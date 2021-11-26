ЛАФАРГ ПОЛЬ

ЛАФАРГ ПОЛЬ - дея­тель французской и ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния, пуб­ли­цист.

В 1864 году по­сту­пил на медицинский факультет Па­риж­ско­го университета, по­сле зна­ком­ст­ва с П. Ж. Пру­до­ном стал его сто­рон­ни­ком. В 1865 году за уча­стие в ан­ти­пра­ви­тельственных сту­ден­че­ских вы­сту­пле­ни­ях ис­клю­чён из уни­вер­си­те­та. Вско­ре эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где по­зна­ко­мил­ся с К. Мар­к­сом и Ф. Эн­гель­сом, стал их по­сле­до­ва­те­лем. В 1868 году за­вер­шил медицинское об­ра­зо­ва­ние в Лон­до­не и же­нил­ся на до­че­ри Мар­кса Лау­ре. В 1866 году всту­пил в Ин­тер­на­цио­нал 1-й, из­бран чле­ном его Ге­не­раль­но­го со­ве­та. В 1868 году вер­нул­ся во Фран­цию, в апреле 1869 года уча­ст­во­вал в соз­да­нии Па­риж­ской фе­де­рации Ин­тер­на­цио­на­ла; за­тем пе­ре­ехал в городе Бор­до, где так­же соз­дал сек­цию Ин­тер­на­цио­на­ла и воз­гла­вил её. Ак­тив­но уча­ст­во­вал во Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 1870 года. По­сле па­де­ния Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года бе­жал в Ис­па­нию, где был ин­тер­ни­ро­ван. Вый­дя на сво­бо­ду, вёл борь­бу с по­сле­до­ва­те­ля­ми М. А. Ба­ку­ни­на в испанской сек­ции Ин­тер­на­цио­на­ла, в 1872 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те Га­аг­ско­го кон­грес­са Ин­тер­на­цио­на­ла как пред­ста­ви­тель исп. и пор­тугальских мар­ксис­тов. В том же го­ду пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где по­зна­ко­мил­ся с Ж. Ге­дом, объ­я­вив­шим в 1879 году на съез­де в Мар­се­ле о соз­да­нии французской Ра­бо­чей пар­тии (РП). В 1880 году совмествно с Ж. Ге­дом и при уча­стии Мар­кса раз­ра­бо­тал про­грам­му пар­тии (при­ня­та на съез­де РП в но­ябре 1880). По­сле ам­ни­стии уча­ст­ни­ков Па­риж­ской ком­му­ны в 1882 году вер­нул­ся во Фран­цию. Ос­но­ва­тель и главный редактор (1885-1904) пе­рио­дичекого ор­га­на РП журнала «Le Socialiste». Впо­след­ст­вии ра­зо­шёл­ся с Ге­дом, об­ви­нив его в ре­фор­миз­ме. В 1883 и 1891 годах под­вер­гал­ся во Фран­ции аре­стам и тю­рем­но­му за­клю­че­нию за уча­стие в ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ни­ях. В 1885 и 1891 годах два­ж­ды из­би­рал­ся в Па­ла­ту де­пу­та­тов. В сво­их тру­дах от­стаи­вал идеи ре­во­люционного мар­ксиз­ма и эко­но­мическую тео­рию Мар­кса, дал собственное ис­тол­ко­ва­ние воз­ник­но­ве­ния ре­лигиозных идей и их эво­лю­ции, про­ис­хо­ж­де­ния ря­да ми­фов и ре­лигиозных об­ря­дов. В ра­бо­те «Фран­цуз­ский язык до и по­сле рево­лю­ции» Лафарг рас­смат­ри­вал ис­то­рию язы­ка с по­зи­ций ис­то­рического ма­те­риа­лиз­ма, до­ка­зы­вая важ­ность воз­дей­ст­вия на язык со­ци­аль­но-эко­но­мических фак­то­ров. В фи­лоско-пуб­ли­ци­стических ра­бо­тах Лафарг вы­сту­пал с кри­ти­кой аг­но­сти­циз­ма и идеа­лиз­ма. По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом (вме­сте с же­ной) не­за­дол­го до сво­его 70-ле­тия, счи­тая, что ста­рость по­ме­ша­ет ему про­дол­жать ак­тив­ную по­ли­тическую борь­бу.

Сочинения :

Л., 1925–1931. Т. 1–3; Пам­фле­ты. М.;

Л., 1931;

Ли­те­ра­тур­но-кри­ти­че­ские ста­тьи. М., 1936;

Ре­ли­гия и ка­пи­тал. М., 1937;

Essays zur Geschichte, Kultur und Po­litik. B., 2001;

Das Recht auf Faulheit: Wi­derlegung des «Rechts auf Arbeit» von 1848. 5. Aufl. Bremen, 2006;

Эко­но­ми­че­ский де­тер­ми­низм К. Мар­кса. М., 2007.