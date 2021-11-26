ВАН ГОГ ВИНСЕНТ ВИЛЛЕМ

Нидерландский художник, представитель постимпрессионизма и экспрессионизма. Творчество Винсента Ван Гога оказало значительное влияние на мировое изобразительное искусство.

Ранние годы

Винсент родился в семье кальвинистского пастора Теодора Ван Гога и Анны Корнелии Карбентус, дочери уважаемого книготорговца из Гааги. Будущий художник был назван в честь дедушки по отцовской линии, также священнослужителя. Ван Гоги, чья родословная прослеживается до XVI в., были старой преуспевающей семьей, в которой к XIX в. доминировали две профессии: протестантских пасторов и торговцев картинами.

Приход деревушки Грот-Зюндер в провинции Северный Брабант, где жила семья Ван Гогов, не приносил существенного дохода, поэтому многочисленная семья Теодора и Анны жила скромно. Помимо Винсента у пары родились Анна Корнелия (1855), Теодор (1857), Элизабет (1859), Виллемина (1862) и Корнелис Винсент (1867). Из всей семьи у Винсента сложились наиболее близкие отношения с братом Тео, который долгие годы поддерживал художника как морально, так и материально.

До 11 лет Винсент попеременно обучался в местной деревенской школе и дома. В 1864-1866 гг. он учился в школе-интернате в Зевенберге, в 1866-1868 г. – в колледже Виллема II в Тилбурге. Неожиданно бросив обучение, не закончив учебного года, Винсент вернулся домой. Следуя семейной традиции, он стал младшим продавцом картин в фирме «Гупиль», которой владел его дядя Винсент.

Свое детство Винсент Ван Гог называл «мрачным, холодным и пустым». Отъезд из дома и напряженные отношения с матерью причинили ему много переживаний. Винсент рос замкнутым ребенком, тихим на людях и вспыльчивым дома. Его любимым занятием были долгие прогулки на природе, а среди проявившихся в детстве талантов стоит отметить способность к языкам.

Молодость

Устроившись в 1869 г. в фирму своего дяди, Винсент прошел необходимое для арт-дилера обучение. Ван Гог с большим интересом и вниманием относился к своим должностным обязанностям, и вскоре добился определенных успехов в компании. В 1873 г. его перевели в лондонское отделение фирмы. Винсент научился не только отлично разбираться в живописи, но активно изучал философию, работы по искусствоведению и актуальную художественную литературу. Лондонский период, по мнению многих исследователей, стал одним из самых счастливых периодов в жизни Ван Гога. Успех на работе, достаток и первая любовь обещали процветающее будущее. Винсент также активно изучает местные художественные собрания, восхищаясь как старыми мастерами, так и работами современных ему авторов. Но особо он выделяет в своем длинном списке любимых живописцев Рембрандта и Милле. Уже к этому его жизненному этапу относятся первые попытки заниматься рисунком.

Однако возлюбленная Винсента ответила отказом на его предложение, и будущий художник погрузился в депрессию. Постепенно он начал терять интерес к работе и обращаться в поисках душевного спокойствия к Библии. В 1875 г. его переводят в Париж, где Винсент посетил Салон и Лувр, вдохновившие его попробовать себя и в живописи. Новое увлечение спровоцировало резкую перемену по отношении к своей профессии, Ван Гог отныне считал, что «у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами». Это мировоззрение сказалось на качестве его работы, и в 1876 г. он был уволен из фирмы.

Вернувшись в том же году в Англию, Винсент поступил учителем в интернат в Рэмсгейте, а потом в Айзлворте. Он не только преподавал, но и работал помощником местного пастыря. В этот период Ван Гог мечтает стать священнослужителем и начинает подготовку к соответствующему экзамену. 4 ноября 1876 г. он прочитал свою первую проповедь и еще больше укрепился в своем желании. Вернувшись в декабре 1876 г. в Брабант, чтобы провести Рождество с семьей, Винсент под уговорами родных решил остаться в Нидерландах.

