ЛАФАРГ ПОЛЬ
ЛАФАРГ ПОЛЬ - деятель французской и международного рабочего движения, публицист.
В 1864 году поступил на медицинский факультет Парижского университета, после знакомства с П. Ж. Прудоном стал его сторонником. В 1865 году за участие в антиправительственных студенческих выступлениях исключён из университета. Вскоре эмигрировал в Великобританию, где познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом, стал их последователем. В 1868 году завершил медицинское образование в Лондоне и женился на дочери Маркса Лауре. В 1866 году вступил в Интернационал 1-й, избран членом его Генерального совета. В 1868 году вернулся во Францию, в апреле 1869 года участвовал в создании Парижской федерации Интернационала; затем переехал в городе Бордо, где также создал секцию Интернационала и возглавил её. Активно участвовал во Французской революции 1870 года. После падения Парижской коммуны 1871 года бежал в Испанию, где был интернирован. Выйдя на свободу, вёл борьбу с последователями М. А. Бакунина в испанской секции Интернационала, в 1872 году участвовал в работе Гаагского конгресса Интернационала как представитель исп. и португальских марксистов. В том же году переехал в Великобританию, где познакомился с Ж. Гедом, объявившим в 1879 году на съезде в Марселе о создании французской Рабочей партии (РП). В 1880 году совмествно с Ж. Гедом и при участии Маркса разработал программу партии (принята на съезде РП в ноябре 1880). После амнистии участников Парижской коммуны в 1882 году вернулся во Францию. Основатель и главный редактор (1885-1904) периодичекого органа РП журнала «Le Socialiste». Впоследствии разошёлся с Гедом, обвинив его в реформизме. В 1883 и 1891 годах подвергался во Франции арестам и тюремному заключению за участие в антиправительств. выступлениях. В 1885 и 1891 годах дважды избирался в Палату депутатов. В своих трудах отстаивал идеи революционного марксизма и экономическую теорию Маркса, дал собственное истолкование возникновения религиозных идей и их эволюции, происхождения ряда мифов и религиозных обрядов. В работе «Французский язык до и после революции» Лафарг рассматривал историю языка с позиций исторического материализма, доказывая важность воздействия на язык социально-экономических факторов. В филоско-публицистических работах Лафарг выступал с критикой агностицизма и идеализма. Покончил жизнь самоубийством (вместе с женой) незадолго до своего 70-летия, считая, что старость помешает ему продолжать активную политическую борьбу.
Сочинения:
Л., 1925–1931. Т. 1–3; Памфлеты. М.;
Л., 1931;
Литературно-критические статьи. М., 1936;
Религия и капитал. М., 1937;
Essays zur Geschichte, Kultur und Politik. B., 2001;
Das Recht auf Faulheit: Widerlegung des «Rechts auf Arbeit» von 1848. 5. Aufl. Bremen, 2006;
Экономический детерминизм К. Маркса. М., 2007.