ДВОРЕЦ

ДВОРЕЦ - монументальное парадное здание.

Пер­во­на­чаль­но - ре­зи­ден­ция вла­сти­те­ля или пред­ста­ви­те­лей выс­ших сло­ёв об­ще­ст­ва; со сред­них ве­ков - так­же важ­ней­шие зда­ния ор­га­нов государственной вла­сти, а с XIX века - осо­бо зна­чительные со­ору­же­ния различного об­щественного на­зна­че­ния. Для двор­цо­вой ар­хи­тек­ту­ры раз­ных эпох ха­рак­тер­но уча­стие вы­даю­щих­ся зод­чих, жи­во­пис­цев , мас­те­ров де­ко­ра­тив­но­го искусства. Уже в ран­них ци­ви­ли­за­ци­ях - го­су­дарств Древ­не­го Вос­то­ка и восточной час­ти Сре­ди­зем­но­мо­рья - строи­тель­ст­во Дворцов бы­ло во мно­гом свя­за­но с за­да­ча­ми пред­ста­ви­тель­но­сти и с государственной идео­ло­ги­ей. Во Дворцах древнеегипетских фа­рао­нов (например, Рам­се­са III в Ме­ди­нет-Абу, XII век до н. э.) пре­ва­ли­ро­ва­ли по­ме­ще­ния для приё­мов и це­ре­мо­ний; Дворцы кри­то-ми­кен­ской эпо­хи (Кнос­ский Дворец на острове Крит, XX-XV века до н. э.) пред­став­ля­ли со­бой слож­ную ар­хи­тек­тур­но-про­стран­ст­вен­ную ком­по­зи­цию, вклю­чав­шую мно­же­ст­во дво­ров, па­рад­ных, жи­лых и хо­зяйственных по­ме­ще­ний. От персидских Дворцов (в Пер­се­по­ле, VI-IV века до н. э.) со­хра­ни­лись руи­ны тор­жественных вхо­дов, ши­ро­ких ле­ст­ниц, мно­го­ко­лон­ных за­лов.

Но­вая фа­за в раз­ви­тии ар­хи­тек­ту­ры Дворцов на­чи­на­ет­ся с по­строй­ки Дворца рим­ско­го императора Ав­гу­ста (14 год н. э.); за ним по­сле­до­ва­ли Дворцы дру­гих им­пе­ра­то­ров, воз­во­див­шие­ся в Ри­ме на Па­ла­тин­ском хол­ме (от­сю­да латинское на­зва­ние Дворца - palatium, лёг­шее в ос­но­ву со­от­вет­ст­вую­щих тер­ми­нов во многих язы­ках - итальянский palazzo, французский palais, испанский palacio, английский palace, немецкий Palast, русские па­ла­ты и др.). Рим­ские Дворцы от­ли­ча­лись сим­мет­ри­ей основных ре­пре­зен­та­тив­ных, рос­кош­но от­де­лан­ных по­ме­ще­ний (дво­рец Фла­ви­ев, I век н. э.), ко­то­рые рас­по­ла­га­лись во­круг од­но­го или не­сколь­ких дво­ров, пре­вра­щён­ных в са­ды с фон­та­на­ми, во­до­ёма­ми и скульп­ту­рой; раз­но­об­раз­ные в пла­не за­лы бы­ли пе­ре­кры­ты сво­да­ми и ку­по­ла­ми, соз­да­вав­ши­ми строй­ную сис­те­му со­под­чи­нён­ных внутренних про­странств («Зо­ло­той дом» Не­ро­на, I век н. э.). Ве­ли­че­ст­вен­ные руи­ны этих Дворцов по­ра­жа­ют раз­ма­хом и мо­ну­мен­таль­но­стью. По об­раз­цу рим­ских Дворцов строи­лись ре­зи­ден­ции им­пе­ра­то­ров и их на­ме­ст­ни­ков в ев­ропейских, ази­атиатских и африканских про­вин­ци­ях (Дворец Ди­ок­ле­тиа­на в Спли­те, около 300 года), а позд­нее так­же на тер­ри­то­ри­ях, вхо­див­ших в Ви­зантийскую им­пе­рию, где они ви­до­из­ме­ня­лись со­от­вет­ст­вен­но ме­ст­ным ус­ло­ви­ям и ху­дожественным тра­ди­ци­ям [Боль­шой дво­рец (IV-VI века) и Бу­ко­ле­он (V-VIII века) в Кон­стан­ти­но­по­ле].

