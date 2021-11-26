ЖЕВУСКИЙ ХЕНРИК

ЖЕВУСКИЙ (Ржевуский) ХЕНРИК - польский писатель, публицист .

Из древ­не­го маг­нат­ско­го ро­да (брат К. Со­бань­ской, зна­ко­мой с А.С. Пуш­ки­ным). Мно­го лет со­труд­ни­чал с журналом «Tygodnik Petersburski» («Пе­тер­бург­ский еже­не­дель­ник»). Сто­рон­ник по­ли­тического един­ст­ва Поль­ши с Рос­си­ей, вы­сту­пал в пе­ча­ти про­тив национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. В 1850-е годы чи­нов­ник при цар­ском на­ме­ст­ни­ке в Вар­ша­ве, был ре­дак­то­ром газеты «Dziennik Warszawski». Пер­вая кни­га - «Вос­по­ми­на­ния Се­ве­ри­на Со­п­ли­цы» («Pamiątki J Pana Se­wery­na So­pli­cy...», 1839) пред­став­ля­ет со­бой цикл анек­до­тов (га­вэнд) из жиз­ни шлях­ты XVIII века; ко­ло­рит­ный стиль, юмор с эле­мен­та­ми буф­фо­на­ды при­нес­ли кни­ге из­вест­ность. Её вы­со­ко оце­нил А. Миц­ке­вич , с ко­то­рым Жевуский пу­те­ше­ст­во­вал в 1825 году по Кры­му и встре­чал­ся позд­нее в Ри­ме. В ро­ма­не «Лис­то­пад» («Listopad», 1845-1846, русский перевод 1873 года) Жевуский дал па­но­раму об­щественно-­по­ли­тической жиз­ни Поль­ши XVIII века, идеа­ли­зи­ро­вал сар­ма­тизм и осу­дил про­за­пад­ные тен­ден­ции. Ав­тор бы­то­пи­сательских ро­ма­нов «Кра­ков­ский за­мок» («Zamek Kra­ko­w­s­ki», vol. 1-2, 1847-1848, русский перевод 1875 года), «Ры­царь Лиз­дей­ко» («Ry­cerz Lizdejko», 1852), «За­по­ро­жец» («Zaporożec», 1854) и др.

Сочинения:

Dzieła. Warsz., 1877-1882. Т. 1-6.