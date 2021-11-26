Дезами (фр. Dezamy), Теодор Александр (04.03.1803, Люсон ‒ 24.07.1850, Люсон)

Дезами` (фр. Dézamy), Теодор Александр (04.03.1803, Люсон — 24.07.1850, Люсон) — французский мыслитель, представитель утопического коммунизма. Последователь Г. Бабёфа, в 1830-е входил в тайное бланкистское «Общество времен года» («Société des Saisons»), после разгрома которого в 1839 стал членом тайного коммунистического общества «Рабочие-уравнители». От большинства утопистов отличался последовательной защитой материалистического понимания мира и природы человека. В 1840-е сотрудничал в журналах «Эгалитер» («L’Égalitaire») и «Коммюнотер» («Le Communautaire»). В 1842 опубликовал «Кодекс общности» (Code de la communauté, рус. пер. М., 1959), в котором выступил против капиталистического строя, за ликвидацию частной собственности, социальную революцию и установление революционной диктатуры. Сторонник создания «народной партии», в 1846 организовал утопическое коммунистическое общество «Солидарная ассоциация». В 1848 издавал газету «Права человека. Трибуна пролетариев» («Les droits de l’homme. Tribune des prolétaires»). Принял активное участие в революции 1848 во Франции (см. Революции 1848— 1849), выступил организатором демонстраций рабочих 28 февраля и 18 марта. Вместе с Э. Бланки организовал «Центральное республиканское общество», участвовал в выборах в Национальное собрание. После поражения июльского восстания 1848 отошел от политической деятельности. Соч.: Discours sur l’égalité. Paris, 1840; Code de la communauté. Paris, 1842. (2012); Le jésuitisme vaincu et anéanti par le socialisme. Paris, 1845; Organisation de la liberté et du bien-être universel. Paris, 1846. Лит.: Волгин В. П. Француз­ский утопический социализм. М., 1960; Bravo J.- M. Les Socialistes avant Marx. Paris, 1979; Maillard A. La communauté des Égaux. Le communisme néo-babouviste dans la France des années 1840. Paris, 1999; Tumminelli R. Dézamy e l’utopia sociale. Milan, 1984. А. О. Хорошева.