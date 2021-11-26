ЛИБЕРАЛИЗМ
ЛИБЕРАЛИЗМ - общее обозначение различных форм социально-политической мысли и практики Нового и Новейшего времени.
Восходящих в своём генезисе к возникшей в XVII-XVIII веках рационалистической и просветительской критике западноевропейского сословного общества, абсолютизма и клерикализма. Термин «Либерализм» возник в испанских кортесах в 1810 году, обозначая фракцию антиабсолютистской ориентации, и после этого быстро распространился по Европе.
Формирование идеологии либерализма.
Складывающиеся начиная с XVII века философские основания Либерализма включают идеи веротерпимости (толерантности), индивидуальной свободы, понятой прежде всего как защищённость человека от политического произвола, верховенства рационально обоснованного права, правления с согласия народа (в теориях общественного договора - учреждённого народом), права на частную собственность, истолкованную в то время скорее нравственно и политически, чем юридически и экономически. Эти идеи, по-разному акцентированные, развивались такими мыслителями, как Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, С. Пуфендорф, П. Бейль и др.
В XVIII веке Либерализм становится идеологическим и, в известном смысле, политическим течением, отчасти определяя собой содержание понятия Просвещения. Усилиями французских физиократов (Ф. Кенэ, П. Мерсье де ла Ривьер, А.Р. Ж. Тюрго) и шотландских просветителей (Д. Юм, А. Смит, Дж. Миллар, А. Фергюсон) создаётся политическая экономия, Ш. Монтескьё и его последователи разрабатывают концепцию разделения властей - одну из важнейших политических идей Либерализма. В этой же традиции, как и вне её, - У. Блэкстоном, И. Бентамом, отцами-основателями США (Т. Джефферсоном, Дж. Медисоном, А. Гамильтоном) - формируется современный конституционализм (при опоре на идеи Дж. Локка и исторический опыт Английской революции, в частности Билль о правах 1689 года). Ч. Беккариа формулирует идею «гуманистического» права, в трудах И. Канта и И. Бентама складываются влиятельные до настоящего времени теории морали - этика долга (деонтология) и утилитаризм. Общий облик Либерализма - под влиянием в первую очередь Вольтера и энциклопедистов (Д. Дидро, Ж.Л. Д’Аламбера, П. Гольбаха и др.) - принимает всё более светский характер, а в отдельных своих проявлениях Либерализм становится атеистическим.
Либерализм явился первым течением мысли, в котором обсуждались и предвосхищались характерные проблемы современного общества, в то время только ещё формировавшегося. В XVIII веке, вплоть до Французской революции XVIII века, Либерализму противостояли только различные версии традиционализма. Лишь позднее, в ходе этой революции и после неё и в качестве реакции на политические победы и поражения раннего Либерализма, образуются два других ключевых течения современной мысли – консерватизм и социализм. Так формируется модуль современного миропонимания, многократно перестраивавшийся в XIX и XX веках, но неизменно сохраняющий свои основные компоненты.
Развитие Либерализма в XVIII веке породило и большое многообразие его форм. Так, в шотландском Просвещении была отвергнута идея общественного договора, а естественное право сведено по существу к позитивному праву. Вера во всемогущество и самостоятельность разума была критически переосмыслена шотландскими философами, тогда как Либерализм кантовского толка формировался в прямой полемике с ними (прежде всего с Д. Юмом). «Неотчуждаемые права» человека, ставшие не только краеугольным камнем некоторых версий Либерализма, но и его политическим знаменем (в Американской и Французской революциях), были с презрением объявлены И. Бентамом «чепухой на ходулях». Ориентации на просвещённый абсолютизм как наиболее адекватный, или даже единственно возможный, инструмент реализации реформаторских программ противостояли восприятие государства как «необходимого зла» и стремление, по возможности, «минимизировать» его (например, у Т. Пейна и К.В. фон Гумбольдта).
Основные течения и проблемы современного либерализма.
В конфликтах внутри множества различных версий Либерализма и между ним и другими такими же многообразными течениями (консерватизмом, социализмом, национализмом, фундаментализмом и т. д.) происходило развитие различных форм Либерализма, нередко содержательно менявшихся настолько, что они теряли сходство между собой и своими «прародителями» из эпохи Просвещения. В то же время возникали симбиозы некоторых версий Либерализма и других идеологических течений, например либеральный социализм в духе К. Росселли или Л. Хобхауса, а также посмертно опубликованных «Глав о социализме» Дж.С. Милля, современный неолиберализм (Л. фон Мизес, М. Фридмен, А. Шварц и др.) - по существу лишь радикальная версия капиталистического консерватизма, «либеральный национализм», восходящий к идеям Дж. Мадзини о «нравственной тотальности нации», выстраиваемой в соответствии с универсальными ценностями прав человека.
