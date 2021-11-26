ЗААР ФЕРДИНАНД ФОН

ЗААР ФЕРДИНАНД ФОН - австрийский писатель.

В 1850-1860 годах на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе. Литературную дея­тель­ность на­чал с конца 1850-х годов. Сре­ди пер­вых литературных про­из­ве­де­ний - ис­то­рическая дра­ма «Им­пе­ра­тор Ген­рих IV» («Kaiser Heinrich IV», Tl 1-2, 1863-1867), но­вел­ла «Ин­но­кен­тий» («Innocens», 1866, русский перевод 1959 года). При­зна­ние Заару при­нес­ла книга «Но­вел­лы из Ав­ст­рии» («Novellen aus Österreich», 1877), ри­сую­щая кар­ти­ны жиз­ни и нра­вов австрийского об­ще­ст­ва; за ней по­сле­до­ва­ли но­вел­ли­стические сборники «Судь­бы» («Schick­sa­le», 1889), «Жен­ские об­ра­зы» («Fra­uen­bilder», 1892), «Camera obscura» (1901), «Тра­ге­дия жиз­ни» («Tragik des Lebens», 1906), раз­ви­вав­шие реа­ли­стические тра­ди­ции австрийской но­вел­ли­сти­ки ( Ф. Гриль­пар­цер , А. Штиф­тер) и пси­хо­ло­гической про­зы И.С. Тур­ге­не­ва. Ус­пе­хом поль­зо­ва­лась ли­ри­ка Заара - сборники «Сти­хо­тво­ре­ния» («Ge­dichte», 1882), «Вен­ские эле­гии» («Wiener Elegien»,1893), про­ник­ну­тые мо­ти­ва­ми «ми­ро­вой скор­би». По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Сочинения:

Sämtliche Werke. Lpz., 1909. Bd 1-12;

Ав­ст­рий­ская но­вел­ла XIX в. М., 1959. С. 231-234.