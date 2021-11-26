ЙЕЙТС УИЛЬЯМ БАТЛЕР

ЙЕЙТС УИЛЬЯМ БАТЛЕР - ирландский поэт, драматург, общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье ху­дож­ни­ка. Учил­ся в ху­дожественной шко­ле в Дуб­ли­не. Пер­вые сти­хи на­пи­сал в 17 лет; де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1885 году. На по­этическую ма­не­ру Йейтса ока­за­ли влия­ние П. Б. Шел­ли, Э. Спен­сер, У. Блейк, а так­же пре­ра­фа­эли­ты. Ис­пы­тал силь­ное ув­ле­че­ние тео­со­фи­ей и ок­куль­тиз­мом; в 1885 году был од­ним из ос­но­ва­те­лей Дуб­лин­ско­го гер­ме­ти­че­ско­го ор­де­на, позд­нее всту­пил в Тео­соф­ское общество.

В соз­дан­ном на ос­но­ве ирландских ми­фо­ло­гичееских пре­да­ний по­этического сборника «Стран­ст­вия Ой­си­на и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («The wande­rings of Oisin, and other poems», 1889 год) на­ме­ти­лась од­на из глав­ных тем твор­че­ст­ва Йейтса - пред­по­чте­ние, от­да­вае­мое со­зер­ца­тель­ной, ду­хов­ной жиз­ни пе­ред жи­знью дея­тель­ной. Ос­мыс­лен­ные в мис­ти­че­ском пла­не ми­фы и об­ра­зы ирландского фольк­ло­ра ста­ли для Йейтса клю­чом к по­ни­ма­нию спря­тан­но­го от не­по­свя­щён­ных смыс­ла ми­ра; твор­че­ст­во, в ко­то­ром сло­во име­ет по­та­ён­ный, скры­тый смысл, сли­лось со свя­щен­но­дей­ст­ви­ем.

По­этические сборники Йейтс «Ро­за» («The rose», 1893 год), «Ве­тер в ка­мы­шах» («The wind among the reeds», 1899 год), «В се­ми ле­сах» («In the seven woods», 1903 год), «Ди­кие ле­бе­ди в Ку­ле» («The wild swans at Coole», 1917 год) и др., а так­же сборник эс­се «Кельт­ские су­мер­ки» («The celtic twilight», 1893 год, русский перевод 1998 год) - наи­бо­лее яр­кие дос­ти­же­ния Ир­ланд­ско­го воз­ро­ж­де­ния и ев­ропейского сим­во­лиз­ма.

В 1899 году Йейтс со­вме­ст­но с ле­ди А. Гре­го­ри и др. ос­но­вал Ирландский литературный те­атр; воз­глав­лял те­атр «Аб­бат­ст­во» (до 1938 года). В дра­ма­тур­гии Йейтса осу­ж­да­ют­ся дес­по­тизм и не­тер­пи­мость («Гра­фи­ня Кэт­лин», «The countess of Kathleen», 1892 год), зву­чат пат­рио­тические мо­ти­вы, при­зы­вы ос­во­бо­дить Ир­лан­дию от английского вла­ды­че­ст­ва («Кэт­лин, дочь Хо­ли­эна», «Ka­thleen ni Hoo­li­han», 1902 год, и др.).

Боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли пье­сы: «Вос­кре­ше­ние» («The resurrection», 1931 год) и «Чис­ти­ли­ще» («Purgatory», 1939 год) на религиозные сю­же­ты; «Смерть Ку­ху­ли­на» («The death of Cuchulain», 1939 год), пе­ре­ла­гаю­щая мо­ти­вы ирландского фольк­ло­ра ; «Ак­тёр Ко­ро­ле­ва» («The player queen», 1922 год) и «Ко­роль ча­со­вой баш­ни» («The king of the great clock to­wer», 1934 год), про­ни­зан­ные фан­та­сти­кой и изо­щрён­ной сим­во­ли­кой. В 1913 году по­зна­ко­мил­ся с Э. Па­ун­дом, под влия­ни­ем ко­то­ро­го на­пи­сал пье­сы в ду­хе японского те­ат­ра «но»: «У яс­т­ре­би­но­го ис­точ­ни­ка» («At the hawk’s Well», 1916 год) и др.

В начале 1910-х годов по­этический стиль Йейтса под­верг­ся зна­чительным из­ме­не­ни­ям: Йейтс от­ка­зал­ся от по­этических ус­лов­но­стей в поль­зу бо­лее лич­но­cт­но­го сти­ля и ис­поль­зо­ва­ния про­сто­го, час­то при­бли­жен­но­го к раз­го­вор­но­му, язы­ка. Йейтс соз­да­ёт собственную ми­фо­ло­гию, на­сы­щая позд­нюю ли­ри­ку точ­ны­ми, «пред­мет­ны­ми» об­раз­ами, сквозь обы­ден­ность ко­то­рых про­сту­па­ет со­кро­вен­ный смысл бы­тия [сборники «Баш­ня» («The tower», 1928 год), «Вин­то­вая ле­ст­ни­ца» («The win­ding stair», 1929 год)].

Сре­ди про­из­ве­де­ний, по­свя­щён­ных па­мя­ти ирландских бор­цов за сво­бо­ду, наи­бо­лее из­вест­но стихотворение «Пас­ха 1916 го­да» («Easter, 1916», 1916 год) - раз­мыш­ле­ние о це­не, ко­то­рую при­хо­дит­ся пла­тить за про­гресс, о жерт­вах ис­то­рии и её смыс­ле. Йейтс - ав­тор эс­се «Ви­де­ние» («A vision», 1925 год), ста­тей о литературе и те­ат­ре, со­ста­ви­тель ан­то­ло­гий английской ли­ри­ки и др. Но­бе­лев­ская пр​емия (1923 год) . Пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний Йейтса на русский язык по­яви­лись в 1930-х годах.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Из­бран­ные сти­хо­тво­ре­ния. М., 1993;

Из­бран­ные сти­хо­тво­ре­ния ли­ри­че­ские и по­ве­ст­во­ва­тель­ные. М., 1995;

The collected works. N. Y., 1997–. Vol. 1–; Роза и Башня. М., 1999;

The collected poems. 2nd ed. Ware, 2000.