В целом можно выделить пять главных течений либеральной мысли, сложившихся в XX веке: 1) учения, воспроизводящие теории общественного договора и естественных прав (Дж. Ролз, различные версии дискурсивной этики - Ю. Хабермас и др.); 2) концепции спонтанного порядка, продолжающие традиции шотландского Просвещения (Ф.А. фон Хайек, У. Бакли Младший и др.); 3) современный утилитаризм в разных его версиях (П. Зингер, К. Эрроу, Г. Беккер, Ф. Найт); 4) гегельянские версии Либерализма (Б. Кроче, Р. Коллингвуд и др.); 5) прагматизм и неопрагматизм (Дж. Дьюи, Р. Рорти и др.). Можно говорить и о нарастающей эклектичности современных концепций Либерализма, что, по мнению его критиков (Ч.Р. Миллс и др.), является одной из причин его банализации. Политическую причину этой тенденции критики видят в том, что современный Либерализм превращается в «прагматическое и социологическое» описание механизмов функционирования западного общества, которое уже не способно оценить эти механизмы с точки зрения роста или убывания свободы (Дж. Данн).
Внутренняя динамика современного Либерализма определяется дискуссиями по следующим ключевым темам. Первая тема: должен ли Либерализм в качестве своей главной цели стремиться к ограничению принуждающей власти любого правительства (Ф.А. фон Хайек) или это второстепенный вопрос, решаемый в зависимости от того, как Либерализм справляется со своей важнейшей задачей - поддержанием условий, без которых невозможна свободная реализация человеком своих способностей (Т.Х. Грин)? В центре этих дискуссий - отношение государства и общества, функции и допустимые масштабы деятельности первого ради обеспечения свободы развития индивида и сообщества людей. Вторая тема: должен ли Либерализм быть «ценностно нейтральным», служить своего рода «чистой» техникой защиты индивидуальной свободы безотносительно к тем ценностям, которым привержен свободный человек (Дж. Ролз, Б. Аккерман), или же он воплощает определённые ценности (гуманности, солидарности, справедливости и др.), забвение которых чревато для него самого пагубными последствиями (У. Галстон, М. Уолцер)? При втором подходе ни «ценностная нейтральность», ни моральный релятивизм для Либерализма не приемлемы. Ось этих дискуссий - нормативное содержание Либерализма и его воплощение в институтах современного общества. Третья тема: как связаны политическая свобода и частная собственность, говоря шире - капитализм? Здесь противостоят Либерализм экономический и нравственно-политический. Суть первого можно передать формулой Либерализма фон Мизеса: «Программа либерализма, если её сжато выразить одним словом, читалась бы так: собственность, т. е. частное владение средствами производства... Все остальные требования либерализма вытекают из этого фундаментального требования» (Мизес Л. фон. Либерализм. М., 2001. С.24). Суть нравственно-политического Либерализма состоит в том, что связь свободы и частной собственности не однозначна и не является неизменной в разных исторических обстоятельствах. По словам Б. Кроче, свобода «должна иметь смелость принять средства социального прогресса, которые... являются разнообразными и противоречивыми», и рассматривать свободный рынок лишь как «один из возможных типов экономического порядка» (Croce B. My Philosophy and other essays on the moral and political problems of our time. L., 1949. P. 108).
Характерная для Либерализма убеждённость в возможности совершенствования любых общественных институтов получает своё воплощение лишь в конкретной социальной практике, вектор которой зависит от воли и организации людей. По словам Р.Г. Дарендорфа, «нет такого состояния, в котором либерализм был бы реализован полностью. Либерализм всегда есть процесс… посредством которого исследуются новые возможности для большего числа людей. Каждый раз этот процесс требует новых импульсов для придания ему энергии» (Dahrendorf R. The future tasks of liberalism: a political agenda. L., 1988. P. 29).
Либерализм в социально-политической практике.
