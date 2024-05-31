Жизнь без романтического флёра. Мировая литература XIX века Для литературы XIX век – время необычайного расцвета. Ослабление аристократических порядков, действующие по всей Европе освободительные движения, зарождение урбанизированных обществ, научный прогресс и промышленный бум предопределили иной взгляд на человека и его место в мире. На чтение: 6 минут

Для литературы XIX век – время необычайного расцвета. Ослабление аристократических порядков, действующие по всей Европе освободительные движения, зарождение урбанизированных обществ, научный прогресс и промышленный бум предопределили иной взгляд на человека и его место в мире. Все важнейшие перемены и потрясения были осмыслены и отражены в романах – главном жанре столетия, а все душевные переживания и духовные прозрения оказались запечатлены в поэзии, обретшей новые ритмы и интонации.

Общие тенденции развития литературы в XIX веке

Литература – очень чуткий барометр состояния общества, его тревог и чаяний, ценностей и предпочтений. Исторический XIX век в Европе начался в 1789 году, когда после взятия Бастилии рухнул Старый порядок, и на весь мир прогремел лозунг «Свобода, равенство, братство». Революционные и следом наполеоновские войны перевернули все вверх дном, поколебали основы монархического миропорядка, заставили усомниться в торжестве разума. Бурные страсти, королевские головы под ножом гильотины, дыхание пробуждающихся народов стали той протоплазмой, из которой родился романтизм.

Промышленная революция диктовала свои законы. Рост фабрик и заводов, гул гудков и грохот парового котла, непрерывное разрастание материальной цивилизации и утрата привычных радостей сельской общины проложили дорогу реализму, отказавшемуся от романтических чудес и рыцарских подвигов в пользу точного и трезвого взгляда на действительность. Когда же грандиозные достижения эпохи, ее стальной вал и бензиновые пары стали не восхищать и потрясать, но все более ужасать и отталкивать, на литературной сцене возник символизм. Эти три направления – романтизм, реализм, символизм – выразили три главных восприятия XIX столетия. Остальные направления, имевшие некоторое значение – такие как натурализм и декадентство – являлись продолжением реализма и символизма соответственно, а прерафаэлиты и трансцендентализм имели локальное распространение: первое – в Англии, второе – в США.

Что касается жанров, то в первой трети века особым успехом пользовались исторический роман, поэма и ода; в 1830-х – 1860-х гг. господствовала реалистическая проза – преимущественно романы, повести и новеллы, а 1870-е – 1890-е гг. вернули широкий интерес к поэзии и возродили драматургию.

В XIX веке книжные тиражи выросли как минимум в 10 раз. Большой спрос у читающей публики имели литературные журналы, часто публикующие художественные произведения по частям. Это приносило приличную прибыль и издательствам, и авторам. Подобную практику ввели французы в 1820-х гг.: в случае успеха она гарантировала стремительный рост тиражей. Так заслужили свою славу Оноре де Бальзак, Эжен Сю, Александр Дюма, Жюль Верн и другие. В то же время, значительный приток полуобразованной публики создал массовый рынок «неприхотливой литературы», всевозможных уголовных и любовных романов с заимствованными сюжетами и ходячими образами – то, что в России называли лубком. Нередко эти ныне основательно забытые произведения имели тиражи больше, чем у прославленных классиков.

Романтизм

Движение романтизма зародилось в самом конце XVIII столетия как ответ на эпоху Просвещения и реакция на революционные события во Франции. Романтики утверждали, что над человеком властвует не разум, а произвол иррациональных стихий. Они подняли выше всего романтического героя и утверждали истинность мечты. Романтизм появился почти одновременно в Германии и Англии, а уже через несколько лет распространился по всей Европе и проник в Америку. Сохраняя общие «видовые черты» и целостность умонастроения, романтизм в каждой стране имел яркие особенности.

Писатели Фридрих фон Харденберг (Новалис), братья Фридрих и Август Вильгельм Шлегели, Людвиг Тик, Вильгельм Генрих Ваккенродер стояли у истоков немецкого романтизма. Вдохновленные философской концепцией Иоганна Готфрида Гердера о «духе народов», они основали «йенскую школу». Романтическое подобно истинной сказке, – утверждали йенцы, – и вместо «порядка» должен существовать одухотворяющий синтез, который невозможно исчерпать никакой теорией. Поэтому в своих произведениях они первостепенное значение уделяли таинственному и магическому, а также единству эстетического и религиозного начала, иронии и универсальной поэзии.

