ЗРЗАВЫЙ ЯН

Чешский художник, график, иллюстратор и сценограф, видный представитель чешского авангардного искусства начала ХХ в.

Становление

Родился 5 ноября 1890 г. близ города Гавличкув-Брод в центральной Чехии в семье учителя. Был шестым ребенком в семье. В детстве сменил несколько школ: сначала посещал гимназию в Гавличковум-Броде, затем – городскую школу в Кутной Горе, после чего снова вернулся в родной город. В 1905 г. поступил в строительный техникум в Брно, однако вскоре тяжело заболел и вынужден был оставить обучение.

С детства Ян Зрзавый любил рисовать и мечтал стать художником. Впервые он познакомился с искусством через сказки, кукольные спектакли, репродукции знаменитых картин и старые календари с иллюстрациями Миколаша Алеша. Посещая церковь во время воскресной службы, Зрзавый познакомился с религиозным искусством и его мистикой.

В 1905 г. он решил исполнить детскую мечту и предпринял попытку поступить в Школу прикладного искусства в Праге, однако провалил экзамен. Оставшись в столице, Зрзавый стал учиться живописи в частном порядке. Сначала он посещал студию Карла Рейснера, затем учился у Франтишека Жупанского, который вскоре закрыл свою школу, и, наконец, у Франтишека Женишека мл.

В 1907 г. Зрзавый успешно поступил в Пражскую школу прикладного искусства на курс к художнику Эмануэлю Дите. Проучившись там два года, Зрзавый был отчислен. Однако как художник он никогда не останавливался в своем развитии. Сама атмосфера Праги с ее богатой творческой средой, обилием художественных выставок, театральных постановок, новых искусствоведческих и критических журналов, таких как «Вольне смеры» («Volné směry»), питала его и давала новые импульсы для творчества. В этот период своей жизни Зрзавый познакомился с творчеством чешского поэта Юлиуса Зейера , вдохновлявшего его на протяжении всей жизни. Так, например, Зрзавый заимствовал у Зейера мотив Клеопатры, присутствующий сразу на нескольких одноименных картинах. Литературные амбиции были и у самого Зрзавого, он предпринимал попытки писать стихи.

Творчество

В 1907 г. в Праге прошла выставка французских импрессионистов , сильно повлиявшая на творчество многих молодых чешских художников того времени. На Зрзавого сильное впечатление произвели работы Ван Гога , Гогена и Мунка . В духе постимпрессионизма выполнены работы Зрзавого того времени: «Портрет скульптора», «Кампа» (обе 1907) и др. В ноябре 1907 г. художник совершил поездку в Париж, короткую, но оставившую след в его памяти навсегда. Там он смог увидеть работы Леонардо да Винчи , в частности «Мону Лизу». Он охотно учился у старых мастеров, копировал их, перерабатывал подсмотренное у них в собственных произведениях, таких как «Спящий мальчик», «Меланхолия», «Нагорная проповедь» («Kázání na hoře», все 1912).

В 1907 г. в творчестве художника произошел прорыв, ставший откровением и для него самого: он пишет «Долину печали». Эта работа стоит особняком во всем его творчестве, на нее не похожи ни предшествующие, ни последующие его картины. Ее написание он сам характеризовал как «радость от создания живой формы, вырванной из хаоса подсознания». Классическая тема символистов – тоскующая девушка, погруженная в полумрак природы, показана Зрзавым совершенно уникально. Образ девушки, призрачный пейзаж действительно напоминают скорее видения, вырвавшиеся из подсознания, чем реально существующие объекты. В этой работе отсутствуют прописанные детали реальности, что сближает ее с живописью примитивизма.

В 1909 г. художник создал своего рода антипод и дополнение к этой картине – «Веселых путниц». Это произведение гораздо более радостно по своему настроению, выполнено в более светлых оттенках. При этом оно несет в себе ту же «оцепенелую неподвижность и тоскливое ожидание».

В 1910 г. Зрзавый вместе с Йозефом Вахалем, Яном Конупкем и Франтишкем Коблигой стоял у истоков свободного художественного объединения «Sursum». Художники позиционировали себя как поздних символистов, экспонировали свои работы в Брно (1910) и Праге (Муниципальный дом, 1912). После 1912 г. группа начинает распадаться. В 1912-1917 гг., а затем в 1919-1923 гг. Зрзавый входил в крупнейшее чешское художественное объединение – «Манес». В 1918 г. он вошел в группу «Чешские упрямые», принимал участие в их выставках.

Зрзавый в своем творчестве прошел период увлечения кубизмом : работы «Натюрморт с ландышами», «Библейский пейзаж», «Луна с ландышами» (все 1913). Однако эта увлеченность быстро проходит. Зрзавый искал в кубизме абстрагированность и лаконичность форм, однако он никогда не пытался разложить цельную форму на составляющие, кристаллизовать ее. Переработав кубизм и взяв от него необходимое, Зрзавый наконец пришел к собственному стилю, который проявился в «Медитации», «Горе», «Пейзаже с цветком» (все 1915), «Клеопатре» (1919), «Меланхолии II» (1920) и др.

Полотна Зрзавого 1920-х гг. считаются образцами чешского магического реализма. В это время он часто обращается к пейзажу, картины его приближаются по стилистике то к примитивизму, то к неоклассицизму.

С 1931 по 1959 г. Зрзавый занимался оформлением сцены для музыкальных спектаклей Чешского национального театра. В 1947-1950 гг. был профессором живописи и композиции на философском факультете университета Палацкого в Оломоуце. В 1966 г. получил звание народного художника. В 1960-х гг. занимался иллюстрацией и оформлением книг. В 1971 г. он выпустил свою автобиографическую книгу.

12 октября 1977 г. Ян Зрзавый скончался в Праге в возрасте 86 лет.