ЗАЙДАН ДЖИРДЖИ

ЗАЙДАН ДЖИРДЖИ - ливанский писатель-просветитель.

Ро­дил­ся в хри­сти­ан­ской се­мье.

Окон­чил Аме­ри­кан­ский университет в Бей­ру­те. Жил в Егип­те.

Ав­тор ро­ма­нов: «Бег­лый мам­люк» (1891 год), «Плен­ник аль-Мах­ди» (1892 год), «Про­из­вол мам­лю­ков», «Борь­ба лю­бя­щих» (оба 1893 год), по­свя­щён­ных ис­то­рии Егип­та XVIII-XIX века; «Егип­тян­ка Ар­ма­но­са» (1896 год) - об араб ских за­вое­ва­нии Егип­та; «Не­вес­та из Фер­га­ны» (1907 год), «Ос­ман­ский пе­ре­во­рот» (1911 год), «Шад­жа­рат ад-Дурр» (1914 год) и др., за­ло­жив­ших ос­но­вы но­во­араб­ско­го ис­то­рического ро­ма­на.

В ро­ма­ни­сти­ке Дж. Зайдан на­шли от­ра­же­ние тра­ди­ции народной по­ве­ст­во­ва­тель­ной литературы, на­зи­да­тель­ной про­све­ти­тель­ной по­вес­ти с ус­лов­ным сю­же­том, ев­ропейского ис­то­рического ро­ма­на XIX века, а так­же прин­ци­пы средне-вековой арабской литературы.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти арабской куль­ту­ры и литературы: «Ис­то­рия му­суль­ман­ской ци­ви­ли­за­ции» (т. 1–5, 1902-1907 годы), «Био­гра­фии зна­ме­ни­тых лю­дей Вос­то­ка» (1902 год), «Ис­то­рия ара­боя­зыч­ной ли­те­ра­ту­ры» (т. 1–4, 1911-1914 годы), а так­же ис­то­рические тру­ды: «Но­вая ис­то­рия Егип­та», «Об­щая ис­то­рия ма­сон­ст­ва » (оба 1889 год), «Все­об­щая ис­то­рия от со­тво­ре­ния ми­ра до на­ших дней» (1890 год), «Ис­то­рия Гре­ции и Ри­ма» (1891 год).