Практическое воплощение идей Либерализма, по крайней мере с конца XVIII века, происходило на нескольких уровнях: а) массового сознания; б) политической идеологии и партийных программ; в) политических институтов - в первую очередь партий, называвших и/или считавших себя либеральными, и т. н. либерального государства. На этих уровнях судьба Либерализма складывалась по-разному.
В XVIII веке Либерализм был скорее осознанием «фрондирующей» аристократией и лицами свободных профессий нараставшего кризиса «старого порядка», чем классовой идеологией буржуазии. Даже британская политическая экономия, отражавшая дух формирующегося коммерческого общества, весьма сдержанно относилась к средним классам. А. Смит в «Богатстве народов» (глава 11) призывал общество к бдительности в отношении «купцов и промышленников», всегда склонных «обманывать и угнетать». На Европейском континенте Либерализм отличался открытой неприязнью к «простолюдинам» и полным неверием в способность народа управлять собой или хотя бы, как выражался Ш. Монтескьё, обсуждать политические дела. Отношение к демократии было исключительно негативным, и даже, например, отцы-основатели Американской республики, учреждавшие представительное правление, видели его главное достоинство в том, что оно может «создать силу, независимую от большинства, т. е. от самого общества» (Мэдисон Дж., Гамильтон А. К народу штата Нью-Йорк. № 51 // Федералист. М., 1994. С. 349). В этих условиях не приходится говорить о присутствии Либерализма на уровне массового сознания, хотя он уже и выступил в качестве политической идеологии.
Ситуация меняется в XIX веке - адресатами Либерализма становятся поднимающиеся буржуазные средние классы, интеллигенция, просвещённая часть чиновничества и новые (мелкие и средние) землевладельцы, адаптировавшиеся к рыночным условиям хозяйствования. Наступает «золотой век» классических либеральных партий, образцом которых можно считать английскую Либеральную партию под руководством У.Ю. Гладстона, и парламентаризма как органа мнений и воли народа, поставленного в центр государственного устройства. Как писал ещё Вольтер, «палата общин и есть подлинная нация...».
Однако и в этих условиях Либерализм оставался идеологией меньшинства, а его реальное проникновение в непривилегированные слои было ничтожным. «Нацией», представленной в парламенте, было именно это меньшинство вместе с меньшинством, представленным консервативными партиями (всеобщее избиратеьное право - для лиц старше 21 года - было введено в Великобритании, этой «колыбели мирового либерализма», только в 1928 году!). При этом наиболее решительная оппозиция расширению избирательного права исходила тогда именно от либералов «манчестерского толка» (Манчестер стал в то время «столицей» капиталистической индустриальной революции): они опасались, что их собственность может оказаться под угрозой со стороны неимущих, получающих через расширение избирательного права влияние на деятельность государства. Отношения между Либерализмом и демократией оставались напряжёнными на протяжении всего XIX века. Современный «демократический капитализм» есть продукт тяжёлой и долгой политической борьбы, в которой и либерализму, и демократии пришлось пойти на серьёзные взаимные уступки.
В XX веке, особенно после 2-й мировой войны, очевиден упадок либеральных партий, притом что идеи Либерализма - ценности рынка, прав человека, «процедурной демократии» и т. п. получили универсальное признание. В Либеральном интернационале (основан в 1947 году) представлены партии 46 стран, но лишь одна из них - канадская Либеральная партия - периодически становится правящей. Партии в Японии и Австралии, называющие себя либеральными и постоянно (как первая) либо время от времени (как вторая) находящиеся у власти, фактически являются консервативными. У других либеральных партий шансов прийти к власти практически нет. Образцовая для XIX века английская Либеральная партия прекратила существование в 1988 году, слившись с социал-демократами (противники слияния «восстановили» её в 1989 году, но её политический вес совершенно ничтожен). В то же время почти все влиятельные партии западных стран стали либеральными и трудно различимы в программном отношении. Серьёзные идеологические и стратегические разногласия, которые ещё до 2-й мировой войны сохранялись между социал-демократами и либералами, сошли на нет. Радикальная оппозиция слева и справа практически исчезла, во всяком случае на уровне парламентского представительства. Политика перестала быть «спором об идеях» и превратилась в администрирование, часто похожее на «кризисный менеджмент». Всё это отражает сложившийся в массовом сознании консенсус относительно базисных либеральных ценностей, воспринимаемых как самоочевидный факт и ставших своего рода банальностями.
Либерализм в экономике.
