ИНТЕРНАЦИОНАЛ АНАРХИСТСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ АНАРХИСТСКИЙ - международное объединение, созданное сторонниками лидера анархизма М.А. Бакунина.
Секции «Интернационала анархистского» существовали в Бельгии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии и др. странах. Ядро «Интернационала анархистского» составил Международный альянс социалистической демократии - созданная Бакуниным в 1868 году анархистская организация. После отказа признать решение Общего устава Гаагского конгресса Интернационала 1-го (2-7 сентября 1872 года) о необходимости завоевания пролетариатом политической власти и о создании самостоятельных политических партий рабочего класса бакунисты и представители других анархистских организаций Европы выработали на сепаратном конгрессе в Сент-Имье (Швейцария, 15-17 сентября 1872 года) «антиавторитарную» платформу.
Конгресс рассматривал всеобщую экономическую забастовку как единственное средство социального переворота, отвергал необходимость борьбы рабочего класса за политическую власть, выступал против всякого государства, дисциплины и подчинения меньшинства большинству. В итоговой резолюции была признана полная автономия отдельных федераций и отменено право конгрессов выносить общие для всех федераций решения. 30 мая 1873 года члены «Интернационала анархистского» были исключены из Интернационала 1-го. В сентябре 1873 года «Интернационал анархистский» присвоил себе название созданной К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1864 года организации Международное товарищество рабочих. Последующие конгрессы «Интернационала анархистского» характеризовались обострением внутренней борьбы, что предопределило его дальнейший распад.
На конгрессе в Женеве (1-6 сентября 1873 года) были сформулированы организационные принципы «Интернационала анархистского», претендовавшего на роль преемника Интернационала 1-го. Вместо Генерального совета создано информационно-статистическое бюро, функции которого возлагались поочерёдно на отдельные федерации. Продолжением начатой в Сент-Имье линии стала отмена голосования на конгрессах по принципиальным вопросам. Серьёзные разногласия вызвал вопрос о всеобщей стачке. Если бакунисты считали всеобщую стачку единственным средством осуществления социальной революции, то представители других анархистских партий отрицали возможность всеобщей стачки, допуская необходимость частичных стачек.
В ходе работы Брюссельского конгресса «Интернационала анархистского» (7-13 сентября 1874 года) внутренние разногласия переросли в прямое противостояние. Итальянские бакунисты не приняли участие в конгрессе, объявив о начале «прямых действий» (организации заговоров). К этой же позиции склонялась испанская федерация. На последних конгрессах «Интернационала анархистского» в Берне (26-29 октября 1876 года) и Вервье (6-8 сентября 1877 года) участникам не удалось прийти к соглашению по принципиальным вопросам (роль государства, участие в политической борьбе, влияние политических партий и социал-демократического движения и др.). После проведения интернационального социалистического конгресса в Генте (9-15 сентября 1877) объединение фактически распалось.