Семья поддержала решение Ван Гога стать пастором, однако родные по-разному видели образ жизни священнослужителя. Отец настаивал на университетском образовании и попытке получить кафедру в каком-нибудь столичном приходе, а Винсент видел себя в роли бродячего проповедника, утешающего бедных. Наконец, был найден компромисс, и в 1877 г. будущий художник отправился в Амстердам для подготовки к экзамену по теологии. Однако вскоре Винсент разочаровался в учебе и в июле 1878 г. покинул столицу. Ван Гог отправился в Лакен, что под Брюсселем, где прошел трехмесячный курс проповеди в миссионерской школе пастора Бокмы. В 1878-1879 гг. Винсент жил в бедном шахтерском регионе на юге Бельгии, где активно проповедовал и помогал нуждающимся. Его активная деятельность нашла большой отклик среди его пасты. Однако, после подачи ходатайства об улучшении условий труда и жизни рабочих, синодальный комитет протестантской церкви Бельгии отстранил Ван Гога от занимаемой им должности проповедника.

Живопись

Отстранение от миссионерской деятельности стало серьезным потрясением для Винсента. Утешение он находит в живописи. В 1880 г. Ван Гог при поддержке брата Тео посещает занятия брюссельской Королевской Академии изящных искусств. Затем перебирается в Гаагу, где учится у своего дальнего родственника Антона Мауве. Его настольной книгой становится «Курс обучения рисунку» Ш. Барга. В его штудиях этого периода уже прослеживается свойственная художнику экспрессия. Он пишет на разные темы – это городские виды, крестьяне в поле, части строений. Ван Гог активно исследует разные техники – мел, сепия, акварель, перо.

Работы, созданные в 1881-1886 гг., характеризуются темной цвето вой гаммой и общей гнетущей атмосферой. Человеческое страдание становится ключевой темой его живописи, выдвигая социальную подоплеку на первый план («Едоки картофеля»,1885). Однако не меньшее внимание Ван Гог уделяет и пейзажу («Старая церковная башня в Нюэнене»,1885), нотеперь он становится антропоморфичным: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру».

В 1886 г. Винсент переезжает к брату Тео в Париж. Здесь он посещает мастерскую Фернана Кормона и вскоре знакомится со многими импрессионистами и их последователями. Среди них – Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Эмиль Бернар, Анри Тулуз-Лотрек и Поль Гоген. Влияние их творчества прослеживается в посветлевшей в парижский период палитре художника, уходит присущие ранее его картинам землистые оттенки. Мазок Ван Гога становится еще более динамичным, в работах начинают преобладать голубые и красные тона («Агостина Сегатори в кафе «Тамбурин», 1887-1888, «Вид на Париж из квартиры Тео на улице Лепик», 1887). Комфортная родственная художнику обстановка положительно сказалась не только на его палитре, но и на творческом вдохновении – именно в этот период он создал большее количество своих работ (чуть более 200).

Несмотря на творческий рост, углубление его знаний о живописи и графике, работа с контрастными цветами и плоскостность его рисунка делали картины Ван Гога сложными для восприятия буржуазными парижанами. Его произведения не покупались. Тогда в 1888 г. Винсент решил перебраться в Арль и создать там творческое объединение художников – «Мастерскую юга». Художественные задачи сам Ван Гог определял следующим образом: «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя».

В Арле художник работал над разнообразными сюжетами – бытовыми и сельскими сценами, элементами интерьера и городского ландшафта («Кресло Гогена», 1888, «Красные виноградники в Арле», 1888, и др.). В конце октября 1888 г. к нему приехал Поль Гоген, чтобы обсудить работу южной мастерской. Однако между парижскими приятелями вскоре начались конфликты, и очередная ссора 23 декабря 1888 г. спровоцировала нервный припадок Винсента. Точные подробности произошедшего неизвестны, однако в тот вечер Ван Гог отрезал себе мочку уха. На следующий день он был помещен в психиатрическую лечебницу.

В последние годы своей жизни Ван Гог создал полные нервного напряжения полотна. Среди них самым выдающимся является «Звездная ночь» (1889). И если раньше самовыражение художника шло через цвет, то теперь важное место занимает искривленный контур, как будто передавая душевный надлом Винсента.

27 июля 1890 г. во время работы на пленэре Винсент выстрелил себе в сердце из револьвера, предназначенного для отпугивания птиц. Однако пуля прошла ниже, и Ван Гог смог самостоятельно добраться до гостиницы, где к нему был вызван врач. На следующий день приехал Тео, на руках которого Винсент скончался от потери крови спустя 29 часов после ранения. 30 июля 1890 г. Ван Гог был похоронен в Овер-сюр-Уаз.