Теоретики классического Либерализма утверждали безусловный приоритет индивидуальных прав на собственность и свободу выбора экономического поведения. Согласно А. Смиту, нравственная жизнь и экономическая деятельность должны быть освобождены от директив со стороны государства, а свободный рынок в процессе естественного саморегулирования способен достичь большей производительности, чем рынок со множеством ограничений: «Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом другого лица и целого класса» (Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2007. С. 647). Отстаиваемый представителями Либерализма принцип невмешательства государства в экономику (laissez-faire) включает в себя отсутствие государственных субсидий и различных барьеров для торговли; стоимость товаров и услуг должна определяться исключительно рыночными силами.
Основой экономики является «свободное частное предприятие». Главной задачей государства считается обеспечение стабильных правил игры - следить за соблюдением законности, предупреждать возможное насилие, поддерживать устойчивость денежной системы и обеспечивать свободу рынков; предполагается, что между ответственностью правительства и индивидов должен быть баланс и государство должно решать лишь те задачи, которые не могут быть выполнены надлежащим образом частным сектором.
Принципы государственного регулирования капиталистической экономики описаны в трудах Дж.М. Кейнса, Л. Брентано, Л. Хобхауса, Т.Х. Грина, Б. Олина и Дж. Дьюи, сыгравших видную роль в распространении идей Либерализма во всём мире.
Либерализм в России.
Либерализм как идеологическое течение в России сформировался в 1830-1840-х годах. В его основу легли в первую очередь идеи теоретиков французского Либерализма (Ф. Гизо, Б.А. Констана де Ребек, А. де Токвиля) и Г.В.Ф. Гегеля, что позволило переосмыслить опыт философии Просвещения в применении к России и предложить проект модернизации страны, предполагавший значительные преобразования социально-политической системы. Первоначально Либерализм получил наибольшее распространение в университетской среде. Впоследствии он упрочивал своё влияние вместе с развитием общественных институтов (кружков, объединений, печатных изданий, органов местного самоуправления и т. д.).
В своей истории российский Либерализм прошёл определённую эволюцию. По мнению российских либералов 1830-1890-х годов (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьёв, А.Д. Градовский и др.), ключевой силой в историческом процессе в России было государство; оно способствовало развитию общественных, в т. ч. правовых, институтов, следовательно, и возникновение гражданского общества возможно только при активном участии правительственной власти. В силу этого либералы выступали против революционных потрясений, которые, подрывая государственные устои, нарушали естественный ход развития и могли ввергнуть Россию в анархию. Теоретики российского Либерализма отстаивали эволюционный путь преобразований, который позволил бы постепенно расширять правовые гарантии политических и гражданских свобод каждого человека и со временем рассчитывать на установление конституционных порядков в России. При этом Кавелин и Чичерин считали либеральные ценности несовместимыми с демократическим принципом безграничной гегемонии большинства, т. к. ключевой задачей правового государства полагали отстаивание интересов индивида. Эти идеи были характерны и для «либеральных бюрократов» (А.А. Абазы, А.В. Головнина, Д.А. и Н.А. Милютиных и др.) в годы проведения т. н. Великих реформ 1860-1870-х годов. Они излагались влиятельными периодическими изданиями (например, журналами «Вестник Европы», «Русская мысль» и др.), общественными объединениями (юридическими обществами, обществами грамотности, Литературным фондом и т. д.), земскими собраниями и органами городского самоуправления.
В конце XIX - начале XX веков идеи Либерализма изменились в результате модернизации российского общества. Новые теоретики Либерализма (В.М. Гессен, Ф.Ф. Кокошкин, П.Н. Милюков, П.И. Новгородцев и др.) исходили из взаимообусловленности либеральных и демократических ценностей, что требовало расширения перечня гарантированных гражданину свобод, говорили о праве человека на «достойную жизнь» (т. е. о праве на образование, медицинское обеспечение, культурный досуг и т. д.), о социальной функции собственности, которая должна служить не только её обладателю, но и всему обществу. Такая концепция по-прежнему предполагала активную роль государственной власти как регулятора правоотношений, а государство, претендующее на выражение интересов большинства, должно было демократизироваться и гарантировать политические права всем своим гражданам. Эти идеи доминировали в центральных органах периодической печати: газетах «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», «Право», «Речь», «Слово», «Утро России», «Голос Москвы» и др., журналах «Вестник Европы», «Московский еженедельник» и др.