С раз­ви­ти­ем средневековых го­ро­дов-рес­пуб­лик в Ев­ро­пе (пре­ж­де все­го в Ита­лии) поя­ви­лись Дворцы ор­га­нов му­ни­ци­паль­но­го са­мо­управ­ле­ния и долж­но­ст­ных лиц (Па­лац­цо Пуб­ли­ко в Сие­не, Дво­рец до­жей в Ве­не­ции, Па­лац­цо Век­кьо во Фло­рен­ции), так­же бо­га­тых и знат­ных го­ро­жан (Па­лац­цо Ме­ди­чи–Рик­кар­ди во Фло­рен­ции). На раз­ви­тие двор­цо­вой ар­хи­тек­ту­ры Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии ока­за­ли влия­ние мав­ри­тан­ские Дворцы XIII-XIV веков, от­ли­чав­шие­ся изо­щрён­но­стью и бо­гат­ст­вом де­ко­ра (Аль­гам­бра в Гра­на­де, Аль­ка­сар в Се­ви­лье и др.). На­ря­ду с мо­нар­ха­ми и зна­тью Дворцы строи­ли так­же выс­шие ие­рар­хи Церк­ви (пап­ские Дворцы в Ор­вие­то, XIII век, и в Авинь­о­не, XIV век; епи­скоп­ские ре­зи­ден­ции, пат­ри­ар­шие и ар­хие­рей­ские па­ла­ты на Ру­си). В русских средневековых двор­цо­вых ком­плек­сах XII-XVII веков яр­ко вы­ра­же­на жи­во­пис­ность про­стран­ст­вен­ной ком­по­зи­ции, в ко­то­рой ор­га­ни­че­ски со­че­та­лись раз­лич­ные по функ­цио­наль­но­му на­зна­че­нию час­ти зда­ния (хо­ро­мы, се­ни, те­ре­ма, служ­бы); сре­ди них важ­ное зна­че­ние име­ли вы­сот­ные объ­ё­мы церк­вей, ко­ло­ко­лен и т. д. (кня­же­ский Дворец в Бо­го­лю­бо­ве, Те­рем­ной дво­рец Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, не­со­хра­нив­ший­ся де­ревянный Дворец в Ко­ло­мен­ском).

