята попытка создать демократическую рыночную модель С. Неудача Перестройки, распад «социалистического лагеря», углубление либеральной глобализации и рост влияния архаических взглядов привели к ослаблению влияния идей С. В XXI в. сторонники С. стремятся к соединению изначальных принципов этой идеологии с экологическими и постиндустриальными концепциями.

Лит .: Утопический социализм. М., 1982; Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007; Пристланд Д. Красный флаг. М., 2011; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017. А. В. Шубин.