В романах Фридриха Шлегеля «Люцинда» (1799) и Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1800) были даны первые образцы романтического метода. С йенскими романтиками близко общался великий немецкий поэт Фридрих Гёльдерлин. Кружок в Йене просуществовал шесть лет и распался в 1804 году. Через год в Гейдельберге Клеменс Брентано, Ахим фон Арним, Йозеф Гёррес, братья Якоб и Вильгельм Гриммы продолжили дело первых романтиков, проявляя наибольший интерес к собиранию фольклора (знаменитые «Сказки» братьев Гримм, «Символика и мифология древних народов» Гёрреса) и сочинению исторических эпосов и баллад с патриотическим посылом. Под воздействием гейдельбергской школы сформировался талант крупнейшего лирика эпохи Йозефа фон Эйхендорфа. Помимо этих групп, в Германии работали такие талантливые писатели-романтики как Жан Поль, Адельберт фон Шамиссо, Эрнст Теодор Гофман («Элексир дьявола» и «Житейские воззрения кота Мурра»). Среди создателей романтической драмы первое место держал, безусловно, Генрих фон Клейст.

Рождение английского романтизма связано с поэтами Озерной школы – Уильямом Вордсвортом, Сэмюэлом Кольриджем и Робертом Саути. В своем творчестве они стремились, по их собственным словам, прилежно следовать законам природы и придавать новизну вещам с помощью воображения. Главными темами их баллад, сонетов и поэм были переживание природы, неизбывность одиночества, средневековые мотивы. Обновленный поэтический язык лейкистов придал их стихам непередаваемое очарование и послужил прологом к деятельности Джона Китса, Перси Биши Шелли и Джорджа Гордона Байрона. Байрон оказал самое глубокое и повсеместное влияние на триумфальное шествие романтизма по свету. Громогласный и остроумный талант, нашедший полное воплощение в литературном герое Чайлд Гарольде – гордом цинике, страстном любовнике и одиноком бунтаре – обрел повсеместное восхищение, а байронический герой стал эталоном героя романтической литературы по всей Европе.

Среди прозаиков огромной популярности добился Вальтер Скотт, чьи романы о средневековой Англии, Шотландии и Европе («Айвенго», «Кветин Дорвард» и др.) почти сразу переводились на все европейские языки. Прекрасное художественное мастерство продемонстрировали также Томас де Куинси, Чарльз Лэм, Уильям Хэзлитт и другие.

Французский романтизм первоначально культивировали противники Наполеона, – Анна-Луиза Жермена де Сталь, Бенжамен Констан, Франсуа Рене де Шатобриан, – поэтому в полную силу он вошел только после Реставрации, но сразу же занял ведущее место в Европе. В 1820-е – 1830-е гг. имена Альфонса де Ламартина, Шарля Огюстена де Сент-Бёва, Альфреда де Виньи и Альфреда де Мюссе высоко ценились среди любителей изящной словесности, однако над всеми возвышалась фигура Виктора Гюго. Его романы и пьесы («Собор Парижской богоматери», «Эрнани», «Рюи Блаз» и другие) имели шумный успех, а его авторская манера повлияла на целое поколение европейских литераторов. К поздним романтикам принадлежит и автор знаменитых остросюжетных исторических романов Александр Дюма-старший.

Среди выдающихся писателей-романтиков других стран необходимо упомянуть итальянца Джакомо Леопарди, поляка Адама Мицкевича, американцев Вашингтона Ирвинга, Генри Лонгфелло и Фенимора Купера, венгра Шандора Пётефи, датчанина Адама Готлоба Эленшлегера и других.

Реализм

Термин «реализм» в литературоведческом смысле впервые применил Фридрих Шиллер, в начале XIX века противопоставляя его «идеализму». Как художественное течение, противостоящее крайностям романтизма, реализм стал формироваться только в 1830-е гг. Главные принципы данного направления заключались в стремлении к объективному описанию героев, без романтического флёра и идеализации, глубокий интерес к социальным проблемам общества и повседневному быту. В отличие от романтиков, реалисты касались жгучих современных тем, нередко сближаясь с публицистикой. Сторонников данного метода причисляли к «натуральной» или «позитивной» школе.

На стыке романтизма и реализма работали Стендаль и Бальзак – крупнейшие французские прозаики первой половины XIX века. Стендаль формулировал основные принципы своего творчества как отважность разума и приложение математики к человеческому сердцу. Схожих взглядов, но в более грандиозном масштабе, придерживался и Бальзак. Поэтому психологический анализ наряду с остросоциальными проблемами составил сущность реалистического метода, а эти авторы стали зачинателями жанра социально-психологического романа, на протяжении столетия 1850–1950 гг. занимавшего центральное место в художественной литературе. «Красное и черное» и «Пармская обитель» Стендаля, «Человеческая комедия» Бальзака проложили дорогу целой плеяде первостепенных писателей-реалистов – Просперу Мериме, Гюставу Флоберу, Ги де Мопассану во Франции, Чарльзу Диккенсу, Уильяму Теккерею в Англии, И.С. Тургеневу, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому, А.П. Чехову в России.

