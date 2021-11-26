ВЕНЯВСКИЙ, Генрик
Польский скрипач-виртуоз, композитор, педагог. Профессор (1862).
В 8 лет поступил в Парижскую консерваторию (1843, кл. скрипки А. Клавеля, затем кл. Массара, 1844–1848). Был стипендиатом русского правительства. В 1846 на выпускном конкурсе получил первую премию, Большую золотую медаль и скрипку работы Гварнери (подарок Императора Николая I).
Окончил Парижскую консерваторию по кл. композиции у И. Колет, получив первую премию (1849–1850).
Концертируя по городам России и Западной Европы, завоевал славу крупнейшего виртуоза своего времени, сотрудничал с Ф. Листом (фп.), Г. Бюловым, К. Таузигом, Ф. Лаубом (скр.), Й. Иоахимом (скр.) и другими.
По техническому совершенству, разнообразию красок и страстности исполнения игру Венявского сравнивали с игрой Н. Паганини. Поклонниками искусства Венявского были Ф. Шопен, А. Мицкевич, С. Монюшко, К. Липиньский.
Владел разнообразным репертуаром, исполняя сочинения Н. Паганини, Г. Эрнста, А. Вьетана, Д. Б. Виотти, Д. Тартини, Г. Берлиоза, Ш. Берио, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, И. С. Баха, Э. Грига, А. Г. Рубинштейна, П. Роде и других, в том числе — собственные сочинения, обогатившие скрипичный репертуар, особенно в области скрипичной жанровой пьесы и художественного этюда.
В 1859 на гастролях в Лондоне познакомился и подружился с А. Рубинштейном. Принял приглашение на место придворного солиста в Санкт-Петербурге (1860). Прожил в России до 1872 года, создав здесь лучшие свои сочинения, в том числе — Второй скрипичный концерт ре минор и «Легенду», а также мазурки, полонезы, этюды-каприсы.
Солист Императорских театров Санкт-Петербурга, концертмейстер Симфонического оркестра Русского музыкального общества (РМО). Выступал как солист, ансамблист и дирижер. Руководитель и 1-я скрипка струнного Квартета Санкт-Петербургского отделения РМО (1860–1862), в котором вместе с ним играли К. Б. Шуберт, К. Ю. Давыдов (влч.), И. Х. Пиккель (нем. Johann Wilhelm Zacharias Pickel, 2-я скр.), и И. А. Вейкман (альт). Выступал с концертами за границей с А. Н. Есиповой (фп.), А. Г. и Н. Г. Рубинштейнами, С. И. Танеевым, П. А. Пабстом (фп.), Д. Арто, П. Луккой (сопрано).
Постоянный участник музыкальных собраний в доме А. Рубинштейна и в салоне Виельгорских. В круг его общения входили Н. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, М. О. Вольф и другие.
В Санкт-Петербургской консерватории: преподаватель музыкальных классов (1860), профессор кл. скрипки и камерного ансамбля (1862–1868). Член выборного Совета профессоров.
Оставил яркий след в развитии русской скрипичной школы. Многие из его учеников стали видными деятелями русской музыкальной культуры. Среди них — Д. А. Панов («Русский квартет»), К. Н. Пушилов, К. Альтани, П. А. Краснокутский.
Участвовал в «Русских концертах» на Всемирной Парижской выставке (1877).
Был профессором Брюссельской консерватории (1874–1877).
Умер во время гастролей в Москве от сердечной недостаточности.
С 1935 проводится Международный конкурс скрипачей имени Г. Венявского.
В 2001 Республика Польша выпустила в честь Венявского памятную монету номиналом в 10 злотых.
В память о Венявском в фойе Малого зала имени А. К. Глазунова Санкт-Петербургской консерватории установлена мемориальная доска.
Нотография:
Список изданных произведений Генрика Венявского // Ямпольский И. Генрик Венявский. М., 1956. С. 39–40;
Произведения Г. Венявского (изданные и неизданные) // Григорьев В. Генрик Венявский. М., 1966. С. 116–118;
Репертуар Г. Венявского // Там же. С. 115–116;
Ямпольский И. М. [Соч. Г. Венявского] // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 1. М., 1973. Стб. 737.
Иллюстрация:
Венявский (Wieniawski), Генрик (Генрих Иосифович) (1835–1880). Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК.
Автор статьи: Н. Б. Селиверстова