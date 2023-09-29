Республика́нская па́ртия радика́лов и радика́л-социали́стов

Республика́нская па́ртия радика́лов и радика́л-социали́стов ( фр. Parti républicain, radical et radical-socialiste, РПРРС) — политическая партия во Франции. Была образована в июне 1901 на съезде в Париже левыми республиканцами. Выступала с антиклерикальных позиций, за светское народное образование, социальные реформы, прогрессивный подоходный налог, социальное страхование и пенсии для рабочих, национализацию крупных монополий и отраслей промышленности, законодательную защиту мелких торговцев и аграриев. В начале XX в. члены РПРРС входили в состав правительств и даже возглавляли их (Э. Комба, Ж. Клемансо, Ж. Кайо, позднее К. Шотан, Э. Эррио , Э. Даладье и др.). По их инициативе был принят закон об отделении церкви от государства (1905), введен прогрессивный подоходный налог (1914). РПРРС, будучи одной из крупнейших партий в стране, постепенно эволюционировала к центру, став к концу 1930‑х правоцентристской. В 1940 партийная верхушка поддержала передачу власти маршалу Ф. Петену , но многие ее члены участвовали в Сопротивлении. После окончания Второй мировой вой­ны РПРРС сумела восстановить утраченные позиции, ее лидеры возглавляли ряд правительств — А. Кей, П. Мендес-­Франс , Ф. Гаяяр, М. Бурже-­Монури. После 1958 находилась в оппозиции президенту Ш. де Голлю , в 1965 вошла в коалицию с социалистами и коммунистами (Федерация демократических и социалистических левых сил) и поддержала кандидатуру Ф. Миттерана на президентских выборах. Нараставшие внутренние противоречия привели в 1972 к расколу партии на Движение левых радикалов и Радикальную партию (РП), объявившую себя преемницей РПРРС. В 1979–2002 РП входила в правоцентристское объединение «Союз за французскую демократию», а в 2002 присоединилась к неоголлистской партии «Союз за народное движение». В 2011 руководство РП объявило о восстановлении своей самостоятельности, приняв участие в создании коалиции «Союз демократов и независимых». В 2017–2021 предпринимались попытки воссоздания единой РП путем ее объединения с Движением левых радикалов в рамках «Радикального движения» («Mouvement radical»). На президентских выборах 2022 радикалы поддержали кандидатуру Э. Макрона , а на парламентских выборах (июнь 2022) провели в Национальное собрание 7 депутатов в составе пропрезидентской коалиции «Вместе!».

Лит. : Bardonnet D. Évolution de la structure du parti radical, Paris, 1960; Гурвич С. Н. Радикал-­социалисты и рабочее движение во Франции в начале ХХ в. М., 1976; Bernstein S. Histoire du Parti Radical. 2 vols. Paris, 1980–1982; Baal G. Histoire du radicalisme. Paris, 1994; Канинская Г. Н. Радикалы и радикализм в послевоенной Франции. М., 1999. П. П. Черкасов .