В Ев­ро­пе в те­че­ние XV-XVI веков ре­зи­ден­ции фео­да­лов, ко­то­рые в сред­ние ве­ка бы­ли ук­ре­п­лён­ны­ми зам­ка­ми и кре­по­стя­ми, по­сте­пен­но ос­во­бо­ж­да­ют­ся от обо­ро­нительных функ­ций и при­об­ре­та­ют чер­ты Дворцов (пе­ре­строй­ка Лув­ра в Па­ри­же). Мо­ну­мен­таль­ные Дворцы XVI-XVIII веков с про­стор­ны­ми внутренними дво­ра­ми, с за­ла­ми для приё­мов, по­ме­ще­ния­ми для биб­лио­тек, ху­дожественных со­б­ра­ний и т. д. от­ли­ча­лись па­рад­ной ре­пре­зен­та­тив­но­стью (в Ита­лии - Кви­ри­наль­ский дво­рец в Ри­ме; в Ис­па­нии - Эс­ко­ри­ал, а так­же не­до­стро­ен­ный Дворец императора Кар­ла V в Гра­на­де; во Фран­ции - Фон­тенб­ло; в Ав­ст­рии - Бель­ве­дер в Ве­не; в Рос­сии - Зим­ний дво­рец в Санкт-Пе­тер­бур­ге и др.). На­чи­ная с эпо­хи ба­рок­ко и клас­си­циз­ма (до начала XIX века) по­лу­ча­ют раз­ви­тие двор­цо­во-пар­ко­вые ан­самб­ли, за­ни­маю­щие об­шир­ную тер­ри­то­рию. Дворцы ча­ще все­го рас­по­ла­га­ет­ся на главной пла­ни­ро­воч­ной оси ре­гу­ляр­но­го пар­ка и до­ми­ни­ру­ет над ок­ру­жаю­щим про­стран­ст­вом [Во-ле-Ви­конт и Вер­саль во Фран­ции; Бле­нейм и Бу­кин­гем­ский дво­рец в Анг­лии; Шён­брунн в Ав­ст­рии; Па­лац­цо Реа­ле в Ка­зер­те в Ита­лии; Аранху­эс в Ис­па­нии; Цвин­гер и Пот­сдам в Гер­ма­нии; императорские и ве­ли­ко­кня­же­ские Дворцы в Ора­ни­ен­бау­ме, город Пет­род­во­рец (Пе­тер­гоф), Цар­ском Се­ле (смотри город Пуш­кин), Гат­чи­не, Пав­лов­ске и Ца­ри­цы­не (Москва) в Рос­сии, и др.].

Дворец, как пра­ви­ло, име­ет два фа­са­да: об­ра­щён­ный к па­рад­но­му дво­ру (кур-д’онёр) и пар­ко­вый. Ха­рак­тер­ной чер­той двор­цо­вых ком­по­зи­ций ста­ла ан­фи­ла­да па­радных по­ме­щений. Двор­цы мо­нар­хов час­то слу­жи­ли об­раз­цом для уса­деб ари­сто­кра­тии и дво­рян­ст­ва в Анг­лии, Рос­сии и других стра­нах. Во мно­гих слу­ча­ях вил­лы, ча­ст­ные городские до­ма, особ­ня­ки (итальянский casa или ca’, французский maison и hôtel, английский house или hall, немецкий Haus) так­же при­об­ре­та­ют чер­ты двор­цо­вой по­строй­ки и ти­по­ло­ги­че­ски мо­гут быть от­не­се­ны к Дворцам (Вил­ла Джу­лия в Ри­ме, отель Су­биз в Па­ри­же, Ме­зон-Лаф­фит близ Па­ри­жа, Ка-д’Оро в Ве­не­ции, Кен­вуд-ха­ус в Лон­до­не, Хар­ду­ик-холл в Дер­би­ши­ре, Дом Паш­ко­ва в Мо­ск­ве и др.).

Со­че­та­ние ре­пре­зен­та­тив­ной ар­хи­тек­ту­ры и при­ро­ды ха­рак­тер­но и для двор­цо­во­го зод­че­ст­ва Вос­то­ка. Им­пе­ра­тор­ский дво­рец в Пе­ки­не, им­пе­ра­тор­ские Дворцы в То­кио и Кио­то (Япо­ния) пред­став­ля­ют со­бой ог­ром­ные ком­плек­сы жи­лых зда­ний, па­виль­о­нов и хра­мов, рас­по­ло­жен­ных сре­ди са­дов, под­ни­мав­ших­ся тер­ра­са­ми к цен­тру осе­вой ком­по­зи­ции.

С середины XIX века по­ня­тие Дворца раз­мы­ва­ет­ся; его час­то при­ме­ня­ют ко многим круп­ным, обыч­но рос­кош­но от­де­лан­ным об­щественным зда­ни­ям различного на­зна­че­ния (Хру­сталь­ный дво­рец в Лон­до­не; раз­но­об­раз­ные Дворцы спор­та, съез­дов и кон­грес­сов, куль­ту­ры, бра­ко­со­че­та­ний и т. п.).

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