Проспер Мериме перенес реалистический метод в прошлое, и в самом известном своем романе «Хроники времен Карла IX» о гугенотских войнах он попытался на основе исторических свидетельств воссоздать мир человека XVI века. В зрелые годы Мериме предпочитал работать в жанре новеллы. Здесь он достиг выдающихся вершин, с истинным мастерством моделируя различные взгляды и восприятия на одно и то же событие, виртуозно применяя открытый финал и т.д. Одна из лучших новелл Мериме – «Кармен» – послужила основой для знаменитой одноименной оперы Жоржа Бизе.

Гюстав Флобер в своем доскональном анатомическом анализе современного общества доходил до безжалостного обличения буржуазной морали. Его роман «Госпожа Бовари», опубликованный в 1857 году, стал причиной громкого скандала. Главная героиня Эмма, разочарованная мужем и безразличная к дочери, ищет выход от внутренней опустошенности в любовных утехах на стороне, что в итоге приводит к разорению семейства и ее самоубийству. Суд над Флобером «за воспевание порока», начатый сразу по выходу книги, привлек к той повышенное внимание, и за несколько недель «Мадам Бовари» разошлась тиражом свыше 20 000 экземпляров. Эстетика Флобера с установкой на безличное письмо с отказом от эмоционального фона и авторского комментария, описание усредненного человека, а не героя, представляла собой нечто вроде научно-естественного подхода и оказала большое влияние на писателей натуральной школы.

Один из них – Ги де Мопассан – получил любовь публики за всеобъемлющее описание любовной темы. В своих романах, новеллах и рассказах он с острой наблюдательностью и тонким пониманием описывал перипетии сердечных переживаний своих персонажей. Нередко героинями Мопассана становились девушки легкого поведения, которые, по мнению автора, тоже могли быть смелы и патриотичны (Пышка, Рашель). В романе «Милый друг» через карьеру беспринципного, но смазливого Жоржа Дюруа Мопассан с едкой иронией описывал современное французское общество.

Прежде чем стать писателем, Чарльз Диккенс побывал подсобным рабочим, посыльным, стенографистом, репортером. Его замечательные литературные способности стали очевидны после выхода «Посмертных записок Пиквикского клуба», первого его романа. Следующие произведения только упрочили репутацию самого талантливого романиста Англии. Для Диккенса 1830-х – 1840-х гг. характерна вера в торжество справедливости: злодеи всегда наказаны, а герои торжествуют («Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын»). В 1850-е – 1860-е гг. писатель отошел от прямолинейных трактовок, его персонажи усложнились психологически, как и сюжет романа, и его форма, в повествовании появились символические нотки («Жизнь Дэвида Копперфилда», «Большие надежды», «Холодный дом»).

Уильям Теккерей написал свою самую знаменитую книгу «Ярмарка тщеславия» в качестве противовеса романтическому оптимизму ранних работ Диккенса. Обладая дарованием сатирика, Теккерей проницательно изобразил современное ему британское общество через судьбы двух женщин – хваткой корыстной Бетти и нежной кроткой Эмили. В итоге героини оказываются такими же участниками ярмарки житейской суеты, как и все, а сам автор определил свое произведение как «роман без героя».

В немецкой литературе, в отличие от английской, французской и русской, не сложилось сильной классической реалистической школы – за исключением, пожалуй, Генриха Гейне. Но и у этого прекрасного лирика нередко преобладало романтическое начало, как и у крупнейшего американского прозаика середины XIX века Германа Мелвилла, автора «Моби Дика». Как романтик начинал литературную карьеру и создатель «новой драмы» норвежец Генрик Ибсен. Однако его творчество настолько многогранно, что включало в себя не только романтические, но и реалистические, натуралистические и символистские мотивы.

Символизм

Символизм зародился во Франции в 1870-е гг., после крушения Второй империи. Он стал ответом на «одряхление прежнего мира» и являлся господствующим культурным течением вплоть до начала Первой мировой войны. Символизм отражал брожение умов в ожидании «конца века», неудовлетворенность текущим положением, когда научные открытия уже не вдохновляли, а серость повседневности заставляла искать «не реальное, но реальнейшее». Символисты трактовали свое творчество как поиск внутреннего смысла слова, как погружение в слово, как спасение мира от его косности через символ, который есть глубинное понимание сути и обретение подлинной реальности. Символ – не иносказание, а сама жизнь творчества.

В своих творческих поисках и грёзах символисты искали алхимию и инженерию, возвышались, углублялись, озарялись, утончались. Большое значение вновь обрели аллегории и стилистические кульбиты. В лучших своих образцах символисты доходили до невероятных поэтических высот, в худших – впадали в декадентскую заумь и словесный балаган. Сложные теоретические построения символистов, тоска по мировой культуре и тяга к экзотическим поэтическим формам делали их достаточно элитарными для широкой публики. И всё же это «искусство для искусства» имело важнейшее значения для европейской культуры, став мостом в XX век – к новым открытиям, к новой эстетике, к новому миру.