Либеральный характер носило земское движение, которое способствовало оформлению протопартийных объединений: кружка «Беседа» (1899-1905 годы), Союза освобождения (1903-1905 годы), Союза земцев-конституционалистов (1903-1905 годы). Была проведена «Банкетная кампания» 1904 года с целью побудить российское правительство к новым реформам - введению конституции и политических свобод. В результате деятельности либеральных организаций удалось наладить связи между различными кругами российской общественности, выработать идеологические установки, которые впоследствии легли в основу программных документов ряда политических партий. Сами партии начали складываться после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года (провозгласил гражданские свободы и создание народного представительства в форме Государственной думы) в связи с необходимостью проведения избирательной кампании в Думу. В октябре 1905 года возникла Конституционно-демократическая партия (партия кадетов; лидер - П.Н. Милюков), объединявшая сторонников левого крыла российского Либерализма: представителей профессуры (В.И. Вернадский, А.А. Кизеветтер, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев, М.Я. Острогорский, В.Д. Набоков и др.), адвокатуры (В.А. Маклаков, М.Л. Мандельштам, Н.В. Тесленко и др.), земских деятелей (братья Павел Д. и Пётр Д. Долгоруковы, А.И. Шингарёв, И.И. Петрункевич, Ф.И. Родичев, князь Д.И. Шаховской и др.). Они выступали за установление конституционной монархии с ответственным перед Государственной думой правительством, проведение широких социальных преобразований, рассчитывали на учредительные функции народного представительства, которое при поддержке общественного мнения могло пойти на кардинальные политические реформы даже без санкции императора. Наиболее полно такое отношение к злободневным вопросам российской политики и революционного движения отразилось в сборниках «Вехи» (1909) и «Интеллигенция в России» (1910). В ноябре 1905 года образована партия «Союз 17 октября» (лидер - А.И. Гучков), представлявшая правое крыло российского Либерализма. Октябристы (М.М. Алексеенко, В.М. Петрово-Соловово, М.В. Родзянко, Н.А. Хомяков, С.И. Шидловский и др.) выступали за введение в России конституционной монархии с сохранением значительных полномочий императора, надеялись на возможность диалога с действующей властью, партнёрские отношения с которой могли бы позволить разрешить стоявшие перед Россией проблемы без социально-политических потрясений. Промежуточную позицию занимали партии либерального центра: Демократических реформ партия (М.М. Ковалевский, В.Д. Кузьмин-Караваев и др.), Мирного обновления партия (П.А. Гейден, М.А. Стахович, Д.Н. Шипов и др.), Прогрессистов партия (И.Н. Ефремов, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой и др.). Они настаивали на обновлении политической и правовой жизни России путём эволюции традиционного уклада и постепенного замещения архаичных элементов социальной системы современными.
Либеральные партии рассчитывали прежде всего на парламентскую тактику. Они играли ключевую роль в деятельности Государственной думы всех четырёх созывов, в 1915 году инициировали создание «Прогрессивного блока», объединившего оппозиционное большинство 4-й Думы, в период 1-й мировой войны заняли ведущие позиции в Земском союзе, Союзе городов, Земгоре и военно-промышленных комитетах, которые способствовали консолидации оппозиционно настроенной общественности. Либералы добились отречения от власти императора Николая II, после падения самодержавия в ходе Февральской революции 1917 года сформировали первый состав Временного правительства, впоследствии их представители участвовали в работе всех его составов. После Октябрьской революции 1917 года и установления диктатуры большевиков исчезла социальная и политическая среда для распространения либеральных идей в России.
Дальнейшее развитие либеральной мысли происходило в кругах русской эмиграции. Существенный вклад внесли авторы журнала «Новый град» (И.И. Бунаков-Фондаминский, Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, Ф.А. Степун, Г.П. Федотов и др.), отстаивавшие необходимость синтеза Либерализма и принципов социальной справедливости. Разрабатывая концепцию христианской демократии, они считали, что преобразования в экономической сфере не имеют самодовлеющего значения, а лишь должны способствовать укреплению институтов правового государства и гражданского общества, ограничение права частной собственности не должно ставить под сомнение примат человеческой личности.
В постсоветский период в России либеральные идеи основывались преимущественно на концепциях неоконсерватизма и либертарианства. Их сторонники настаивали на минимизации роли государства прежде всего в экономической сфере, исходя из представлений о самоорганизующемся рынке, отрицали характерную для современной европейской либеральной мысли концепцию социального государства.