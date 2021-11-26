КРОПОТКИН ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Революционер, теоретик анархизма , ученый-географ.

Князь. Окончил Пажеский корпус в 1862 г. Руководил рядом экспедиций в Восточной Сибири в 1863-1866 гг. В 1867 г. вышел в отставку, учился на физико-математическом факультете Петербургского университета и служил в статистическом комитете МВД под руководством П. Семёнова (Тян-Шаньского). В 1868 г. Кропоткин избран секретарем отделения Русского географического общества, занимался наукой, высказал гипотезу о существовании в прошлом ледникового периода.

В 1871 г. стал одним из лидеров общества чайковцев, автор проекта программы, выступал за «хождение в народ». Установил контакты с Первым Интернационалом . 22 марта 1874 г. арестован за революционную пропаганду и помещен в Петропавловскую крепость. 30 июля 1876 г. бежал из арестантского отделения Николаевского военного госпиталя, уехал за границу. Жил в Великобритании, Швейцарии и Франции. Стал одним из лидеров мирового анархистского движения. Теоретик анархо-коммунизма, которое возобладало в анархизме в 80-е XIX. Кропоткин считал, что социальная революция приведет одновременно к анархии (общество без государства) и коммунизму (общество без капитала и собственности, где все должно принадлежать всем). За анархистскую пропаганду 22 декабря 1882 г. – январе 1886 г. находился во французской тюрьме. Сотрудничал в Британской энциклопедии. Автор книг «Хлеб воля» (1892), «Современная наука и анархия» (1892), «Поля, фабрики, мастерские» (1899), «Великая Французская революция 1789-1793 гг.» (1909) и др. Написал воспоминания «Записки революционера» (1902). В работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» (1902) высказал предположение, что в основе развития живой природы и общества лежит прежде всего не конкуренция и борьба за существование, а взаимопомощь и солидарность. В начале ХХ в. взгляды Кропоткина стали более умеренными, он выступал за подготовку предпосылок для коммунизма , который наступит в отделенном будущем. Во время Первой мировой войны оборонец. В мае 1917 г. Кропоткин вернулся в Россию, принял участие в Государственном совещании, отстаивая демократический путь развития федеративной России и умеренную социалистическую программу. Участвовал в Лиге федералистов. Движение к анархии, по мнению Кропоткина, должно было быть постепенным и связанным с нравственным развитием народа. Работал над книгой «Этика». Осудил авторитарную практику большевизма. Встречался с Н. Махно . Похороны Кропоткина стали одной из последних в первой половине ХХ в. демонстрацией с участием анархистов, некоторые из которых были выпущены накануне из заключения под честное слово.

Сочинения:

Великая французская революция. 1789-1793. М., 1979;

Записки революционера. М., 1988;

Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.