Предшественниками символистских настроений были Шарль Бодлер, Эдгар Аллан По и Фридрих Ницше. Свое полное выражение символизм нашел в творчестве французских «проклятых поэтов» – Артюра Рембо, Тристана Корбьера, Поля Верлена, Огюста Вилье де Лиль-Адана, Стефана Малларме и других, а уже к концу 1880-х гг. обрел статус самого модного и изысканного культурного явления, вошел в танец, живопись, драму, в настроение эпохи, и распространился от норвежских фиордов до палящего сицилийского солнца, от португальского побережья до русских равнин и далее.

Назовем ключевые фигуры в литературе символизма 1880–1910-х гг. Кроме вышеуказанных проклятых поэтов это французы Жюль Лафорг, Поль Валери, Поль Фор, бельгийцы Морис Метерлинк и Эмиль Верхарн, немцы Райнер Мария Рильке и Гуго фон Гофмансталь, англичанин Оскар Уайльд, португалец Антониу Нобре, норвежцы Генрик Ибсен (позднее творчество) и Кнут Гамсун (раннее творчество), созвездие русских поэтов Серебряного века (Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иннокентий Анненский и другие).

Символизм стал источником вдохновения для таких титанов XX века как Томас Элиот, Франц Кафка, Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Уильям Фолкнер и многих других.

Русская литература как часть европейской культуры XIX века

XIX век – высочайшая вершина русской литературы, ее золотой век, эпоха феноменальных достижений и время всемирного признания. О глубокой связи русской литературы с европейской культурой в это время указывает тот факт, что, хотя отечественные писатели полностью избавились от ученических комплексов и решились мыслить и творить самостоятельно, они прошли через те же этапы развития, что и европейцы – романтизм, реализм, символизм.

После карамзинской реформы литературного языка, придавшей последнему плавность и музыкальность, лучшие поэты восприняли эстетику живого дыхания и заговорили на современном языке, лишенного тяжеловесности классицизма. Под воздействием Роберта Бёрнса, Андре Шенье, Эвариста Парни и, прежде всего, Джорджа Гордона Байрона они прониклись духом романтизма, но придали ему неповторимую родную интонацию. Начиная с В.А. Жуковского, заложившего основы Золотого века, и до гибели М.Ю. Лермонтова русская поэзия переживала исключительный взлет. Е.А. Баратынский, Н.М. Языков, А.С. Грибоедов, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, П.А. Вяземский и, конечно, А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов обогатили сокровищницу отечественной литературы неувядаемыми шедеврами. В 1830–1840-е гг. причудливо переплетая в своих произведениях романтизм и реализм, творил Н.В. Гоголь.

Господство реализма в русской литературе 1850–1880-х гг. обусловлено теми же причинами, что и на Западе – рождением новых умонастроений на фоне капиталистических перемен и научных открытий. Первым из великих, успешно применившим полностью реалистический подход к своим произведениям, стал И.С. Тургенев. Его «Записки охотника» и «Отцы и дети» имели огромный успех у читающей публики, особенно у передовой молодежи. Тургенев долгое время прожил во Франции и его книги чрезвычайно ценили Проспер Мериме, Жорж Санд, Ги де Мопассан, Эмиль Золя, Гюстав Флобер.

Еще большее признание выпало на долю Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» произвели сенсацию во всем читающем мире. Новаторские психологические, композиционные и стилистические приемы Толстого повлияли на творчество Бернарда Шоу, Эрнеста Хемингуэя, Генриха Манна, Ромена Роллана, Анатоля Франса, Джона Голсуорси и многих других. Богоискательская философия Достоевского, его вечные вопросы и мятущиеся герои стали полем для глубоких размышлений Фридриха Ницше, Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Франца Кафки, Жана-Поля Сартра, Альбера Камю, Карла Ясперса.

Среди других русских реалистов XIX столетия обязательно нужно упомянуть М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, А.П. Чехова, В.Г. Короленко.

У истоков русского символизма стояли Н.М. Минский, Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт. Изначально их творчество было встречено насмешками, критика отмечала подражательный характер, зависимость от модернистской французской литературы. Отметим, что несколько ранее, но без модных штучек, к символизму тяготели представители «чистой поэзии» – А.А. Фет и Я.П. Полонский. В начале XX века русские символисты преодолели скепсис и недоверие читателей, и с помощью незаурядных талантов таких поэтов как А.А. Блок, А. Белый, И.Ф. Анненский, В.И. Иванов, М.А. Кузмин, А.А. Ахматова и другие заложили основу для нового взлета русской поэзии – Серебряного века.

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