ЖЕРОМСКИЙ СТЕФАН
ЖЕРОМСКИЙ СТЕФАН - польский писатель.
Из обедневшей шляхетской семьи. В 1886 году поступил в Варшавскую высшую ветеринарную школу, которую не окончил. Работал библиотекарем в Рапперсвиле (Швейцария; 1892-1896), в Варшаве (1897-1904). В 1895 году опубликовал первые прозаические сборники «Рассказы» («Opowiadania») и «Расклюёт нас вороньё» («Rozdziobią nas kruki, wrony»). В 1908 году был арестован за агитационно-просветительную деятельность, в 1909-1912 годах жил в Париже, затем в Варшаве. В центре прозы Жеромского, соединяющей лиризм с натуралистичной детализацией описаний, - социально-политические проблемы Польши, её прошлое и будущее; его излюбленный герой - интеллигент-бунтарь, одинокий борец со злом. Среди ранних произведений выделяются посвящённые польской деревне повести «Сизифов труд» («Syzyfowe prace», 1897, русский перевод 1909 года) и «Луч» («Promień», 1897, русский перевод 1914 года). Романы «Бездомные» («Ludzie bezdomni», 1900, русский перевод 1900 года) - о польской интеллигенции, «Пепел» («Popioły», 1902-1903, в русском переводе - «Пепелище», 1903; экранизация А. Вайды, 1965) - об участии поляков в наполеоновских войнах принесли Жеромскому популярность и поставили в ряд классиков национальной литературы. Элементы социальной утопии сочетаются с глубоким пессимизмом в романе «История греха» («Dzieje grzechu», 1908, русский перевод 1909 года, многократно экранизирован, в том числе В. Боровчиком, 1975). В последнем романе - «Канун весны» («Przedwiośnie», 1924, русский перевод 1925 года) Жеромский осмысляет новые социальные проблемы, возникшие в независимой Польше после 1-й мировой войны. Среди других произведений - романы «Верная река» («Wierna rzeka», 1912, русский перевод 1926 года), «Краса жизни» («Uroda žycia», 1912), трилогия о событиях 1-й мировой войны «Борьба с сатаной» («Walka z szatanem», 1916-1919); драмы.
Сочинения:
Dzieła. Warsz., 1956–1963. T. 1–25;
Избранные сочинения: В 4 т. М., 1957–1958.